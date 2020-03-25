 В Запорожье сегодня вводят чрезвычайную ситуацию

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
"Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.
"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", - добавил он.
Мэр отметил, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что сегодня местная власть выделит еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.
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