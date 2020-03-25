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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Руководить Антикризисным штабом в Киеве будут советник мэра Бахматов и бизнесмен Лиски, - Ставницер

Штаб борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Киеве возглавили советник мэра Максим Бахматов и бизнесмен Игорь Лиски.

Об этом сообщил в Фейсбуке соруководитель Одесского антикризисного штаба Андрей Ставницер, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве антикризисный штаб возглавили Игорь Лиски и Максим Бахматов. Мы поговорили, поделился нашим опытом, который как десять лет за 8 дней", – написал он в Facebook.

Лиски перепостил это сообщение, таким образом подтвердив информацию о своем назначении.

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По словам руководителя Одесского штаба Ставницера, есть еще ряд проблем, кроме нехватки ИВЛ и средств защиты для медиков и правоохранителей. Среди них — незнание медперсоналом правил работы при эпидемии, а также необходимость расширить национальный перечень медсредств, закупаемых по упрощенной процедуре, и отсутствие в Украине сертификации гидроксихлорохина и ремдесивира, используемых в США для лечения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3184116
 
 
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Странный у бубочки подход к управлению государством.Денег нет,но вы держитесь.
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Какие должности могут занять: Дворник с ЖЕО12, Уборщица СШ9, Посудомойка Общепита???
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ни одна тварь даже не думает допускать в свои темные дела специалистов, медиков, экономистов военных экспертов. кризисом и естественно баблом будут рулить советник вора и бизнесмен. о.....уительно!!!!!!!!!!!!!!!
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Уже неделю работают спиртозаводы - а антисептиков в аптеках нет
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ЗЕЛЕНЫЙ ОСЕЛ ИДЕТ К ТОМУ,ЧТО КАЖДЫЙ ОЛИГАРХ БУДЕТ РУЛИТЬ СВОИМ КУСКОМ УКРАИНЫ . ЯРЫЙ СТОРОННИК "руцького мира" МАЛАНЕЦ новинский уже ПРОВОДИТ СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ РАЙОНА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛ ПО борьбе с вирусом. КТО ДАЛ ПРАВО ЭТОМУ СУКЕ РУЛИТЬ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ??????? МУДАК И ДЕБИЛ ЗЕЛЕНЫЙ НАПОЛЕОН ТЕБЯ, ****, БУДУТ СУДИТЬ ПО ст.111 -ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА !!!!!!!!
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" Портной Абрашка і парікмахер - Яшка...,
І каждий день,смєняя Яшку на Абрашку,она своділа,жєніхов с ума..."
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Тесты шо фальшивые?
Почему они показывают негативный результат , а потом ПЦЛ показывает положительный результат
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КАКИЕ КОМПТЕНТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОСТО ДИВУ ДАЕШЬСЯ!
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как это нет сертификации на гидроксихлорохин? )) а ничего что в аптеках продается плаквенил? состав трудно прочесть что ли? другое дело что его сейчас нигде нет....
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Граждане украинцы, помогите украинской илитке!
Поскольку границы Европа закрыла, то лечиться в Европе украинская илитка не сможет.
Более того, не сможет она лечиться и в Киеве, если Киев закроют на въезд-выезд.
А это означает, что лечиться от коронавируса украинской илитке придется в инфекционный отделениях районных больниц.
Граждане украинцы, к такому ваша илитка непривычная, в украинских рядовых больницах выживают только люди закаленные, рядовые.

Мне тут один очень умный человек подсказал, что древние индейцы-майя вместо туалетной бумаги использовали "ободранные" початки кукурузы. Украинец, помоги украинской илитке, принеси в инфекционные отделения кукурузные початки! Сил ведь не будет смотреть, как илитка там будет маяться.
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Я думал избранная власть должна принимать решения и за них отвечать, то есть руководить.
Хотелось бы сразу узнать цену за "заботу" олигархов.
Ви Наробили це разом!!!!!!!!
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сказали бы просто...... смотрящие за расспилом средств
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