 Глава Минздрава Емец вошел в состав Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду, 25 марта.
"Одной из главных задач Государственной комиссии является координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия террористической деятельности и военной угрозе, предотвращением чрезвычайных ситуаций и реагированию на них", - говорится в сообщении.
Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.
Над ним будут проводить опыты.
А Емца придется потерпеть, ему еще нет 100 лет.
Они играют в какую-то игру. Сами себя назначают в какие-то, ими самими придуманными, органы для большей значимости в собственных глазах.
Представляю, как Зебил потом будет ржать со своего президентства - типа вот приключение было в моей жизни!!!
"Поживем" - это не черный юмор, если что...