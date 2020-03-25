 Больные туберкулезом не останутся без медпомощи во время пандемии коронавируса, - Национальная служба здоровья

Об этом заявила главврач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
"Во время пандемии коронавируса больные с туберкулезом входят в группу риска. Для нас, медиков, важно организовывать дистанционное лечение под контролем и бесперебойное обеспечение больных туберкулезом необходимыми лекарствами", - сказала она врач.
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Врио главы НСЗУ Оксана Мовчан подчеркнула, что после старта Программы медгарантий 1 апреля лечение больных туберкулезом будет для них бесплатным. На это в программе на 2020 год предусмотрено 835,831 млн грн, за лечение одного пациента НСЗУ заплатит медучреждениям 20,663 тыс. грн.
"Ни один пациент с туберкулезом, который нуждается в медицинской помощи, не останется без нее. У него будет выбор среди многих больниц, ведь со стартом программы медицинских гарантий принцип "деньги идут за пациентом" будет работать не только на первичном звене медицинской помощи. Пациент выберет медучреждение, в котором хочет лечиться, а НСЗУ заплатит за это лечение учреждению по договору", - отметила Мовчан.
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Тариф включает диагностику, лечение в амбулаторных условиях и условиях стационара. Лекарственные средства закупаются по централизованным программам Минздрава, уточнила врио главы НСЗУ.
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Для 46-мільйонніої країни при середній тривалості життя в 70 років в день буде в середньому помирати приблизно 1,8 тис людей.
Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, расположенное на Агрономической улице Одессы.
Теперь там будет располагаться отделение легочного туберкулеза с открытой формой и мультирезистентным туберкулезом с паллиативными койками Одесского областного центра социально значимых болезней.
Местные жители пожаловались «Думской», что вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места.
Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны - бульбуляторы. Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок.
Мы прояснили ситуацию. Дело в том, что в рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений.
Еще в 2017 году началось объединение тубдиспансеров и центров по борьбе с ВИЧ в единое учреждение - Одесский областной центр социально значимых болезней.
Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял соответствующее решение и приказал ООЦСЗБ перепрофилировать расположенное на Агрономической VIII стационарное отделение больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.
Все бы ничего, но людей пугает халатный подход к выполнению этого решения и отсутствие мер защиты для здорового населения, проживающего рядом с медучреждением. Кроме того, одесситы обращают внимание на неудовлетворительное состояние канализации и вентиляции в стационаре.
«Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате, - пожаловалась «Думской» местная жительница. - Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков. Больница карантин не соблюдает, и все пациенты свободно выходят за пределы ее территории».
Соседи клиники направили обращения во все возможные инстанции - включая президента и мэра. Они требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.
Вчера они вызвали на место полицию и подали заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.
Напомним, «оптимизация» сети медицинских учреждений, занимающихся борьбой с туберкулезом и ВИЧ/СПИД, началась в Одесской области еще в 2017 году.
Ранее мы писали о закрытии городского противотуберкулезного диспансера: противотуберкулезная служба переводится на региональный уровень, и пациенты будут проходить лечение в областном центре социально значимых болезней.