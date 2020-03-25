 Трехсторонняя контактная группа по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО, - Резников

Как сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в распространенном в среду комментарии, ввиду эпидемии, вызванной коронавирусом, все встречи в рамках ТКГ проходят в формате конфколл-видеосвязи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно", - сообщил он.
На вопрос касательно общей повестки ТКГ и того, какие вопросы будут обсуждаться, Резников ответил: "По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины".
Как пишет издание, в среду пройдут видеоконференции гуманитарной и экономической рабочих групп.
Украина настаивает на продолжение разведении войск на Донбассе, в частности, после разведения сил на трех определенных участках в Золотом, Петровском и Станице Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности должна быть проведена демилитаризация Дебальцево.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
«Была в очередной подчеркнута необходимость всеобъемлющего и немедленного обеспечения режима прекращения огня. Мы договорились о том, что после завершения разведения войск на трех предыдущих участках (Золотое, Петровское и Станица Луганская), там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ, и после того мы начнем переговоры по следующим четырем местам разведения", - заявил он.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1580857-poroshenko-nazval-esche-odin-uchastok-na-kotorom-ukraina-trebuet-razvedeniya-sil-na-donbasse.html
а оно вот - срерх гребаный...- дешевый пиар...
Мочить мразей Зе..
Предатели, ****** подлые.
Потом как Ефремов будете объяснять все в тюрьме