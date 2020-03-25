 Помощь оказывается спокойно, очередей нет, в отделении около 30 пациентов, - врач Васильев о готовности Александровской больницы к коронавирусу

О том, как в столице будут бороться с новым вирусом, рассказал врач Александровской больницы Киева Александр Васильев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Александровская клиническая больница сейчас так перестроена, чтобы принимать инфекционных пациентов. ЛОР-отделение рассчитано на 60 коек и оно сейчас перепрофилировано под прием инфекционных пациентов", - сообщил Васильев.
По его словам, сейчас в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находится примерно 30 пациентов.
Врач опроверг информацию СМИ о том, что "в Александровскую больницу едет множество скорых помощей".
"У нас абсолютно спокойное оказание скорой медицинской помощи. Все пациенты, которые поступают по скорой помощи, не состоят в очередях. Они получают нормальную помощь. Есть очереди людей, которые сами хотят приехать и пройти тесты. Вследствие того, что эти люди не всегда ведут себя адекватно, принято решение, что возле корпусов будет находиться охрана", - отметил он.
Васильев подчеркнул, что в больнице есть экспресс-тесты для людей, которые поступают с высокой температурой.
Также он сообщил, что врачи-инфекционисты снабжены специальными защитными костюмами.
На вопрос, будут ли доплачивать сотрудникам больницы за работу в условиях коронавируса, медик ответил: "Очень хотелось бы, но о таком не говорили. Спросили – готовы оказывать помощь? Мы сказали, что готовы. Мы подписались, что не будем ходить в отпуск во время развития ситуации в Киеве, не будем оставлять свой пост, будем посещать свою работу в соответствии с графиком".
Также педиатр рассказал, можно ли заниматься физической активностью на улице при угрозе распространения коронавируса. Тут речь идет о беге, велосипедных прогулках и выгуливании собак.
По мнению Евгения Комаровского, физическая активность должна присутствовать. Но при этом нельзя подходит близко к другим людям.
Доктор советует, перед тем, как выйти на улицу, подумать, как выйти не проконтактировав с людьми и не облапав вокруг поручни и ручки дверей.
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