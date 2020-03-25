 Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство. ФОТОрепортаж

Об этом написал на свое странице в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривен и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным. Меня многие просили написать колонку на тему вреда дефолта. Я не буду этого делать - за меня это уже сделали многие известные экономисты, которых я уважаю". - заявил он.

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"Я только приведу внизу слова, которые стоят в одному ряду со словом "дефолт":

- Девальвация

- Инфляция

- Банкротства

- Пустые магазины

- Набеги на банки

- Социальные протесты

- Насилие на улицах

- Мародёрство

- Международная изоляция

Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт. Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?" - добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото.

Аргентина









Никарагуа









Россия







Венесуэла













