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 Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов через своего друга Джека Ма. На это пойдет порядка половины из $2 млн, выделенных им на борьбу с эпидемией.

 Об этом сообщает пресс-служба DCH, передают Українські новини.

"ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и которые в понедельник привезли из Китая, - на сегодня самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника благодаря неоценимой помощи Джека Ма. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя. Поэтому мы совместно с Офисом Президента покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", - пояснил бизнесмен.


Ярославский подчеркнул, что это именно такой тип тестов для диагностики коронавируса, который, по мнению медицинских экспертов, нужен сейчас, чтобы замедлить расползание эпидемии по стране.
Как известно, Александр Ярославский после совещания в ОП 16 марта первоначально выделил $2 млн. на закупку экспресс-тестов.


Напомним, что вчера в Украину по линии Ярославского-Джека Ма прибыла первая партия ПЦР-тестов, обеспечивающих максимально высокую возможную точность выявления коронавируса. По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген.

Источник: https://censor.net.ua/n3184156
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
офис президента уже завез 10 млн тестов как зеннелох по видосу обещал
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10 млн -это зелетреп, 50 тыс всего. Ну а Ярославский приберег бы свои миллионы на закупку аппаратов ИВЛ, которых может не хватать и лекарств.
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реально зелупа завез 250 тыс. - и к тому же, непригодных

"Тест-системы, которые переданы в Украину Китаем, не сертифицированы в соответствии с международными правилами и требованиями ВОЗ. В результате их применения в Китае не идентифицированными оказалось около 100 000 человек, являющихся носителем вируса. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ярославский выделил 2млн $ на борьбу с коронавирусом, а сколько выделил Зеленский который только от Коломойского получил 41млн $ за то чтобы стать президентом?
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Украл миллиард дал два миллиона хороший бизне
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Who's Here Твой кормилец житель Испании с украинским паспортом П сколько купил тестов?
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Главное, чтоб Ярославский не подпустил к этим тестам ишака и его "слуг-нарида".
Потому что если подпустит - через час все тесты будут в Израиле.
Как маски и стратегические запасы зерна.
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А Янелох взагалі чимось займається, окрім відосиків?
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этого попку-дурака беня нанял именно для видосиков.
зачем ему заниматься чем-то еще? - если лезет, беня бьет по лапкам, приходится маме-римме жаловаться...
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уголовники решают государственные вопросы)))- вы зробылы це разом))) зробить ще
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у уголовников пока получается на порядок лучше, чем у клоунов...
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Вот нам сейчас начнут раскручивать новых президентов.На этот раз мы должны действительно сделать их вместе.
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Вообще-то, с подобніми заявлениями должен віступать Емец, а не олигарх.... Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский - Цензор.НЕТ 1374
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После прочтения новостей про Хорошковского и Богдана я уровнял шансы !

Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский - Цензор.НЕТ 3266
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