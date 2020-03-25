 Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во вермя брифинга.
"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей, не врывайесь в больницы ради видео и лайков в Фейбсуке", - подчеркнул мэр Киева.
По его словам это аморально.
"Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ведь кто нас потом будет спасать?", - подытожил Кличко.
Це тількі на масквє
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