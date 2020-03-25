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 Помощь оказывается спокойно, очередей нет, в отделении около 30 пациентов, - врач Васильев о готовности Александровской больницы к коронавирусу

В Киеве Александровская клиническая больница приготовилась к приему больных коронавирусом COVID-19.

 О том, как в столице будут бороться с новым вирусом, рассказал врач Александровской больницы Киева Александр Васильев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Александровская клиническая больница сейчас так перестроена, чтобы принимать инфекционных пациентов. ЛОР-отделение рассчитано на 60 коек и оно сейчас перепрофилировано под прием инфекционных пациентов", - сообщил Васильев.

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По его словам, сейчас в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находится примерно 30 пациентов.

Врач опроверг информацию СМИ о том, что "в Александровскую больницу едет множество скорых помощей".

"У нас абсолютно спокойное оказание скорой медицинской помощи. Все пациенты, которые поступают по скорой помощи, не состоят в очередях. Они получают нормальную помощь. Есть очереди людей, которые сами хотят приехать и пройти тесты. Вследствие того, что эти люди не всегда ведут себя адекватно, принято решение, что возле корпусов будет находиться охрана", - отметил он.

Васильев подчеркнул, что в больнице есть экспресс-тесты для людей, которые поступают с высокой температурой.

Также он сообщил, что врачи-инфекционисты снабжены специальными защитными костюмами.

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На вопрос, будут ли доплачивать сотрудникам больницы за работу в условиях коронавируса, медик ответил: "Очень хотелось бы, но о таком не говорили. Спросили – готовы оказывать помощь? Мы сказали, что готовы. Мы подписались, что не будем ходить в отпуск во время развития ситуации в Киеве, не будем оставлять свой пост, будем посещать свою работу в соответствии с графиком".

Источник: https://censor.net.ua/n3184149
 
   
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Педиатр обратил внимание, что вирус живет в воздухе примерно 3-4 часа. Но это касается замкнутого ограниченного пространства. Однако, если соблюдать дистанцию на улице минимум 2 метра между людьми, то гулять, по мнению Комаровского безопасно.

Также педиатр рассказал, можно ли заниматься физической активностью на улице при угрозе распространения коронавируса. Тут речь идет о беге, велосипедных прогулках и выгуливании собак.

По мнению Евгения Комаровского, физическая активность должна присутствовать. Но при этом нельзя подходит близко к другим людям.

Доктор советует, перед тем, как выйти на улицу, подумать, как выйти не проконтактировав с людьми и не облапав вокруг поручни и ручки дверей.
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- Зеленський !
А не хочеш на стадіон ?
Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.

Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю йухню ?

Помощь оказывается спокойно, очередей нет, в отделении около 30 пациентов, - врач Васильев о готовности Александровской больницы к коронавирусу - Цензор.НЕТ 4283
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Дуже відоме інфекційне відділення цієї лікарні. А ще там хамоваті лікарі, які не хочуть лікувати дизентерію, сальманеліоз,стафілококові та стрептококів інфекції.
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мне очень интересно... если больницы готовы лечить,то пусть хоть напишут чем,какими препаратами,по какому протоколу
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А лікування буде симптоматичним, бо антибіотиків проти короновірусу не існує.
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интерферон есть,противомалярийные есть,при вторичной инфекции антибиотики есть. чем лечат?
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какой антибиотик азитромицин или цефепим. Чем они лечат даже при том что у них есть защитная одежда не могу понять
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