 "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в фейсбуке волонтер Юлия Сегеда, комментируя пост Дубинского в Telegram.

"Я правильно понимаю, это заявление слуги народа Дубинского о совершенном заместителем главы офиса президента Зеленского преступлении, которым он любезно поделился с 100 тыс. своих подписчиков?" - написала Сегеда.

Читайте также: Дистанционное голосование в Раде даст понять украинцам, что власть спасает исключительно себя, - "слуга народа" Дубинский