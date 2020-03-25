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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Покупки на проверенных сайтах, информация из официальных источников: Киберполиция рассказала, как защититься от мошенников на карантине

Рассылка смс и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса) - типичные случаи мошенничества при коронавирусе.

Об этом сообщает Киберполиция на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:

- рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса);
- распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина;
- мошеннические действия для завладения личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков, медицинского оборудования.

Киберполиция рекомендует не сообщать личную информацию лицам, которые звонят и представляются банковскими сотрудниками.

Также рекомендуется осуществлять покупку медицинских средств только на проверенных платформах. Кроме того, советуется получать информацию с проверенных источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина киберполицией из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе

Покупки на проверенных сайтах, информация из официальных источников: Киберполиция рассказала, как защититься от мошенников на карантине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184134
 
 
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Настають золоті часи для різного жулья.
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Якби їм давали ВІД 4 років БЕЗ УДО, анажимать и т.д. то "золоті часи" дуже швидко можна припинити. А ще краще "прадафцоф"-бариг розстрілювати. Наприклад в прямому ефірі показати контрбандистів масок, зачитати вирок і розстріляти. Було би дуже ефективно.
Весь інтернет засраний сайтами-однодневками.
Не гребують навіть торгувати бадами з підораші які ТАДАМ допомагають при коронавірусу.
Ці всі гівна давно треба почистити. Лохотронщикам давати реальні і нормальні строки. Надурив - молодець - отримай пятірку, пятірку зони. Повторив - молодець -пятірка за новою системою - 12 років. Третій раз - пожиттєво.
В Китаї дуже розумних розстрілюють, іншим строки.
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В Ів.-Фр. з цим нормально. Фірма "ЖІВО" - весь асортимент, від свіжх риби, мяса, фруктів до різної бакалії. Замовили, підтвердили, на другий день привезли. Гроші віддали хлопцям в руки після звірки чеку і товару
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