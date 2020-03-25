 Контактировавший с 500 лицами, в том числе умершим от коронавируса мужчиной, священник в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - замглавы МВД Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Четвертая подтверждена смерть от COVID-19. География смертей распространяется. На этот раз это Тернопольщина. Сегодня утром умер мужчина 1952 г.р. Полицией, вместе с эпидемиологической службой установлено, что умерший гражданин Б. контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырского района со священником О. В. 1963 г.р., которому 19 марта установлен диагноз - заражение короновирусом. По данным свидетелей во время поминальних обряда присутствовали около 70-ти человек", - рассказал он.
"Вообще, по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник О. В. контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов! Всем этим лицам нужно срочно обращаться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником О.В., 1963 г.р., и с умершим Б. 1952 г.р. Потому что Ваша жизнь и здоровье в серьезной опасности!" - добавил замминистра.
"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.В настоящее время населенные пункты Швейка, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими. В этом очаге эпидемии уже установлены 5 случаев заражения COVID-19. Но мы все понимаем, что их гораздо больше", - резюмировал Геращенко.
гранитньій камюшеккоронавирусик МерлинДарвин!
а-а-а....
Но христианская церковь оказалась такой удачной бизнес-корпорацией, что процветает уже 2000 лет
У Канта теж був старечий маразм.
Золоті слова!
А на рахунок релігії і науки не варто забувати, що в часи варварства, після падіння Римської імперії, власне церква і монастері зберегли письменство, книжки і досягнення грецьких філософів. І власне монастирі були чуть чи не єдиним місцем, де наука могла хоч якось зберігатись і примножуватись.
А також не варта забувати, що багато винаходів зробили єзуїтські монахи, і власне Коперник також був священником. Тому не треба занадто примітивно дивитись на історію.
это как Путин разбомбит колонну гумпомощи, а потом пришлет один грузовик с раздавленными гусями. - типо молодец, помог же, но если бы не трогал, то было бы лучше
Тому єдині суспільні прошарки де перші вчені в принципі могли зявитись і вижити це священники. Більше просто не було де.
А те що між ними також були свої тьорки, ну то де їх нема.
Мы лежим на карантине, как карась притихший в тине,
Соль и сахар под подушкой- чтоб сберечь иммунитет,
Хорошо,если с подружкой,или там, под малой "мушкой"
И мечтаем жить не много- ну хотя бы до 100 лет!...
Всем хорошего здоровья и настроения!
Процес тільки набирає силу.
І його "наочні" результати будуть переконливі.
Для зе-електорату напевно ні.
Їм кілок на голові теши.
ДАВ БИ ТАКЕ ПРАВО МЄНТАМ.рАЗОМ ІЗ ВСІЄЮ РОДИНОЮ.
ЩОБ ІНШИМ НАУЧКА БУЛА.
БО НЕ ДОХОДИТЬ..(
2)Углеводороды будут заменять новыми видами топлива....все увидете скоро...ближайшие года
Вчені дослідили, як довго новий коронавірус SARS-CoV-2 може жити на різних матеріалах: від картону до міді. При цьому, вони порівнювали "живучість" нової зарази з вірусом SARS-CoV-1, який спричиняє тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS).
Результати показали, що новий вірус найдовше живе на пластику (поліпропілені), а також на нержавіючій сталі. На поверхнях з цих матеріалів він здатен лишатися активним впродовж двох-трьох днів після зараження. Найгіршим матеріалом для нього виявилася мідь. На поверхні з неї вірус живе максимум 4 години. На картоні ж він лишається активним до 24 годин.
Показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Виключенням стала лише тривалість їхнього життя на картоні. Новий коронавірус лишається активним на ньому "значно довше", ніж збудник SARS.
Також дослідники перевірили, як довго новий коронавірус здатен жити в повітрі. Тести показали, що після розпилення разом з часточками вологи він лишається активним до трьох годин. Це пояснює, як масові зібрання людей можуть призвести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.
Зазначається, що документ ще не був опублікований і проходить необхідні перевірки перед друком в наукових журналах. Однак, автори сподіваються, що їхні висновки допоможуть з'ясувати, як коронавірусу вдається так швидко поширюватися.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367763-vcheni_doslidili_na_jakih_materialah_koronavirus_hive_najdovshe
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ось для чого маски ДЛЯ ВСІХ
А кого просили помощи те 44 ребенка, которых разрывали медведицы, насланные твоим "боже"?
лицемер!
Ни масок, ни перчаток. Никто не заболел.
Кажется, нас на*бывают с этим вирусом
А в Поло только полосочку перед кассой на полу наклеили.
Дамы на кассах те же, никто не кашляет, не на больничном или изоляции! Есть даже одна из Украины )
подлые попы, почти независимо от секты. ну ясно что гундяевцы самые мракобесные, но даже тут - ну чего ты же проводишь шабаши, когда знаешь шо это рискованно. еще бы "плотью и кровью"(тьху!) угостил стадо. Теперь все обосрались, но это да - "бохнаказалзаневерие".("маловерие")
"Лікар бачить людину у всій її слабкості, юрист - у всій підлості, священник - у всій дурості".