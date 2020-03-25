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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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 Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля

В Европейском Союзе вновь заявляют о важности беспрепятственного доступа СММ в неконтролируемые украинскими властями районы Донецкой и Луганской областях.

Соответствующее заявление пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля распространен в среду в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ЕС напомнили, что с 21 марта члены вооруженных формирований отказывают в доступе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы, не контролируемые государством. Кроме того, сталкиваются с трудностями в доступе организации ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста (МККК). "Крайне важно, чтобы Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставили СММ ОБСЕ, организациям ООН, неправительственным организациям и МККК свободу передвижения через линию соприкосновения", - заявили в ЕС.

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Кроме того, в Брюсселе отметили, что, в соответствии со своим мандатом, СММ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ по всей Украине, включая районы Донецкой и Луганской областей, временно находящиеся вне контроля правительства. "Ее беспрепятственный доступ в и из неконтролируемых государством районы имеет важное значение для предоставления надежной информации о событиях на местах, как это предусмотрено в Минских соглашениях, и для обеспечения выполнения ее мандата на всей территории страны", - подчеркивается в заявлении.

В ЕС также констатировали, что СММ "адаптировала свою работу по мониторингу в ответ на глобальную вспышку COVID-19, чтобы обеспечить для всех постоянную безопасность". "В нынешних условиях еще более важно, чтобы продолжала доставляться гуманитарная помощь людям в этих районах. Агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста должны иметь беспрепятственный доступ к нуждающимся во всем Донбассе", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС указали, что в последнее время в Трехсторонней контактной группе "произошел ряд важных событий, таких, как дискуссии по обмену задержанными и определение новых пунктов для разведения. "Россия не должна подвергать опасности этот конструктивный дух, создавая новые ограничения", - подчеркивается в тексте.

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Брюссель еще раз заверил в том, что "по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выполнение Минских соглашений и работу в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе для достижения устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта".

Источник: https://censor.net.ua/n3184131
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет уже выпрашивают доступ у агрессоров и террористов.
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Обещать не значит жениться, святая простота... И вообще кто сказал, что кацапы собираются уходить с донбасса, какие гниды распускают эти слухи?
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Распускают бредни про примирение, интеграцию, миру-мир? Каким нужно быть идиотом, что бы верить в то что пуйло заварил такую кашу, а теперь все бросит и уйдет.
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5 лет уже выпрашивают доступ у агрессоров и террористов.
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Обещать не значит жениться, святая простота... И вообще кто сказал, что кацапы собираются уходить с донбасса, какие гниды распускают эти слухи?
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Распускают бредни про примирение, интеграцию, миру-мир? Каким нужно быть идиотом, что бы верить в то что пуйло заварил такую кашу, а теперь все бросит и уйдет.
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Сначала "выровнять" линию фронта, от Волновахи до Луганска через Шахтерск, заняв выгодые высоты и не подходя к границе на 20 - 30 км., и вычистить эту клоаку. Заодно будет тема для переговоров с пуйлом о мире. Оставить кишку в степях вдоль границы для ярых домбаситов, пусть там живут.
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та нет смысла платить за это дерьмо жизнями........
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И к угольным шахтам, где добывают танки, пушки, "Грады" и боеприпасы, тоже? КОШМАР!!!...
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хотя бы к шахтерам которые все это где то берут.
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Кажуть вони там вже нарили і маски від вірусу. Чого тільки немає в тих шахтах.
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да там гарні вугольні фільтри, тільки поглибше тре спуститися і зверху присипати.
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Боррелю больше дела до Украины, чем самим зебилам...... позорище.....
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Каждое слово ОБСЕшника Борреля - на основе консенсуса с руснёй. Иначе он был бы не Боррелем, а голодной борыллой.
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Ось тільки погладять шнурки, так і нададуть доступ.
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Сьогодні наше найвеличніше сцикло підпише остаточну капітуляцію в Мінску.

Напоминаю !!!!

Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля - Цензор.НЕТ 3773
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Лялька на мотузочках нічого підписувати не може.
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А хіба мальдівську простітутку хтось на це вповноважував?????
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«Вышвырнули как п…» "Двери прямо там, прощайте!" - стало известно об увольнении Сивохо из СНБО, детали
Общество 24-мар, 20:359 6 769 0

Сегодня стало известно, что внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, человек, отвечавший за мирную реинтеграцию Донбасса в состав Украины, уволен с занимаемой должности. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщает журналист и политолог Кирилл Сазонов.

И хотя официального подтверждения этому пока нет ни на сайте СНБО, ни от Алексея Данилова, тем не менее, информация об увольнении Сивохо уже "гуляет" по Интернету. Сазонов ссылается на "очень серьезные источники" в высших эшелонах украинской власти.
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за "внутренний конфликт" надо гнать однозначно.
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ну, допустим - выгнали тупого чмыря-алкоголика чтобы вместо него поставить умную мерзкую мразь...
или пэрэмога!!!
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Так карантин же, того и не пускают. Вот после 3-го апреля пусть пробуют.
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