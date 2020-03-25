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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:дефолт (371) МВФ (2829) Рашкован Владислав (4)

 Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство. ФОТОрепортаж

В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта.

Об этом написал на свое странице в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ

"В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривен и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным. Меня многие просили написать колонку на тему вреда дефолта. Я не буду этого делать - за меня это уже сделали многие известные экономисты, которых я уважаю". - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Объявление Грецией дефолта — пример для Украины, - Коломойский

"Я только приведу внизу слова, которые стоят в одному ряду со словом "дефолт":

- Девальвация
- Инфляция
- Банкротства
- Пустые магазины
- Набеги на банки
- Социальные протесты
- Насилие на улицах
- Мародёрство
- Международная изоляция

Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт. Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?" - добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото.

Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 01

Аргентина

Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 02
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 03
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 04
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 05

Никарагуа


Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 06
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 07
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 08

Россия

Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 09
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 10
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 11

Венесуэла


Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 12
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 13
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 14
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 15
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 16
Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство 17

Источник: https://censor.net.ua/n3184161
 
   
 Топ комментарии
 
Святая Бенядонна! Покровительница дефолтов. Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство - Цензор.НЕТ 6079
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опиздал, батенька.

об этом надо было думать год назад - когда вы все весело и с огоньком "топили барыгу".
При "барыге" был профицит, все росло - производство, зарплаты, пенсии.
Но вам это не нравилось.

Чтож, глупость - дорогое удовольствие...
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І Бєню в першу чергу. А Бубочка ой як не хоче цього робити. Це його партньор і т.п.
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Кстати, дефолт не освобождает от долгов. Просто даёт отсрочку.
Все долги придётся отдавать всё равно.
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а если умереть? от коронавируса например.. то что с долгом?
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Так босым и останешься. Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 2768
А долги потомки отдавать будут.
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Место мародера #1 застолбил падлошенко
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Китай встает с колен,покупает нефть только у США,а это конец кремлевскому ОПГ.Хотя просятся на прием в Саудитам,но это бесполезно.Салман дураков не прощает
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ОТВЕТ МВФ:
- Так ведь по приколу. И хуже не будет.
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«Треба просто припинити кашляти»
Общество 25-мар, 04:389 3 660 0

Знаете, вот не критиковал я особо власть за карантин, потому что понимаю, что никто к такому событию как коронавирус не готов.

Даже страны, в которых руководство МОЗ на "Битвах экстрасенсов" скилы себе не поднимало.

И как бы не стоит стрелять в пианиста, он играет как умеет и чем умеет. Все в одной лодке сейчас, грести придется всем.

Но, блд, после того, как увидел разгоняемые в фейсбуке тексты про то, как наше мудрое правительство позаботилось об Украине, и только благодаря ему мы находимся в конце списка по подтвержденным зараженным, благодаря их мудрым и решительным действиям, у меня реально бомбануло.

Мы не знаем сколько зараженных коронавирусом в Украине. Просто потому, что тесты появились слишком поздно.

Нет, у нас не 73 зараженных. У нас смогли только 73 зараженных выявить.

Их может быть в сотни раз больше, а может и в тысячи. Мы не знаем. И это благодаря ему, да.

Тот факт что правительство подсуетилось, и Мотовиловец вернулся из Китая на самолете, забитом медоборудованием, - это хорошо.

Это тот случай, когда большой респект за сделанное. Но этого мало. Это надо было делать месяцы назад.

А нашему мудрому правительству мне есть что сказать.

Говорится голосом ведущей Мосийчук:

- Мы устали от эпидемии. Надо просто прекратить кашлять.

Эту эпидемию придумали политики, они зарабатывают на ней.

Serg Marco

..................................................

НЕ ТАК СТРАШЕН КАРАНТИН, КАК ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ
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"В Украине есть довольно упертая группа людей,Источник:https://censor.net.ua/n3184161"
Як толерантно сказав про зебілів. Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство - Цензор.НЕТ 486
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По-факту, дефолт в нас відбувся ще 21.04.19. Зебіли, ви це зробили, разом!
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И вдоль дороги зелёные бабуины на столбах будут висеть...
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ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ПЕРЕД СУДОМ ЗА СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ !!!! МАЛАНЦА КОЛОМОЙШУ НА НАРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fursa Sergey

@FursaSergey

Обидно, когда в сериале ты посылаешь МВФ в попу, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины, а в жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга.
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А де Янелох Оманаький? Я так думаю він вже неофіційно відійшов від влади. Країною керує ФСБ.
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Инвесторы бегут из всех стран Мира,на сегодня выведено 90 миллиардов долларов,включая Украину.Покупайте пояса Эрдогана и его безпилотники,только так можно остановить путлерскую шайку Шаривовых
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без дефолта толку не буде... багатиє пазавідуют ніщім
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А дальше, как в ЮАР.
Белые, контролируют весь бизнес, торговлю, политику, отгораживаются от черномазых стенами и ставят пулеметные вышки.
А внизу бегают голодные и дикие черномазые зебилы, ищут у кгого б что-нить отобрать и заполняют своим дерьмом брошенные белыми города. Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 9614

И если события пойдут, как в ЮАР, но в обратном порядке, то следующий этап сегрегация и апартеид - лишение зебилов всех прав и запрет появляться в заведениях для белых. Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 1526
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 1589
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По факту зебилов осталось не больше 16-20% и своего бубочку они точно не будут защищать.
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Даже не знаю хорошо это или плохо.
Умственные и моральные каечства перекрасившихся все равно остались на том же уровне, что и год назад.

