EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  235  9
Материалы по теме:
Все про:ВР (24640) карантин (1169) внеочередное заседание (66) Кравчук Евгения (46) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Депутатов нашей фракции ориентируем на внеочередное заседание Рады в субботу, - "слуга народа" Кравчук

Члены депутатской фракции "Слуга народа" ориентируются на проведение внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 28 марта.

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Официально дата проведения заседания появится, когда будет порядок дня. Но депутатов нашей фракции ориентируем на субботу", - сказала Кравчук.

В то же время на вопрос, связан ли перенос даты на 28 марта с тем, что сейчас в парламент не внесен весь пакет законопроектов, решение по которым должно быть принято, депутат ответила: "Да, законопроекты дорабатываются и должны быть обсуждены со всеми фракциями и группами. Также мы ждем от Кабмина их часть: очевидно, должны быть изменения в бюджет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ

Что касается того, возможно ли на этом внеочередном заседании рассмотрение кадровых вопросов, в частности назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, она отметила, что "Верховная Рада может рассмотреть, если Премьер-министр предложит кандидатуру".

В то же время, по ее словам, в пятницу, 27 марта, фракция "Слуга народа", предварительно планирует провести свое заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3184153
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он бредит....в субботу шабат кворума не будет
 показать весь комментарий
 
 
100% половина рады будет в потолок плевать по причине шабата)))
 показать весь комментарий
 
Запросіть хворих на короновірус. Може так ви допоможете народу України.
 показать весь комментарий
 
 
Нафига нужны ваши заседания? Что вы хорошего назаседали за 8 мес. Идите уже лесом, мастурбаторы.
 показать весь комментарий
 
 
Не вірю що це робились без відома Оманського Брехуна. Мабуть отримав свою долю.
 показать весь комментарий
 
 
Повинні прийняти антиколмойський закон, який вимагає від слуг МВФ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх