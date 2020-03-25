 Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля

Соответствующее заявление пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля распространен в среду в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ЕС напомнили, что с 21 марта члены вооруженных формирований отказывают в доступе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы, не контролируемые государством. Кроме того, сталкиваются с трудностями в доступе организации ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста (МККК). "Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - заявили в ЕС.
Кроме того, в Брюсселе отметили, что, в соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, включая районы Донецкой и Луганской областей, временно находящиеся вне контроля правительства. "Ее беспрепятственный доступ в и из неконтролируемых государством районы имеет важное значение для предоставления надежной информации о событиях на местах, как это предусмотрено в Минских соглашениях, и для обеспечения выполнения ее мандата на всей территории страны", - подчеркивается в заявлении.
В ЕС также констатировали, что СММ "адаптировала свою работу по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19, чтобы обеспечить для всех постоянную безопасность". "В нынешних условиях еще более важно, чтобы продолжала доставляться гуманитарная помощь людям в этих районах. Агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся во всем Донбассе", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в ЕС указали, что в последнее время в Трехсторонней контактной группе "произошел ряд важных событий, таких, как дискуссии по обмену задержанными и определение новых пунктов для разведения. "Россия не должна подвергать опасности этот конструктивный дух, создавая новые ограничения", - подчеркивается в тексте.
Брюссель еще раз заверил в том, что "по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выполнение Минских соглашений и работу в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе для достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта".
Напоминаю !!!!
Общество 24-мар, 20:359 6 769 0
Сегодня стало известно, что внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, человек, отвечавший за мирную реинтеграцию Донбасса в состав Украины, уволен с занимаемой должности. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщает журналист и политолог Кирилл Сазонов.
И хотя официального подтверждения этому пока нет ни на сайте СНБО, ни от Алексея Данилова, тем не менее, информация об увольнении Сивохо уже "гуляет" по Интернету. Сазонов ссылается на "очень серьезные источники" в высших эшелонах украинской власти.
или пэрэмога!!!