Пока у неполноценных будут все права, ничего хорошего в Украине не будет.
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шоколадные белыми быть не могут априори.. цветом морды не вышли
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Да неужели?)) Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 8403
З.Ы. А зеленая чумазня и в Украине чумазня))
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Зараз, в ПАР, просто геноцид із вбивствами, грабунками, ґвалтуваннями але світ про це «толерантно» мовчить, адже масово вбивають білих поселенців. Соціалісти вони такі...
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Да. Простыз фермеров, которые не огородились.

А к тем, кто за стенами и пулеметами, с палками не подойдешь. По сути там у белых государство в государстве.
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Зебилы дефолта не боятся, как им беня сказал - это всего 10 лет перетерпеть надо.
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А чего им бояться слова, значение которого в силу своей тупости они не понимают?

Они ж думают, что дефолт касается только богатых. А у зебильных нищебродов типа ничего нет и поэтому им нечего терять.
Вот только богатые теряют деньги, которые могут потом заработать, а бедные теряют жизнь, которую не вернешь и не начнешь заново.
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Из того то узнал случайно от честных россянцев.
Зеленский жил на россии с 1998 года и получал гранты от ФСБ на любые съемки фильмов,рассмеши комиков ,прочего дерьма типа кварталовских шуток из бюджета россии.
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четный расиянец всего один... владимвладимырыч.. и как ты это с ним пересёкся? Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 331
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Босой,не гони пургу,на россии есть мои пацаны.Не парься
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кто б сомневался Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 8970
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Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?" - добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото.Источник: https://censor.net.ua/n3184161

Звісно що хотять.Правда не всі.
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Если не начнете штрафовать магазинных барыг,забирать лицензию на торговлю,конфисковывать товар
и закрывать магазины тех хто старается нажится поднявши от фонаря цены - точно все будет что написано.
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И делать это будет ЗЕбанарий, который продал все средства индивидуальной защиты в разнар эпидемии?
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2013 год.Советник Путина пророчит Украине дефолт. 8 сентября 2013 . /2015 год.Дефолт Украины практически неизбежен Он наступит в конце января, максимум, в феврале 2015 года . Украине невероятно повезет, если в 20015-м курс не превысит 50 гривен за доллар, страну ждет экономический и политический кризис/2019 год.Пришедший к власти кодлан Коломойского начал выполнять установку Путина на дефолт.
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Рашкованя - этим всем сказано, и закрыть тему.
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Враньё, в Зимбабве уже давно Доллар США ходит и другие деньги, а собственных нет.
Ещё бы привёл фотографии из фашистского концлагеря для запугивания...
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Из ютуба.
Петр Порошенко стал президентом россии.Все кто разбросал короновирус в Китае,Петр Алексеевич ждет у Мавзолея ленина
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Дефолт это не плохо! Дефолт - это хуже некуда.
Простые граждане потеряют всё. Те кто у государственного корыта станут миллиардерами.
Но долг величиной в ВВП, при нынешнем развитии экономики, не отдадим никогда! Что делать?
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Что такое дефолт?
Это если у вас есть семья и долг, и вы обязаны его отдавать.
И вот так случилось, что ваш доход уменьшился. И обепечивать семью и отдавать долг теперь не хватает. Вы должны выбрать - или отдавать долг как и раньше, или урезать жену и детей - скажем, пусть теперь едят одну кашу без котлеты. Дефолт - это когда вы решаете в пользу котлеты.
Ну и да, если вы таки решитесь в пользу котлеты - это должна быть таки котлета, а не пузырь водки. Ну, ещё вы должны быть нормальным человеком. а не вором или дебилом с дурки. И т.д.
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В Аргентине сделали только одну из 10 ошибок, которые сделала Украина при Порошенко и Зеленском. Аргентина разрешила продажу государственных земель в частную собственность без ограничениявеличины участка. У нас тоже хотят не ограничивать величину продаваемого участка. 9 других ошибок сделают только возврат страны к нормальной жизни мало вероятным.
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Боятся они другого, при дефолте все таким "трудом" наворованное /движемое и недвижемое имущество, счета в банках/ за границей будет КОНФИСКОВАНО в счет погащения долгов! Куда же тогда податься "бедным" украинским чунушам и олирархам, ведь, все их майно будет арестовано!? Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 6909
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С какой стати? Дефолт,жто отказ государства платить по счетам,ибо государство-банкрот.А эти поцы,свалят себе туда, где награбленные счета, оставив зебильных сосать петушки..
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Граждане страны несут ответсвеность за долги государства, отберут бабло у любого граданина или организации - это международная практика!
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Комментарии о дефолте, должны бы быть из области экономической теории, общей мировой экономики, о экономическом анализе ситуации, о торговом сальдо, и тому подобных вещах, но не очередной грызнёй порохоботов с зелеботами.
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Может нам это и надо , что бы быстрее отправить власть в отставку .
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Не думаю,скорее это нужно власти,чтоб в неразберихе тихо сдрыснуть и самоизолироваться где-то за поребриком или на итальянской вилле,ну не смогли,но ведь как старались, ой-вэй,...
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Протесты в Украине это из области фантастики. Думаю за шесть лет все это поняли.
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