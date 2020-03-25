 Кличко уволил ответственного за столичные парковки. ДОКУМЕНТ

Соответствующее распоряжение городского головы №169 от 20 марта 2020 года размещено на сайте Киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Нимас был уволен по собственному желанию. Исполняющей обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" назначена заместитель директора по юридическим вопросам предприятия Татьяна Ларина.

Советник мэра Киева Максим Бахматов в Фейсбуке высказался об увольнении Нимаса вот так: "Обсудили. Вскрыли. Уволили.

Было бы здорово еще уголовное расследование. Но это не мы. Пока) Все парковки и ночные парковочные места".

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"Я не борюсь с коррупцией. Нет полномочий. А выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции - могу", - добавил он в комментариях.



