 Больные туберкулезом не останутся без медпомощи во время пандемии коронавируса, - Национальная служба здоровья

Об этом заявила главврач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"Во время пандемии коронавируса больные с туберкулезом входят в группу риска. Для нас, медиков, важно организовывать дистанционное лечение под контролем и бесперебойное обеспечение больных туберкулезом необходимыми лекарствами", - сказала она врач.

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Врио главы НСЗУ Оксана Мовчан подчеркнула, что после старта Программы медгарантий 1 апреля лечение больных туберкулезом будет для них бесплатным. На это в программе на 2020 год предусмотрено 835,831 млн грн, за лечение одного пациента НСЗУ заплатит медучреждениям 20,663 тыс. грн.

"Ни один пациент с туберкулезом, который нуждается в медицинской помощи, не останется без нее. У него будет выбор среди многих больниц, ведь со стартом программы медицинских гарантий принцип "деньги идут за пациентом" будет работать не только на первичном звене медицинской помощи. Пациент выберет медучреждение, в котором хочет лечиться, а НСЗУ заплатит за это лечение учреждению по договору", - отметила Мовчан.

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Тариф включает диагностику, лечение в амбулаторных условиях и условиях стационара. Лекарственные средства закупаются по централизованным программам Минздрава, уточнила врио главы НСЗУ.