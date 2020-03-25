 Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля

Соответствующее заявление пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля распространен в среду в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ЕС напомнили, что с 21 марта члены вооруженных формирований отказывают в доступе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы, не контролируемые государством. Кроме того, сталкиваются с трудностями в доступе организации ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста (МККК). "Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - заявили в ЕС.

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Кроме того, в Брюсселе отметили, что, в соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, включая районы Донецкой и Луганской областей, временно находящиеся вне контроля правительства. "Ее беспрепятственный доступ в и из неконтролируемых государством районы имеет важное значение для предоставления надежной информации о событиях на местах, как это предусмотрено в Минских соглашениях, и для обеспечения выполнения ее мандата на всей территории страны", - подчеркивается в заявлении.

В ЕС также констатировали, что СММ "адаптировала свою работу по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19, чтобы обеспечить для всех постоянную безопасность". "В нынешних условиях еще более важно, чтобы продолжала доставляться гуманитарная помощь людям в этих районах. Агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся во всем Донбассе", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС указали, что в последнее время в Трехсторонней контактной группе "произошел ряд важных событий, таких, как дискуссии по обмену задержанными и определение новых пунктов для разведения. "Россия не должна подвергать опасности этот конструктивный дух, создавая новые ограничения", - подчеркивается в тексте.

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Брюссель еще раз заверил в том, что "по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выполнение Минских соглашений и работу в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе для достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта".