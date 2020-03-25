 Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщина из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин

Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600", - заявил Маркушин.
Сегодня, по его словам, женщину переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно побудет на карантине.
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А тож там же наши люди, и я знаю, кто из вас стреляет ? - пояснив Єрмак.
Отака Зе йухня, малята.
Роззуйте очі !
Кто оставил страну без медицинских масок ?
"Слуга" "Слуги" Ермак потратил на новый мерс в 3,5 раза больше
Третий день.
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Прикольная бабёнка.
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