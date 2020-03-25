 Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт GlobalTimes.
Мужчина скончался в понедельник. Анализы показали, что у него был хантавирус, а не COVID-19.
Хантавирус вызывает высокую температуру, кровотечение и повреждение почек. Инкубационный период для него составляет 1–2 недели, но бывало и так, что симптомы проявились спустя 2 месяца после заражения.
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Хантавирус распространяется через мочу, экскременты или слюну грызунов. Передаться человеку он может через дыхательные пути, глаза или рот – после контакта с животным или его пометом не стоит трогать лицо немытыми руками. Также можно заразиться через укус грызуна.
Прямая передача хантавируса от человека к человеку пока не зафиксирована.
Лекарств от этого вируса для тех, кто уже заразился, нет. Но есть вакцина, и прививка считается самым эффективным способом предотвратить заражение.
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может пора уже им проводить какие-то лекции что нельзя есть все что лазит ?
в мире - не думаю, но у нас так точно.
просто - Господь ****** зебилов. Сапогами.
методы у Господа такие.
см. "Живущие вместо себя" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post_27.html
От тільки де взяти державників-інтелектуалів, які би змогли запровадити податкову і фінансову систему, щоб це стало вигідним, і де взяти своїх Ілонів Масків.