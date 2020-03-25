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 Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ

28 марта 2020 планируется рейс спецпоезда по маршруту Москва-Киев, которым украинцы смогут вернуться из Российской Федерации.

Об этом сообщает посольство Украины в РФ на странцие в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Специальный поезд по маршруту "Москва - Киев" для перевозки граждан Украины с территории Российской Федерации в связи с пандемией коронавируса. 28 марта 2020 планируется отправка граждан Украины специальным поездом по маршруту г.. Москва - г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка граждан будет осуществляться на железнодорожном вокзале в г. Москва (Киевский вокзал).

Для посадки на поезд нужно предварительно заполнить анкету.

О времени отправления и порядке отправления будет сообщено дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78,6 тыс. граждан вернулись в Украину при содействии дипучреждений, - МИД

Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184118
 
 
 Топ комментарии
 
А ці нам нах.я? Най там гниди сидять!
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И сколько зараженых кроме короновирусом будет ватовирусом
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Да там все ватавирусы, разве нормальный человек поедет в страну оккупанта на 6 году войны?
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Работали на экономику врага,а теперь-спасайте,окуеть.Готовьтесь к параду победы. Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 1584
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гнули спину на оккупанта, не покладая рук, так сказать....., а потом дружно сказали - "хватит!"
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Дебилы, б.лять!
И те, кто там, и эти хреновы организаторы!
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У Зеленского открылся коронопутин головного мозга . Сталин отправил бронепоезд в Берлин ,чтобы эвакуировать Штирлица и власовцев . Цензурные слова для этой зеленой мерзости закончились . БЛ..ДИ
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рюзьге на рассию из Украины забрать не забудьте
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їм і пащеки позашивати щоб *************** в Європі не розповсюджували Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 73
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Для посадки нужно заполнить анкету, а билет то покупать надо будет? Или всё это государственная благотворительность?
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За кошт знищуваних платників податків Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 6591 Знищення здійснюється за наш рахунок Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 6591 Спецпоезд 28 марта планирует эвакуировать украинцев из России, - посольство Украины в РФ - Цензор.НЕТ 6591 Геноцид
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Ето пздц. Прокаженных сепаров прямо из мацквы в Киев привезут
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Таке враження, що ці поїзди ганяють навколо світу.
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Сподіваємося вагони закритого типу й грати навікнах!!!! Охорона,щоб не збігли подорозі(прокаженні)
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Я надеюсь "теплушки" для них найдут.... Жаль , что потеплело.
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Чемодан, вокзал... Эх, раньше только поездами и путешествовали.
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Скажите, если пустить вражеский поезд под откос, как диды делали, ето будет считаться геройством?
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Мало нам китайской заразы еще и кацапсячей навезут... Хотя.... кацапсячая тут засела еще с царских времен и заразила весь юго-восток Украины...
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ЗЕоманский спасает или мстит он ничего не перепутал?
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это вирусная бомба....козломордые там точно каждого специально заразили
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Зато в МВФ деньги клянчим на борьбу с коронавирусом. А походу в Украине и так денег куры не клюют. На разные сомнительные акции деньги всегда находятся. Зато как врачам индивидуальную защиту купить или оборудование в больницу так денех нет. Может просто у власти желания нет украинцев в Украине спасать?
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