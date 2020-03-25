 Покупки на проверенных сайтах, информация из официальных источников: Киберполиция рассказала, как защититься от мошенников на карантине

Об этом сообщает Киберполиция на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:



- рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсациях (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса);

- распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина;

- мошеннические действия для завладения личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков, медицинского оборудования.

Киберполиция рекомендует не сообщать личную информацию лицам, которые звонят и представляются банковскими сотрудниками.

Также рекомендуется осуществлять покупку медицинских средств только на проверенных платформах. Кроме того, советуется получать информацию с проверенных источников.

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