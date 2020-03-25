 Россия распространяет фейки о коронавирусе, чтобы сеять панику, - спикер Минздрава Дехтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".
"Мы комментируем только проверенные случаи тестирования в лаборатории. Но я хочу обратить внимание на то, что в последнее время распространяется большое количество ложной информации для того, чтобы специально распространить панику. Даже есть публикации западных изданий, в частности агентство Reuters ссылаясь на документ Европейской комиссии говорит о том, что Россия ответственна за распространение фейков относительно коронавируса не только в Украине, но и в западных странах", - заявил он.
Он отметил, что в документе сообщают о, как минимум, 80 случаев дезинформации со стороны российских СМИ.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана.
Это да. А Зеля и Ко, чтобы уравновесить, брешут в обратную сторону?
пас от борта используют хоккеисты . такой же приём пользуют мошенники .
пандемия вируса COVID-19 как раз является многохY%ловочкой "от-борта-в-лузу" .
Представим на секунду, что вирус covid-19 появился например в Нидерландах .
сразу возникнет вопрос "откуда ?" .лять .
невольно и логично будет рассмотрена аналогия с "новичком" ...
сегодня в Netherlands-х больше 130 умерших от вируса COVID-19 ,
карантин , практически заблокирована деятельность международного суда ,
и ни у кого не возникает никаких аналогий с "новичком" !
патамушта ...
потому что через сми , тырнет и соцсети
была вброшена упреждающая дезинформация сначала
про "летучих мышей" , потом про "броненосцев" ...
А теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .
необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,
это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .
необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,
это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
Это примитивные, грубые и тупые существа. У них один инстинкт - жрать, спать и трахаться.
Не обращайте внимание на эти существа.
Независимый взгляд
На Путина надели модель TyChem 2000C американской компании DuPont. Для президента во всей стране не нашлось даже одного экземпляра отечественного противохимического костюма.