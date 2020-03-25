 Покупки на проверенных сайтах, информация из официальных источников: Киберполиция рассказала, как защититься от мошенников на карантине

Об этом сообщает Киберполиция на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:
- рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса);
- распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина;
- мошеннические действия для завладения личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков, медицинского оборудования.
Киберполиция рекомендует не сообщать личную информацию лицам, которые звонят и представляются банковскими сотрудниками.
Также рекомендуется осуществлять покупку медицинских средств только на проверенных платформах. Кроме того, советуется получать информацию с проверенных источников.
Весь інтернет засраний сайтами-однодневками.
Не гребують навіть торгувати бадами з підораші які ТАДАМ допомагають при коронавірусу.
Ці всі гівна давно треба почистити. Лохотронщикам давати реальні і нормальні строки. Надурив - молодець - отримай пятірку, пятірку зони. Повторив - молодець -пятірка за новою системою - 12 років. Третій раз - пожиттєво.
В Китаї дуже розумних розстрілюють, іншим строки.