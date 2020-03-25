 За сутки от коронавируса во Франции умерли 240 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Le Parisien.
Общее количество умерших увеличилось до 1100. За сутки также зафиксировано 2444 новых случаев заражения, в общем 22300 человек были заражены с начала кризиса.
В больницах находятся 10 176 пациентов, в том числе 2516 в реанимации (+434).
Проводится при:
- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
Область использования
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
КВАРЦУВАННЯ БЕЗ ТОЛКУ.
хЛОРКА .
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