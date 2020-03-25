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 Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков"

Мэр Киева Виталий Кличко призвал журналистов не беспокоить врачей в больницах, поскольку медикам нужно работать и отдыхать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во вермя брифинга.

"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей, не врывайесь в больницы ради видео и лайков в Фейбсуке", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам это аморально.

"Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ведь кто нас потом будет спасать?", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3184166
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы уже бегают и врываются в больницы ради видосов?
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Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков" - Цензор.НЕТ 4664
Сын Тарас рассказывал,когда Собчак приехал на встречу с отцом, то им подавал кофе небольшого роста мужчина средних лет и приятно по лакейски улыбался,звали его Владимир Владимирович Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков" - Цензор.НЕТ 5848
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Да пусть врываются. Только перед тем, как войти, пусть дверную ручку лизнут.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление друга и коллеги певца Владимира Винокура.По словам Винокура, Лещенко чувствует себя нормально. «Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся», - уточнил артист.
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Давайте видео с этим кретином, подымите людям настроение
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И об этом в полдень...В'ячеслав Чорновіл загинув вiд руки Кремля 21 рік тому: кому завадив борець за незалежну Україну
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Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков" - Цензор.НЕТ 4664
Сын Тарас рассказывал,когда Собчак приехал на встречу с отцом, то им подавал кофе небольшого роста мужчина средних лет и приятно по лакейски улыбался,звали его Владимир Владимирович Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков" - Цензор.НЕТ 5848
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Да пусть врываются. Только перед тем, как войти, пусть дверную ручку лизнут.
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Зебилы уже бегают и врываются в больницы ради видосов?
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Встречай, порохоботку Янину...Кошмарила главврача, притом сама маску носит неправильно!

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от петрухи уже к ахмету соскочила... Как говорится из одной кровати в другую. Бабки не смердят. Проститутище. Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков" - Цензор.НЕТ 9209
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почему неправильно? даже очень правильно.. на нос не обязательно в поликлиниках натягивать, там тоже все в масках
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Странно, что его уволили по собственному желанию. Сажать его никто не намерен значит.
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Они реально задолбали, бенины особенно -лезут под видом больных, а врачи на них костюмы одноразовые тратят-сестра моя жаловалась...
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