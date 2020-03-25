 Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщина из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин

Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600", - заявил Маркушин.

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Сегодня, по его словам, женщину переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно побудет на карантине.