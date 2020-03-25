 Единственный случай коронавируса на Волыни зафиксирован у 7-летней девочки, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
23.03.2020 года мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.
23.03 вечером -температура тела девочки составляла 38,2
24.03.2020 состояние ребенка удовлетворительное, температура утром - 36,7, вечером - 36,7.
24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.
25.03 утром температура - 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.
Согласно стандарту медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.
Проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.
Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.