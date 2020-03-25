 Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
На поисковую кампанию Минздрав получил грант в эквиваленте $550 тыс.
"Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками", - сообщает Минздрав.
Минздрав реализует проект сотрудничества с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.
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https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d1%80.html#more-98925
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