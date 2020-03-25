EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4752  52
Материалы по теме:
Все про:вирус (529) карантин (1169) тест (44) Тимошенко_Кирилл (24) Дубинский (88) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил о том, что власть причастна к исчезновению 750 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в фейсбуке волонтер Юлия Сегеда, комментируя пост Дубинского в Telegram. 

Слуга народа Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда 01

"Я правильно понимаю, это заявление слуги народа Дубинского о совершенном заместителем главы офиса президента Зеленского преступлении, которым он любезно поделился с 100 тыс. своих подписчиков?" - написала Сегеда.

Читайте также: Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский

Слуга народа Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда 02

Источник: https://censor.net.ua/n3184148
 
   
 Топ комментарии
 
Розучуємо нову пісню "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1473

"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі сука клятиє,
гарітє ви в аду..

Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц""
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А дубина почувствовав что его подвинули начал знатно шатать зелёную власть))
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю це «кручу-вєрчу-всєх-запутать-хочу».
 показать весь комментарий
 
 
опять на сцене говорящая жопа Коломойского
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том, что Ярославский умыкнул все ПЦР-тесты с китайского "подарка" и вовсю уже хвалится, что Харьковщине их хватит на три месяца. На куклу бубочку олигархи просто уже плюют с высокой горки.
 показать весь комментарий
 
 
А чего же не плевать? Они его поставили, они об него и ноги вытирают. Зеля знал на что шел? Пусть теперь терпит и от олигархов, которым служит, и от народа. Ему не место во власти, он никакой, да и слабоумный. Если бы ума было больше, сам бы уже написал заявление об отставке и не морочил бы никому голову.
 показать весь комментарий
 
 
Розучуємо нову пісню "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1473

"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..

Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц""
 показать весь комментарий
 
 
Отаке кіно, малята але не забуваємо слідкувати за руками!
 показать весь комментарий
 
 
А заодно і заучуємо напам'ять, як діють бариґи і хто такі справжні бариґи.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро Дубинский будет говорить геть Зеленского "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1556 Дубинский наш следующий президент "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1556
 показать весь комментарий
 
 
кстати - возможно, что и реально начата раскрутка.
вполне серьезно.
 показать весь комментарий
 
 
дубина - это беззаветно преданная собака каломойского......
 показать весь комментарий
 
 
Вчера беня говорил с главзебилом. Чтобы главзебил понял, активизировался дубина. Кстати, и заседание Рады отложили именно в связи с этим разговором, а не потому, что кто-то боится приходить в Раду или правительство не успевает что-то подготовить. Беня. Вот настоящая причина переноса. Зеленая братва(а по сути ОПГ) пока не понимает, что делать со всем этим. Кстати, не тот ли этот Тимошенко, который отвечает(крышует) за всякие игорные заведения?
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли мочать зебілів! Цікаво, що з цього приводу думають зебіли?
 показать весь комментарий
 
 
Анархия мать порядка,или организованый грабеж. Когда все начинают бояться друг друга наступает доверие и соблюдение правил. Как только этот баланс нарушен наступает анархия или организованый грабеж. Гражданин это человек с оружием.
 показать весь комментарий
 
Дубинский просто всех меряет по себе.Непонятно ,чем занимается Баканов.
 показать весь комментарий
 
 
Мхха. Во зебилье друг дружку грызть начало ))) Кино и немцы ))) Только вот кто немцы пока неясно, но то что Монику Зелински будут пользовать уже ясно ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Есть. Иловайск
 показать весь комментарий
 
 
Там был враг внешний , а тут внутренний - улавливаешь огромную разницу ? ( это страшнее и опаснее )
 показать весь комментарий
 
 
т.е. ты полагаешь, что в Иловайске зеко-***** одержала блестящую победу и вышла из ситуации со славой?
можно поподробней?
 показать весь комментарий
 
 
По этому Зеля обосравшегося Хомчака поставил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
аха-ха, на одного адекватного комментатора тысячи вонючих соевых дрозофил налетает)))
 показать весь комментарий
 
Зебилушка, как там на счёт покупки мерса пока масок нет? А пропажа тестов? А питание армии?
 показать весь комментарий
 
а він адекватний? Хомчак, головний винуватець Іловайська де зараз?
 показать весь комментарий
 
Началось - пауки начали поедать друг друга. Смотрим и запоминаем.
 показать весь комментарий
 
 
Расследуйте, судите, конфискуйте, садите......
 показать весь комментарий
 
А соблюдение законности при расследовании и обвинять в суде будет Венедиктова?
 показать весь комментарий
 
Дубинський останнім часом красиво своїх топить... Зелені, то Дубинський вже порохобот чи ще нє?))
 показать весь комментарий
 
 
Он Коломолюб "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 4901 ( интересная "шняга" получилась )
 показать весь комментарий
 
А как красиво сидит ... , только почему-то не на киче .
 показать весь комментарий
 
 
Мотовило спросите он же по просьбе согласился слётать в китай за мед оборудованием, уже возникает вопрос почему не профильный чиновник летал а партиец?
 показать весь комментарий
 
 
Что такое Дубинский.Автобіографічні тексти Олександра Дубінського (рос.).- Мой папа живет в столице ДНР. Мой папа поддерживает Путина. Папа гордится мной. Мою фотку папа показывает солдатикам проезжая блокпосты. «не может быть, чтоб у такого «ура-патриота», как Александр Дубинский, папа был сепаратистом» - думают наши защитники родины и ошибаются. Не такой я и «патриот». Я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не мое. Пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются.Мне русский мир очень близок. Вы поняли, Майданутые, какого я о вас мнения?
 показать весь комментарий
 
 
а прошло всего 10 месяцев . Зелюки пока только разминаются и прицениваются . дали буде
 показать весь комментарий
 
Такое впечатление, что Дубинский и Портнов главные "стукачи" в стране, правоохренительные службы не успевают заводить дела по их заявлениям.
 показать весь комментарий
 
Правда в глаза это стукачи? А мыши по норам уважаемые люди.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день дуб сообщает сенсации, но до сих пор никакой реакции соответствующих органов нету, значит дуб пиарит свою репу, в таком случае пора дуба привести в чувство.
 показать весь комментарий
 
Не, просто всем им до лампочки, везде свои люди, они друг друга сажать не будут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх