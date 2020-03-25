 Кличко - журналистам: "Не кошмарьте врачей, не врывайтесь в больницы ради видео и лайков"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во вермя брифинга.

"Хочу отдельно обратиться к киевлянам и к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей, не врывайесь в больницы ради видео и лайков в Фейбсуке", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам это аморально.

"Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ведь кто нас потом будет спасать?", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко