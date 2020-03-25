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 Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко

Представитель Министерства здравоохранения Украины Артем Дехтяренко рассказал о том, что российские СМИ намеренно распространяют фейки о коронавирусе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Мы комментируем только проверенные случаи тестирования в лаборатории. Но я хочу обратить внимание на то, что в последнее время распространяется большое количество ложной информации для того, чтобы специально распространить панику. Даже есть публикации западных изданий, в частности агентство Reuters ссылаясь на документ Европейской комиссии говорит о том, что Россия ответственна за распространение фейков относительно коронавируса не только в Украине, но и в западных странах", - заявил он.

Он отметил, что в документе сообщают о, как минимум, 80 случаев дезинформации со стороны российских СМИ.  

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184151
 
 
 Топ комментарии
 
Є тисячі доказів, що наросіяни - не люди. І жодного, що навпаки.
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Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко

Это да. А Зеля и Ко, чтобы уравновесить, брешут в обратную сторону? Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко - Цензор.НЕТ 8906
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Є тисячі доказів, що наросіяни - не люди. І жодного, що навпаки.
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Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко

Это да. А Зеля и Ко, чтобы уравновесить, брешут в обратную сторону?
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та у нас и своих зебилов при власти хватает. то ляпнут, что пенсионеры все умрут, то ещё что.
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Само слово виРУС заставляет задуматься ... Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко - Цензор.НЕТ 5645
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Спецпоезд из Рашки привезёт вам правду о коронавирусе, главное не забудьте температуру спросить и распустить по домам!
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Унітазія може тільки срати всюди і казати настамнєт.
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Русские не сдались даже брату Гитлеру.Молотов и Сралин свидетели
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В Гильдии маркетологов не увидели нарушений в акции «хлопушка за 990 рублей + медицинские маски в подарок».

Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко - Цензор.НЕТ 6940
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http://ОТ-БОРТА-В-ЛУЗУ -есть такой приёмчик в бильярде .
пас от борта используют хоккеисты . такой же приём пользуют мошенники .
пандемия вируса COVID-19 как раз является многохY%ловочкой "от-борта-в-лузу" .

Представим на секунду, что вирус covid-19 появился например в Нидерландах .
сразу возникнет вопрос "откуда ?" .лять .
невольно и логично будет рассмотрена аналогия с "новичком" ...
сегодня в Netherlandsбольше 130 умерших от вируса COVID-19 ,
карантин , практически заблокирована деятельность международного суда ,
и ни у кого не возникает никаких аналогий с "новичком" !
патамушта ...
потому что через сми , тырнет и соцсети
была вброшена упреждающая дезинформация сначала
про "летучих мышей" , потом про "броненосцев" ...

А теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .

необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,

это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло

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теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,

выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .

необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,

это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
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ПідаРосія щось підозрювала, коли крала унітази з українських кораблів???
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Рузькэ - потомки беглых рабов Золотой Орды.
Это примитивные, грубые и тупые существа. У них один инстинкт - жрать, спать и трахаться.

Не обращайте внимание на эти существа.
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Независимый взгляд



На Путина надели модель TyChem 2000C американской компании DuPont. Для президента во всей стране не нашлось даже одного экземпляра отечественного противохимического костюма.

Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко - Цензор.НЕТ 1927
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Странно одно,Гитлера не боялись с 23 августа 1939 года,когда Сралин и Рибентроп подписали братский союз в Москве.Степана Бандеру боятся до сих пор
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