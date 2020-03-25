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 Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае

Мужчина умер во время поездки в автобусе между провинциями Юньнань и Шаньдун. У остальных пассажиров взяли пробу на вирус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт GlobalTimes.

Мужчина скончался в понедельник. Анализы показали, что у него был хантавирус, а не COVID-19.

Хантавирус вызывает высокую температуру, кровотечение и повреждение почек. Инкубационный период для него составляет 1–2 недели, но бывало и так, что симптомы проявились спустя 2 месяца после заражения.

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Хантавирус распространяется через мочу, экскременты или слюну грызунов. Передаться человеку он может через дыхательные пути, глаза или рот – после контакта с животным или его пометом не стоит трогать лицо немытыми руками. Также можно заразиться через укус грызуна.

Прямая передача хантавируса от человека к человеку пока не зафиксирована.

Лекарств от этого вируса для тех, кто уже заразился, нет. Но есть вакцина, и прививка считается самым эффективным способом предотвратить заражение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184147
 
 
 Топ комментарии
 
Е!.. Почекайте! Ми ще з цим китайським вірусом не розібралися! Горшочок, не вари!
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Млин, китайцы, почистите уже свою антисанитарию и хватит жрать кажанов, задолбали вы уже своими вирусами
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Ну началось. Нам еще мышиного вируса не хватало. Зелупа срочно туда направляй поезд дружбы и завози в Украину ету екзотику
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А це ще що за лихо ?Вже й руді миші проти людства! Точно що апокаліпсис поряд!
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В дитинстві мене вчили мити руки, лице і ноги з милом кожен день
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про це мудрий прочитає між рядками, якщо не касаб Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае - Цензор.НЕТ 4566
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Е!.. Почекайте! Ми ще з цим китайським вірусом не розібралися! Горшочок, не вари!
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Скиньте на узкоглазых ядерную бомбу.
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А это ищо что за зверь такой? Хантавирус. Это как хунта, только ханта? Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае - Цензор.НЕТ 8446
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Млин, китайцы, почистите уже свою антисанитарию и хватит жрать кажанов, задолбали вы уже своими вирусами
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Кажаны этол отмазка! Весть этот трипер они вывели в лаборатории биооружия в Ухане!
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Они там едят всё что не прибито гвоздями или не прикручено проволокой.
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Ну началось. Нам еще мышиного вируса не хватало. Зелупа срочно туда направляй поезд дружбы и завози в Украину ету екзотику
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Ізраїль заробляє на онколікуванні.Схоже, що Китай шукає свою нішу - вірусолікування.
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не те і не інше. Просто є ніша в світі - медичний ринок, а Китай заробляє на всьому, від тракторів до гайок - це не добрі і не погано, це так світ влаштовано. Але на медицині Китай не заробляв, а коли потягнуться на Китай мільйони народу, то тут відкривається серйозний ринок.
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Ну, началось! Опять в бежать магазин покупать пречку и туалетную бумагу....
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отраву для грызунов... ну, или напалм...
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никогда не думал, что гречка такая проносная...
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Китай еще даст всем прикурить) Один китаец съел сырую летучую мышь теперь весь мир полыхает, теперь ещё один китаец с грызуном целовался и еще один вирус)
может пора уже им проводить какие-то лекции что нельзя есть все что лазит ?
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Потім якийсь китаєць запхає в дупу осьминога й людство вимре...
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да, аналогии с Антихристом не раз приходили в голову...
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Хорошее кино, у меня ещё кассеты с ним лежат.
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Скоро у наших трупів будуть самі чисті задниці.
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Китайці розводять а потім жруть усілякий непотріб- а тобі віруси розхльобує вес світ!
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природа ищет пути убрать человека разрушителя из эволюции ,видать достал он природу конкретно
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Пока китайцы не перестанут жрать всё, что движется, нельзя с ними авиасообщение восстанавливать.
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Этот вирус известен с 70-х годов. И им регулярно заражаются по миру в небольших кол-вах. Кто вам запрещает гуглить инфу? Тупость или лень?
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Він правий, хантавірус відомий давно, хто з форумчан контактував колись з какашками кажана?
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поскольку наш пэрзыдент-ишак ну оооочень, ну очень "везучий", то эпидемия ханта-вируса наверняка скоро будет у нас.
в мире - не думаю, но у нас так точно.

просто - Господь ****** зебилов. Сапогами.
методы у Господа такие.
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понеслась пиз..да по кочкам))) гулять так гулять
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Срочно отправляйте в Китай Грету Тунберг! они хотят украсть нашу старость.
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ЦЕНЗОР, публикуя всякую хрень, уверенно подвигает власть к введению чрезвычайного положения (не ситуации), когда запретят свободу слова.
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мечта всех амебных - загнать собственный народ по резервацим (самокарантинам), развозя ему еду, пойло и медикаменты спецрейсами МАУ... чтоб не мельтешил под ногами... у каждого народа - свои амебы...
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да, а когда уже коровавирус появится?...
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На всей планете только два типа организмов уничтожают свою среду обитания: вирусы и люди. Подобное к подобному...
см. "Живущие вместо себя" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post_27.html

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Додатковий повід закривати будь-який імпорт з Китаю і не тільки та починати запускати своє виробництво.
От тільки де взяти державників-інтелектуалів, які би змогли запровадити податкову і фінансову систему, щоб це стало вигідним, і де взяти своїх Ілонів Масків.
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