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Все про:Укравтодор (408) Голик Юрий (95)

 Фраза "сшить страну" стала идеологией "Укравтодора", – координатор "Большой стройки" Голик

В этом году идеология работы "Укравтодора" сводится к фразе "Сшить страну", поэтому все дороги, запланированные к ремонту, делаются одновременно.

 Об этом в интервью "Обозревателю" сказал координатор Национального проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

"Надо сделать такое количество дорог в тех или иных местах, чтобы люди в стране начали нормально ездить в другие города и области", - подчеркнул он.

Голик также обратил внимание на то, что должна быть определенная преемственность власти, согласной которой в "Укравтодор" была заложена логика проведения работ.

"Например, скоростная трасса из Одессы во Львов была начата при прошлом правительстве и ее нельзя просто так взять и бросить на половине пути. Поэтому такие дороги доделываются в том числе", - сказал Голик.

Что касается обладминистраций, там чуть иная логика и приоритетность, объяснил координатор "Большой стройки". На балансе ОГА находится 150 тысяч километров дорог. Как правило, это дороги от села к районному центру. Кроме того, есть огромное количество районных больниц, садиков, школ и так далее. Есть опорные школы, к которым дети подвозятся на школьных автобусах для занятий.

"С точки зрения обладминистраций, приоритет отдается тем дорогам, которые ведут к опорным школам и больницам. И для этого есть отдельная программа в рамках большого проекта "Большой стройки", - рассказал Голик.

Ранее Юрий Голик сообщил о том, что "Укравтодор" планирует строить все трассы от начала до конца в рамках одного года. Национальный проект "Большая стройка", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство по меньшей мере 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, а также 6500 километров дорог у 2020 году.

Напомним, на строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

Источник: https://censor.net.ua/n3184117
 
 
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Поправочка. Фраза "обштопать всю страну" стала идеологией "Укравтодора". Фраза "сшить страну" стала идеологией "Укравтодора", – координатор "Большой стройки" Голик - Цензор.НЕТ 5426
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китайцы под житомиром так и строчат на швеймашинках автобан или на карантине?
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помню в 80-х показывали по телику "лелик и болик" - мультсериал про двух дурачков. голик из зекоманды мне напомнимает одного из этих мульт персонажей.
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Нам наплювати на Апокаліпсіс!!! Ми власний влаштуємо ...!
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...Фраза "кинуть" страну стала идеологией "Укравтодора", - координатор "Большой лохотрон" Голик
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Ще один спеціяліст з крою і шиття, блін! Коли ви вже відучитеся послуговуватися кацапськими ідеологемами?!!
Кацапи мочать чеченських чи дагестанських ірредентистів, пресують татарських чи башкірських патріотів і ніц не говорять про те, що їм треба щось там "зшивати", хоча неозброєним оком видно, що ця лапотна імперія розлазиться на клапті.
А у нас як не "примірітєлі", то "скоросшиватєлі"
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