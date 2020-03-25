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Все про:Киев (18801) Кличко (2844) парковка (245) увольнение (1854) Бахматов (6)

 Кличко уволил ответственного за столичные парковки. ДОКУМЕНТ

Мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Нимаса с должности директора КП "Киевтранспарксервис".

Соответствующее распоряжение городского головы №169 от 20 марта 2020 года размещено на сайте Киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Нимас был уволен по собственному желанию. Исполняющей обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" назначена заместитель директора по юридическим вопросам предприятия Татьяна Ларина.

Советник мэра Киева Максим Бахматов в Фейсбуке высказался об увольнении Нимаса вот так: "Обсудили. Вскрыли. Уволили.

Было бы здорово еще уголовное расследование. Но это не мы. Пока) Все парковки и ночные парковочные места".

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"Я не борюсь с коррупцией. Нет полномочий. А выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции - могу", - добавил он в комментариях.

Кличко уволил ответственного за столичные парковки 01
Кличко уволил ответственного за столичные парковки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184165
 
 
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педаля почувствовал кризис на своем кармане) так сам же запретил людям передвигаться!
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давно пора, обнагліли вже зовсім, паркомісце на автостоянках ГО "Київської міської спілки автомобілістів" з листопада 2019 року стало коштувати 700 (сімсот грн. в місяць). На Стоянці по вул. Героїв Севастополя, 21 паркоміст за 350. ось і порахуйте куда ідуть кошти. В штаті тільки сім охоронців, по чотири тисячі в місяць. Кошти за стоянку беруть тільки налом, терміналів, для сплати по безналу немає.
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