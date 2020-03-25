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 Дети могут быть суперносителями коронавируса - болеть, но не испытывать ярких симптомов, - вирусолог Мироненко

Дети могут переносить коронавирус в легкой форме без ярко выраженных симптомов. В то же время они являются переносчиками болезни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказала вирусолог Алла Мироненко.

"Для этого вируса, по данным китайских коллег, суперносителями являются дети. Они могут быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений болезни. Именно поэтому так важно сегодня критически сократить общение детей с дедушками и бабушками. Что касается взрослых людей, то, как правило, у них инфекция почти всегда проявляется ​​теми или иными симптомами", - отмечает врач.

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Мироненко также подчеркивает, что ввиду отсутствия вакцины и лекарства есть только один путь победить коронавирус - переболеть тем, кто не из группы риска.

"Нам все равно придется получить иммунитет. Пока при отсутствии вакцины в стране я вижу только один путь - переболеть. Другое дело, что защитить нужно стариков", - убеждена она.

Источник: https://censor.net.ua/n3184129
 
   
 Топ комментарии
 
пошли вы на..хй, слишуом сладкий пирог - сначала придумаем болячку, а потом продадим вакцину))) и колоть ее будем не пенсионерам, а детям... нах..й - пишется вместе, пошли н..й со совими вакцинами, иначе коронавирусы нас будут трахать каждый год
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Зелёную власть расстрелять, конечно, было бы полезно, но проблему с вирусом это не решит... Реалистичные идеи есть?
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Т.Е. расстрелять к едрени фени ЗЕленую власть, возражений не візівает! Согласен на 100% Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 8629
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пошли вы на..хй, слишуом сладкий пирог - сначала придумаем болячку, а потом продадим вакцину))) и колоть ее будем не пенсионерам, а детям... нах..й - пишется вместе, пошли н..й со совими вакцинами, иначе коронавирусы нас будут трахать каждый год
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Потрібно відновлювати навчання в школах щоб постійно контролювати медичний стан дітей і обмежити їх спілкування з дідусями та бабусями. В школах та дитячих садочках можна постійно проводити тести і швидко відокремлювати хворих дітей на карантин. А вдома дітей ніхто не перевіряє, але активно вони граються на вулиці і отримують корогавірус від однолітків.
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Ах***ть. Нам советуют переболеть. Вы хоть спросите любого здравомыслящего врача что значит переболет воспалением легких или пневмонией. По здоровью ударит так что мало не покажется и еще осадок останется на всю жизнь. Я вижу гораздо лучший выход- расстрелять ету власть которая целенаправленно заражает миллионы людей и не будет никакой епидемии и не нужно будет *переболеть*
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уже поздно))) теперь - пирдется, а в следующем году придется покупать вакцину, так как теперь коронавирус вообще никуда не денется - он будет циркулировать вечно, а через пару-тройку лет, еще какую-то хрень выпустят - и опять покупать вакцины придется))) бабло - побеждает зло
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Она предлагает ПЕРЕБОЛЕТЬ- значит размножить вирус в миллионы ато и миллиарды екземпляров. Какая вероятность что в одном из миллионов организмов вирус мутирует в другую форму и выработает к вакцинам *имунитет*? И все ети ранее сделанные прививки окажутся бесполезными
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Зелёную власть расстрелять, конечно, было бы полезно, но проблему с вирусом это не решит... Реалистичные идеи есть?
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Т.Е. расстрелять к едрени фени ЗЕленую власть, возражений не візівает! Согласен на 100% Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 8629
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Разом із тими, хто їв кажанів і зябликів.
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Розтрілом Проблему вирішимо наполовину, зменшимо кількість носіїв КОРОНВІРУСУ 19, позбавимо нового вірусу ЗРАДОЗЕБІЛИ 2020. А це вже успіх.
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У Всемирной организации здравоохранения существует несколько степеней опасностей. По случаю свиного гриппа ВОЗ объявила пятую степень. Сейчас объявлена шестая.
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а опасность с увеличением номера растёт али падаИт? другими словами: 1 - это самая опасная опасность, али наоборот?
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Не відповідай цьому зяблікоєду, бо закидає тебе тупими запитаннями.
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Таки шестую а че не 26-ю ? Тут по пятой вопросы есть https://www.unian.ua/world/365330-eksperti-pare-pandemiji-gripu-ah1n1-ne-bulo.html Но так как никто не сел - то имеем сейчас "шестую" ... ****** продажные ...
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Перехворіти Злочинна пропозиція! Імунітету немає й небуде! Ліків проти всіх штаммів, немає йц небуде. Захворівший,має примарні шанси на одуження! Захворівший дасть путівку на,той світ неміряній кількості! Фекалії й їх аромат вірусонебезпечні! Трупр вірусонебезпечний! Досить ,чи ще Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 3462
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епт, не болей, че скулить, никто тебя не заставляет болеть, не хочешь - не болей
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Коротше кажучи, зараз деякі договоряться до того, що дітей треба буде ізолювати.
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Наразі мова йде,- Якщо,дитина інфікована, то Всі родичі,є носіями!!! Й потребують ізоляції Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 4398 Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 4398 Дитину можливо доведеться ізолювати,аби лишилися живою,доки,Ви,хворітимете!!! Так зрозуміліше.... Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 6378
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а вообще не подцепить эту заразу - не вариант?
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Ні, це не трипер, тут від тебе нічого не залежить
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варіант лише МАКСИМАЛЬО відтермінувати...
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Володя не тот который одним хлебом всех накормит, поэтому надо работать, идёт тепло, работу и торговлю можно по максимуму перенести на улицу и все помещения на проветривание и санобработку. Что можно перевести на дистанционную работу и онлайн перевести-хвалёная диджитализация. Масочный режим ввести кругом в помещениях и транспорте. Обеспечить всех масками, средствами гигиены, иммуномодуляторами и памятками. Пенсионеров на карантин, с подвозом всего необходимого.
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Старая тупая Карга. Если вирусом переболеет хотябы треть населения то полюбому вирус в одном из миллионов организмов сможет мутировать и станет еще опаснее
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Кроме того в Китае не раз заявляли что *переболевшие* повторно заражались коронавирусом. Значит имунитета не вырабатывалось против него
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це про мутації -повторне інфікування..
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заявляли в начале єпидемии, когда не было нормальных тестов. Потом разобрались и слухи про "повторное заражение" не подтверждаются.
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оказывается во всем виноваты дети))) а не ******-ученые, которую это заразу изобрели и выпустили в мир.... это хорошо, что детям неопасно - это вам возвраточка, пердунам старым - чтобы больше не изобретали такую хрень
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маячня..

