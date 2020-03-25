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 В Запорожье вводят ЧС: обнаружены четыре случая коронавируса

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

"Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", - добавил он.

Мэр отметил, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что сегодня местная власть выделит еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184146
 
 
 Топ комментарии
 
Буряк сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.



Молодец, зеленских, привез на родину инфицированных В Запорожье сегодня вводят чрезвычайную ситуацию - Цензор.НЕТ 9996
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В Санжары их и министра здравоохранения туда.
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Буряк сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.



Молодец, зеленских, привез на родину инфицированных
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В Санжары их и министра здравоохранения туда.
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бывшая министерка пристроилась на СТБ гавкае как она две недели самоизолировалась в Новых Санжарах.
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с каких это пор местные власти вводят чрезвычайное положение
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С таких, с каких центральной власти в Украине больше нет.
ЗНР - Запорожская Народная Республика
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Все идет к дефолту по завету великого зебеня.
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Земрази ввезли в Украину инфецированных, маски и лекарства вывезли. Зебилы разом сделали геноцид украинского народа. Впрочем ничего нового...
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Обрали віслюка президентом, тепер і маємо.
Я вам так скажу, із такою владою, скоро місце в Н.Санжарах буде коштувати, як квартира у Києві. Там буде безпечніше, ніж на вулицях...
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Это было бы грустно, если бы не было так смешно Если бы не коронавирус, то его стоило придумать. Оказалось, что медицина в Украине нужна не только бедным Богатые тоже могут оказаться в той же шопе И никуда не улетишь...
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Конча Заспа обречена.
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское Здравоохрвнение.
Звонят нынешние депутаты.
Звонят бывшие министры
Звонят политики всех мастей и регалий.
Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.
Кто-то говорит их десять.
Кто-то говорит, что двадцать.
В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно *******.
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?!
Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время когда все те кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
В Вену на консультацию к врачу не улетишь.
В реанимации в Мюнхене чартер не пустят.
А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.
Вот же ж беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать.
А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев.
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества
оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
И главное.
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.
Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to 🇺🇦
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турЫсты куевы бл... картошенко в беларуси правильно сделал.... накуй всех туристов что уехали после предупреждений.
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