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 Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщина из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин

Женщина из Ирпеня в Киевской области, которую вчера госпитализировали в больницу в Белую Церковь с лабораторно подтвержденным коронавирусом, сегодня родила мальчика. Ребенка временно поместили на карантин.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600", - заявил Маркушин.

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Сегодня, по его словам, женщину переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно побудет на карантине.

Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщина из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184137
 
 
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Здоров'я дитині та матері! Головне, щоб потім годувала грудьми.
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Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин - Цензор.НЕТ 6095

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Отака Зе йухня, малята.
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Так что там со Свинарчуками ??? Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин - Цензор.НЕТ 2008
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Здоров'я дитині та матері! Головне, щоб потім годувала грудьми.
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Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин (с) - шедевр. Согласуйте слова в заголовке
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Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин - Цензор.НЕТ 6095

Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк !

А тож там же наши люди, и я знаю, кто из вас стреляет ? - пояснив Єрмак.
Отака Зе йухня, малята.
Роззуйте очі !
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Тамже наше люде. И боевики мішибратья шоб не болели, а то не с кем будет мародерить на крови Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин - Цензор.НЕТ 2796
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Коли іспанський футбольний коментатор другий тиждень сидить на карантині, справи на кухні виглядають так Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин - Цензор.НЕТ 8447
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