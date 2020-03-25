 Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство. ФОТОрепортаж

Об этом написал на свое странице в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривен и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным. Меня многие просили написать колонку на тему вреда дефолта. Я не буду этого делать - за меня это уже сделали многие известные экономисты, которых я уважаю". - заявил он.
"Я только приведу внизу слова, которые стоят в одному ряду со словом "дефолт":
- Девальвация
- Инфляция
- Банкротства
- Пустые магазины
- Набеги на банки
- Социальные протесты
- Насилие на улицах
- Мародёрство
- Международная изоляция
Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт. Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?" - добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото.
Аргентина
Никарагуа
Россия
Венесуэла
Все долги придётся отдавать всё равно.
А долги потомки отдавать будут.
- Так ведь по приколу. И хуже не будет.
Общество 25-мар, 04:389 3 660 0
Знаете, вот не критиковал я особо власть за карантин, потому что понимаю, что никто к такому событию как коронавирус не готов.
Даже страны, в которых руководство МОЗ на "Битвах экстрасенсов" скилы себе не поднимало.
И как бы не стоит стрелять в пианиста, он играет как умеет и чем умеет. Все в одной лодке сейчас, грести придется всем.
Но, блд, после того, как увидел разгоняемые в фейсбуке тексты про то, как наше мудрое правительство позаботилось об Украине, и только благодаря ему мы находимся в конце списка по подтвержденным зараженным, благодаря их мудрым и решительным действиям, у меня реально бомбануло.
Мы не знаем сколько зараженных коронавирусом в Украине. Просто потому, что тесты появились слишком поздно.
Нет, у нас не 73 зараженных. У нас смогли только 73 зараженных выявить.
Их может быть в сотни раз больше, а может и в тысячи. Мы не знаем. И это благодаря ему, да.
Тот факт что правительство подсуетилось, и Мотовиловец вернулся из Китая на самолете, забитом медоборудованием, - это хорошо.
Это тот случай, когда большой респект за сделанное. Но этого мало. Это надо было делать месяцы назад.
А нашему мудрому правительству мне есть что сказать.
Говорится голосом ведущей Мосийчук:
- Мы устали от эпидемии. Надо просто прекратить кашлять.
Эту эпидемию придумали политики, они зарабатывают на ней.
Serg Marco
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НЕ ТАК СТРАШЕН КАРАНТИН, КАК ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ
Як толерантно сказав про зебілів.
Fursa Sergey
@FursaSergey
Обидно, когда в сериале ты посылаешь МВФ в попу, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины, а в жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга.
Белые, контролируют весь бизнес, торговлю, политику, отгораживаются от черномазых стенами и ставят пулеметные вышки.
А внизу бегают голодные и дикие
черномазыезебилы, ищут у кгого б что-нить отобрать и заполняют своим дерьмом брошенные белыми города.
И если события пойдут, как в ЮАР, но в обратном порядке, то следующий этап сегрегация и апартеид - лишение зебилов всех прав и запрет появляться в заведениях для белых.
Умственные и моральные каечства перекрасившихся все равно остались на том же уровне, что и год назад.
Пока у неполноценных будут все права, ничего хорошего в Украине не будет.
З.Ы. А зеленая чумазня и в Украине чумазня))
А к тем, кто за стенами и пулеметами, с палками не подойдешь. По сути там у белых государство в государстве.
Они ж думают, что дефолт касается только богатых. А у зебильных нищебродов типа ничего нет и поэтому им нечего терять.
Вот только богатые теряют деньги, которые могут потом заработать, а бедные теряют жизнь, которую не вернешь и не начнешь заново.
Зеленский жил на россии с 1998 года и получал гранты от ФСБ на любые съемки фильмов,рассмеши комиков ,прочего дерьма типа кварталовских шуток из бюджета россии.
Звісно що хотять.Правда не всі.
и закрывать магазины тех хто старается нажится поднявши от фонаря цены - точно все будет что написано.
Ещё бы привёл фотографии из фашистского концлагеря для запугивания...
Петр Порошенко стал президентом россии.Все кто разбросал короновирус в Китае,Петр Алексеевич ждет у Мавзолея ленина
Простые граждане потеряют всё. Те кто у государственного корыта станут миллиардерами.
Но долг величиной в ВВП, при нынешнем развитии экономики, не отдадим никогда! Что делать?
Это если у вас есть семья и долг, и вы обязаны его отдавать.
И вот так случилось, что ваш доход уменьшился. И обепечивать семью и отдавать долг теперь не хватает. Вы должны выбрать - или отдавать долг как и раньше, или урезать жену и детей - скажем, пусть теперь едят одну кашу без котлеты. Дефолт - это когда вы решаете в пользу котлеты.
Ну и да, если вы таки решитесь в пользу котлеты - это должна быть таки котлета, а не пузырь водки. Ну, ещё вы должны быть нормальным человеком. а не вором или дебилом с дурки. И т.д.