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 Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу

Минздрав Украины получит поддержку поисковой системы Google в рамках кампании по приоритезации официальных источников информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

На поисковую кампанию Минздрав получил грант в эквиваленте $550 тыс.

"Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, а также минимизировать пользование недостоверными источниками", - сообщает Минздрав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений, - Минздрав

Минздрав реализует проект сотрудничества с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184120
 
 
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теперь внимательно следим за министерским автопарком!
скоро у министра появится новый мерседес
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Сколько новых Лексусов появиться у сотрудников Минздрава
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а я бы этому гнидосу дал бы только в рот..... и то, подумал бы еще......
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Знову будуть брехати,але за Гуглівські гроші...!
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Нехай брешуть, потім це до справи долучать.
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Куплять п"ять авто зі свістєлками та пєрделками по 110 тис баксів і наклеять на них наліпки "Стережись коронавірусу!" Google дал Минздраву Украины 550 тыс. долларов на информационную кампанию по коронавирусу - Цензор.НЕТ 4630
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Украина с Зе-зе вышла на международную дорогу с протянутой рукой и голосом НеЛоха говорит - Дайте хоть что нибудь...
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Янелох принимает со всех сторон и в любом количестве. На теслу должно хватить, а то Богдан при разводе заюрал, а как же видосики?
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минздравские верхи уже побежали покупать бензопилы.
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