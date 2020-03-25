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 Ученые из Сингапура разработали тест, определяющий коронавирус за 5 минут

На проведение стандартного теста необходимо 2–3 часа. Новые тесты могут запустить в производство уже через месяц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание The Straits Times.

"Профессор Джеки Ин, которая возглавляет лабораторию NanoBio в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям (A * Star), и ее команда разработали экспресс-тест, позволяющий определить, есть ли у человека Covid-19, всего за пять минут", - сказано в сообщении.

Ученые надеются, что их разработку утвердят в течение месяца, и тесты смогут поступить в массовое производство и использование.

Новые экспресс-тесты позволяют копировать участки ДНК без температурного воздействия, и потому их можно проводить так быстро. В старом методе большая часть времени расходуется как раз на изменение температуры, из-за чего проведение анализов занимает до трех часов.

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Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности, 18 907 летальных случаев и 109 144 выздоровления.

Источник: https://censor.net.ua/n3184154
 
 
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що і потрібно було очікувати - ще трохи часу....
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Ну это не наш варик, у нас зебоболики отправили в неоплачиваемый отпуск ребят, которые разрабатывали подобные тесты.
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до нас всё равно не дойдут - "слуги нарида" всё выкупят и продадут в Израиль.
как и маски.
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А шо вы таки хотели? Чтобы буфетчицу облисполкома кущ ящура? )))
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А наших ученых домой денег нету а ср---ным олигархам и всей зелохоаваковской шобле есть
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Наши разработали раньше, почему их не финансируют?????????????
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...потому что 73% зебилоидов привели к власти зебилов - ты что, не в Украине? Ученые из Сингапура разработали тест, определяющий коронавирус за 5 минут - Цензор.НЕТ 7709
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