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 В Бельгии маски и дезинфекторы продают только по рецепту врача

Правительство Бельгии распорядилось продавать защитные маски определенного типа и средства для дезинфекции только по рецепту врача.

Об этом сообщает Le Soir, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что маски и гидроалкогольний гель, а также пять других средств для защиты и дезинфекции сейчас доступны для покупки в розницу только по рецепту и в определенных аптечных учреждениях.

В перечне продуктов есть маски FFP2 и FFP3, гидроалкогольные гели, а также фартуки и защитные очки, нитриловые перчатки с рукавами не менее 300 мм, а также спирт для рук. Назначить применение этих средств должен медицинский работник.

За последние 10 дней Бельгия получила 11,5 млн хирургических масок и 459 тыс. масок FFP2. По словам премьер-министра страны, ожидается больше поставок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184141
 
 
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Нажиться на епидемии и беде не грех даже в европейских странах. Хотя если вспомнить историю что из себя представляют ети европейские страны, в которых четвертовали, сжигали людей, а епидемии выкашивали целые города. В Бельгии маски и дезинфекторы продают только по рецепту врача - Цензор.НЕТ 2476
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Крута...интересно, сколько стоит выписать рецепт на маску в Бельгии. С учетом стоимости рецепта - маски по цене золота будут наверное.
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И еще пойти в поликлинику и посидеть в очереди, типа поиграть с вирусом в поймай меня,если сможешь.
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Эм, правительсто Белигии консультируется у ЗекоМанды? Или как они пришли к такому решению?
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Вместо дезинфектора можно взять спрей от запотевания стекол машины изнутри (antyzroszeniowy)! В составе денатурат и глицерин, и стоит дешево!
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Бельгия получила 11,5 млн хирургических масок и 459 тыс. масок FFP2. """"
Бл*дь, ОТКУДА???????????????!!!!!
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