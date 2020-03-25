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 В Запорожье сегодня вводят чрезвычайную ситуацию

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

"Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", - добавил он.

Мэр отметил, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что сегодня местная власть выделит еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184146
 
 
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Буряк сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.



Молодец, зеленских, привез на родину инфицированных
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В Санжары их и министра здравоохранения туда.
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бывшая министерка пристроилась на СТБ гавкае как она две недели самоизолировалась в Новых Санжарах.
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с каких это пор местные власти вводят чрезвычайное положение
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Все идет к дефолту по завету великого зебеня.
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