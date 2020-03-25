 58 моряков с судна Princess Anastasia возвращаются в Украину, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

В частности, по данным Генерального консульства Украины в Гданьске, решен вопрос о возврате 58 украинских моряков, находящихся на борту судна Princess Anastasia в порту Гданьска.

"Польские пограничные органы предоставили соответствующие разрешения. Сегодня, 25 марта, моряки будут перевезены двумя автобусами в пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" польско-украинской границы", - сообщил Погорельцев.

"Пересечение границы - ориентировочно в 18:00-19:00. Дальше от границы украинский перевозчик доставит моряков по местам проживания до города Одесса", - добавил дипломат.

Погорельцев уточнил, что украинские моряки прибыли на судно в период с 3 по 8 марта этого года для работы на судне и прошли пограничные процедуры на выезд с территории Польши.

"Однако судно так и не вышло в рейс. Украинские моряки не смогли сойти на берег из-за ограничения, наложенного Польшей на въезд иностранцев в страну", - заявил Погорельцев.

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