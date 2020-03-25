 Фраза "сшить страну" стала идеологией "Укравтодора", – координатор "Большой стройки" Голик

Об этом в интервью "Обозревателю" сказал координатор Национального проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

"Надо сделать такое количество дорог в тех или иных местах, чтобы люди в стране начали нормально ездить в другие города и области", - подчеркнул он.

Голик также обратил внимание на то, что должна быть определенная преемственность власти, согласной которой в "Укравтодор" была заложена логика проведения работ.

"Например, скоростная трасса из Одессы во Львов была начата при прошлом правительстве и ее нельзя просто так взять и бросить на половине пути. Поэтому такие дороги доделываются в том числе", - сказал Голик.

Что касается обладминистраций, там чуть иная логика и приоритетность, объяснил координатор "Большой стройки". На балансе ОГА находится 150 тысяч километров дорог. Как правило, это дороги от села к районному центру. Кроме того, есть огромное количество районных больниц, садиков, школ и так далее. Есть опорные школы, к которым дети подвозятся на школьных автобусах для занятий.

"С точки зрения обладминистраций, приоритет отдается тем дорогам, которые ведут к опорным школам и больницам. И для этого есть отдельная программа в рамках большого проекта "Большой стройки", - рассказал Голик.

Ранее Юрий Голик сообщил о том, что "Укравтодор" планирует строить все трассы от начала до конца в рамках одного года. Национальный проект "Большая стройка", инициированный Президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство по меньшей мере 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, а также 6500 километров дорог у 2020 году.

Напомним, на строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.