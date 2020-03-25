 "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в фейсбуке волонтер Юлия Сегеда, комментируя пост Дубинского в Telegram.
"Я правильно понимаю, это заявление слуги народа Дубинского о совершенном заместителем главы офиса президента Зеленского преступлении, которым он любезно поделился с 100 тыс. своих подписчиков?" - написала Сегеда.
"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..
Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц""
вполне серьезно.
можно поподробней?