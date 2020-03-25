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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 За сутки от коронавируса во Франции умерли 240 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране. ИНФОГРАФИКА

Во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 240 человек, и это наибольшее количество с начала эпидемии в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Le Parisien.

Общее количество умерших увеличилось до 1100. За сутки также зафиксировано 2444 новых случаев заражения, в общем 22300 человек были заражены с начала кризиса.

В больницах находятся 10 176 пациентов, в том числе 2516 в реанимации (+434).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин

За сутки от коронавируса во Франции умерли 240 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184140
 
 
 Топ комментарии
 
УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
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Наших громадян у Франції не залишилося? Терміново завезти в Україну!!! А то відстаємо по зараженню від всього прогресивного людства. Зеля, коли чартери?
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КВАРЦЕВАНИЕ помещений

Проводится при:

- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
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КВАРЦЕВАНИЕ помещений

Проводится при:

- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
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Применение кварцевых ламп

Область использования
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
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УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
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РОЗМІР - 100-120 нм ДЛЯ ЧАСТИНОК cOVID -2019.

КВАРЦУВАННЯ БЕЗ ТОЛКУ.

хЛОРКА .
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Завтра ***** Микрону помощь направит
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Сегодня был побит рекорд суточного прироста новых больных коронавирусом в России

163.
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Наших громадян у Франції не залишилося? Терміново завезти в Україну!!! А то відстаємо по зараженню від всього прогресивного людства. Зеля, коли чартери?
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А ще чекаємо потяг з підаРосії, який має привезти "щирих громадян". Та й з Єгипту не всіх забрали, з Домініканської республіки... З Італії самі доберуться. Та й з Польщі й Чехії...
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ни одна страна не отказалась от своих граждан
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Так бездумно й не підготовлено? Бідних жителів Нових Санжар виставили "неандертальцями", а десятки тисяч приїхавших з-за кордону й скучивших за ненькою вільно вештаються де заманеться... А ні... Кожному дають пам"ятки з рекомендаціями сидіти вдома.
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а куда их денешь? их слишком много. если в карантин, их же там кормить нужно, и они все дружно скажут, что у них денег нет.
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Не треба 0,5 млн в карантин, два три показових арешта, і всі ці бабусі зачкають на два тихні з походами до кумів по селу.
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ПОКАЗОВИЙ КАРАНТИН ПАРУ ТИЖНІВ КІЛЬКОХ СІЛ В уКРАЇНІ -І У сЕЛАХ заставлять БАБУСЬ НЕ ХОДИТИ "ПІД ЦЕРКВУ"
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