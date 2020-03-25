 За сутки от коронавируса во Франции умерли 240 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Le Parisien.

Общее количество умерших увеличилось до 1100. За сутки также зафиксировано 2444 новых случаев заражения, в общем 22300 человек были заражены с начала кризиса.

В больницах находятся 10 176 пациентов, в том числе 2516 в реанимации (+434).

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