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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Горнолыжный курорт "Буковель" закрылся из-за карантина

Горнолыжный курорт "Буковель" из-за карантина досрочно завершил сезон. С сегодняшнего дня остановлены все подъемники.

Об этом сообщили в пресс-службе курорта, информирует Цензор.НЕТ.

"Погодные условия замечательные, сезон катания мог продолжаться еще довольно долго. По состоянию на сейчас нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый следующий день функционирования курорта — это гипотетический дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать", — сказано в сообщении.

Тех, кто забронировал проживание в отелях "Буковель" в ближайшее время, прост писать на почту web@bukovel.com.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184130
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да, уже потеплело, можно и закрыться.
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Сезон в розпалі ? Чи себе розумником вважаєш ? Тут таких "гєніїв мислі"-через одного.
Как нєожидано:
Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин - Цензор.НЕТ 148
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Звісно не на сайтах "русского міра" Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин - Цензор.НЕТ 9929
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******* той, хто теж "зробив це разом". Як вони дістали ці шабуніни, лещенки, наєми та інші "антикорупціонери" - до виборів на кожному повороті їх було чутно, аж всикалися, так шукали корупцію і лили гівно навколо.
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Месяц кончается Март,
Не за что ехать домой... (с)
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Оце тільки зараз? Коли там в Києві розважальні центри закрили? 2 тижні тому?
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Дура ты Танюха, и не перестаешь это доказывать. Во-первых, ты лаешь на патрона твоего божества, Беню. Во-вторых, сейчас только начало "бархатного сезона" на Буке. Я, например, всегда ездил кататься именно в конце марта - начало апреля. Отличная погода, море снега, свободные подъемники и 30% скидки на все.
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Все господа накатались на лыжах, можно закрываться?
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Нет, в прошлом году уже каталась. От красоты Альп получила больше удовольствия, чем от первого раза на горных лыжах)))
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И к кому же ты себя относишь? К господам? или подгосподникам?
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появился шанс умереть от вируса а не от перелома шейных позвонков.
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клиенты в панике слиняли вот и закрылись) были бы лохи - работали бы круглый год
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Буковель мог бы быть/стать самым безопасным местом. Возможно, он и таким есть... Идиллия. Покой. Вот только если бы не единственная угроза - девки голые ...на одиноких лыжников и прохожих... нападают. От коронавируса население еще более дичает.. На "большой земле" за любое, - самое невинное сморкание носом, - могут выбросить из трамвая - прямо на ходу, - а вот на самое громкое извержение газами никакой реакции. Чихнул - значит болен, а громкий пук - сигнал о том, что здоров. Как нравы и звуковые предпочтения поменялись...
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Ну а чьо,сезон закінчився,клієнтів немає,можна й перерву зробить. З-за карантину,ага.
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Еще один "умный", который лыжи видел один раз, и то по телевизору.
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Сезон в розпалі ? Чи себе розумником вважаєш ? Тут таких "гєніїв мислі"-через одного.
Как нєожидано:
Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин - Цензор.НЕТ 148
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То что сезон закрыли 22. 03. в этом году, это показатель? Юра, тупень, да каждый год, с 25.03. только начало "бархатного сезона"! Ты новость читал идиот? Люди уже забронировали номера до средины апреля. Смотри, придурь, как было в прошлом году: -

Погода та настрій у "Буковелі" завжди чудові.
Уже з 24 березня зустрічайте оксамитовий сезон 2019!
Катання від 110 грн., прокат спорядження від 90 грн.
Чесні знижки на проживання та харчування до 30%!
Навесні в "Буковелі" тануть ціни, але не сніг! Гарантовано фотозвітами попередніх сезонів.
Сезон катання в "Буковелі" гарантовано триває до 15 квітня. У разі сприятливих погодних умов сезон катання буде продовжено!
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