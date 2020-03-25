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 Единственный случай коронавируса на Волыни зафиксирован у 7-летней девочки, - ОГА

Ребенку проведены экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

23.03.2020 года мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.

23.03 вечером -температура тела девочки составляла 38,2

24.03.2020 состояние ребенка удовлетворительное, температура утром - 36,7, вечером - 36,7.

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24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.

25.03 утром температура - 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.

Согласно стандарту медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы. 

Проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.

Напомним, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184124
 
 
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ребенок тайно от родителей мотался в италию за шмотками
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бывает по разному. у моей дочери при 99% - правосторонняя бронхопневмония после не диагностированного гриппа.
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вопрос - где девочка нашла эту заразу?
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Сімейному лікарю подяка за професіоналізм. Завдяки вірним рішенням медика джерело збудника локалізовано.
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Потрібно ще раз зробити аналіз, скоріше за все там нема коронавірусу.
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