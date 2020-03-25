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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Глава Минздрава Емец вошел в состав Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

Министр здравоохранения Украины Илья Емец вошел в новый состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 25 марта.

"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - говорится в сообщении.

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Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.

Источник: https://censor.net.ua/n3184126
 
 
 Топ комментарии
 
ун уже входит в восемь комиссий, шесть штабов, три консультативніх центра и пять координационніх центров
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министр ухожу-не ухожу...наплодите еще комиссий,шоб министрам некогда было своей работой заниматься
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соевая брехня заключается в том, что зелёные сопли - это реванш рыгов ?
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министр ухожу-не ухожу...наплодите еще комиссий,шоб министрам некогда было своей работой заниматься
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ун уже входит в восемь комиссий, шесть штабов, три консультативніх центра и пять координационніх центров
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Такого морального урода надо не на добровольно ухожу, а на посажу.
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Когда в Стране беда появляются высеры вроде тебя.
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Человек кардиохирург, какое ты право имеешь его хаить, он что политик, он спасает жизни.
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по делам недавним сужу - моральный урод рыговского разлива. Занимался бы своим делом, а не лез в распилы из-за совкопитековского жлобства.
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уверен что кинули его специально в пекло начала эпидемии, когда все было бы хорошо, сидел бы в кресле свой человек, а так если что не жалко.
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тут придется согласится с критиками Зеленского, что при нём рыгокрыша снова имеет влияние.
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соевая брехня заключается в том, что зелёные сопли - это реванш рыгов ?
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в этом же смысле порошенковщина и сама - реванш рыгов.
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А говорящая жопа Каломумойского - Дубинский, на 100% утверждал, что Емец будет уволен по собственному желанию
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Не отпустят.
Над ним будут проводить опыты.
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Ваш вы*сер, лишь дoказывает, что поддержки разумных голосов как Дубинского в украинском обществе слишком мало во всех частях политического спектра. С этим и будете переживать эпидемию.
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In s sense))))...- you're a Russian pig no less no more. Go f yourself.
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проксинулёвка-лахтотролль - штанишки не порви от усердия.
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Видимо шутка с коронавирусом рассмешила смешного
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В нашей науке наметился прорыв - дедушка Патон уходит на пенсию.
А Емца придется потерпеть, ему еще нет 100 лет.
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Сборище дебилоидов.
Они играют в какую-то игру. Сами себя назначают в какие-то, ими самими придуманными, органы для большей значимости в собственных глазах.
Представляю, как Зебил потом будет ржать со своего президентства - типа вот приключение было в моей жизни!!!
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Кажуть, що саме ємець блокує поставки масок та іншої продукції для захисту, через вимогу прилаштувати на "хлібне" місце свого "смотрящего"
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Тварь, хоть говорят, что кардиохирург хороший, еще та.
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Не исключено. Поживем - увидим.
"Поживем" - это не черный юмор, если что...
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ТАКИЙ ТАЛАНТ(ПИ..ДІТИ) НЕ МОЖЕ ПРОПАСТИТИ ВІД ЗВИЧАЙНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ І БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ...
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Це той що наїб@в, що в нього коронавірус.
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