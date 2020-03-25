 Руководить Антикризисным штабом в Киеве будут советник мэра Бахматов и бизнесмен Лиски, - Ставницер

Об этом сообщил в Фейсбуке соруководитель Одесского антикризисного штаба Андрей Ставницер, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве антикризисный штаб возглавили Игорь Лиски и Максим Бахматов. Мы поговорили, поделился нашим опытом, который как десять лет за 8 дней", – написал он в Facebook.
Лиски перепостил это сообщение, таким образом подтвердив информацию о своем назначении.
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По словам руководителя Одесского штаба Ставницера, есть еще ряд проблем, кроме нехватки ИВЛ и средств защиты для медиков и правоохранителей. Среди них — незнание медперсоналом правил работы при эпидемии, а также необходимость расширить национальный перечень медсредств, закупаемых по упрощенной процедуре, и отсутствие в Украине сертификации гидроксихлорохина и ремдесивира, используемых в США для лечения коронавируса.
І каждий день,смєняя Яшку на Абрашку,она своділа,жєніхов с ума..."
Почему они показывают негативный результат , а потом ПЦЛ показывает положительный результат
Поскольку границы Европа закрыла, то лечиться в Европе украинская илитка не сможет.
Более того, не сможет она лечиться и в Киеве, если Киев закроют на въезд-выезд.
А это означает, что лечиться от коронавируса украинской илитке придется в инфекционный отделениях районных больниц.
Граждане украинцы, к такому ваша илитка непривычная, в украинских рядовых больницах выживают только люди закаленные, рядовые.
Мне тут один очень умный человек подсказал, что древние индейцы-майя вместо туалетной бумаги использовали "ободранные" початки кукурузы. Украинец, помоги украинской илитке, принеси в инфекционные отделения кукурузные початки! Сил ведь не будет смотреть, как илитка там будет маяться.
Хотелось бы сразу узнать цену за "заботу" олигархов.
Ви Наробили це разом!!!!!!!!