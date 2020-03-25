 Горнолыжный курорт "Буковель" закрылся из-за карантина

Об этом сообщили в пресс-службе курорта, информирует Цензор.НЕТ.
"Погодные условия замечательные, сезон катания мог продолжаться еще довольно долго. По состоянию на сейчас нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый следующий день функционирования курорта — это гипотетический дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать", — сказано в сообщении.
Тех, кто забронировал проживание в отелях "Буковель" в ближайшее время, прост писать на почту web@bukovel.com.
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https://www.facebook.com/val.weber.1/videos/2759086257541888/
Не за что ехать домой... (с)
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