Аналіз ДНК вірусу НАУКОВО показав -природня мутація... хоча першоджерело досі не знайдено і можливо не буде знайдено ніколи...
Раджу подивитись фільм "Зараза" 2011 Содерберга..особливо останні кадри..
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В общем , это то что прочёл я . ( Простыми словами )- как утверждают китайские вирусологи , этот вирус - химера ,, произошедшая от слияния ( спаривания ) двух типов вируса , вирус , носителем которого является малайзийский панголин ( вирус опасный для человека но не может проникать в человеческую клетку ) , и вирус который носят кажаны ( безопасный для человека , но может проникать в клетку ) . Вот "союз" двух этих вирусов и породили коронавирус . Вроде так ... Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 4333 .
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Діти наше все. Так, так так. Якби можно було замість дитини перехворіти, я і так би на це погодився.
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так и есть. в Штатах рекомендовали проверить всех детей, так как они не демонстрируя симптомов, могут заразить более взрослых членов семьи.
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Сейчас многие откажутся заводить детей - вот ещё один вариант борьбы с перенаселением
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1) нові санжари дуже малоймовірно заражені..
2) правильно закриті дитячі площадки..
3) але дуже важко буде втримати дітей вдома з початком літа.. ((
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Голос в пустелі. Є різниця коли в низдрю отримуєш декілька рнк - так звана неконтрольована імунизицація. Безсимптомно, або мало-симптомно набуваєш імунітет. або отримуєш декілька тисяч рнк/днк, імунітет ламається хворієш і здихаєш. Що зараз відбувається в Бергамо.
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Перехворіти Злочинна пропозиція! Імунітету немає й небуде! Ліків проти всіх штаммів, немає йц небуде. Захворівший,має примарні шанси на одуження! Захворівший дасть путівку на,той світ неміряній кількості! Фекалії й їх аромат вірусонебезпечні! Трупр вірусонебезпечний! Досить ,чи ще Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко - Цензор.НЕТ 9891
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ви скаржитесь на Зе?

що призначив довбо..обку Скалецьку ?
чи "Брежнєва" Ємця ?

подивіться на Білорусь:

Народный карантин проходит в условиях полного маразма со стороны нынешней власти. Если говорить конкретно - они просто по приказу тормозят карантинные меры, хотя государство должно было бежать впереди людей и все им предлагать. Выплачивать зарплаты, когда они остаются дома и не работают, оплачивать бюллетени родителям, которые остаются дома с детьми. Вместо этого, к сожалению, государственная машина делает все, чтобы вирус распространялся.
- Белорусские медики присоединились к международной акции врачей «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». Как вы прокомментируете действия врачей, которые уже начали брать инициативу в свои руки в независимости от властей?
- Думаю, что такие действия ответственных врачей - это тоже Народный карантин. Это люди, которые лучше всего знают как специалисты, что значит не принимать меры по борьбе с эпидемией. Они фактически начинают тот же Народный карантин со своей стороны.
Конечно, тут можно только приветствовать такой флешмоб, эту инициативу и в очередной раз высказать недовольствие тем, как ведут себя министерство здравоохранения и администрация. Это просто разрушает возможности защититься от эпидемии.
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Чихнул один раз это и есть симптом тоже. Препятствие если нельзя преодолеть его обходят. Но наш карантин это беспомощная корова перед новыми воротами. Стала и стоит пока кушать не захочет. Тоже и снами будет. Пойдем в обход и переболеем. Совок так и делал имунитет не заморачивался в этом ему не откажешь.
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при совку був або грип,або БОЙОВА БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ..

тут інше...
перехворіти... ((
Так,можна вибрати такий метод для України..

але відразу всіх треба попередити про ціну.
1) смерть половини пенсіонерів на протязі року-двох..
2) втрата імунітету 22 мільйонів укранців(оцінка МОЗ)

тобто на протязі 5 років населення України скорочується оріжнтовно мільйоні на 10-ть
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