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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Трехсторонняя контактная группа по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО, - Резников

На повестке дня Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, заседание которой пройдет в среду по видеосвязи, стоят вопросы разведения сил и средств и прекращения огня на Донбассе, а также доступа международных организаций в неподконтрольные правительству Украины отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в распространенном в среду комментарии, ввиду эпидемии, вызванной коронавирусом, все встречи в рамках ТКГ проходят в формате конфколл-видеосвязи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подгруппы работают со вторника и продолжат работу до четверга включительно", - сообщил он.

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На вопрос касательно общей повестки ТКГ и того, какие вопросы будут обсуждаться, Резников ответил: "По информации из других подгрупп, на повестке безусловное прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины".

Как пишет издание, в среду пройдут видеоконференции гуманитарной и экономической рабочих групп.

Источник: https://censor.net.ua/n3184114
 
 
 Топ комментарии
 
т.н. разведение сил, это 100% развод Хуйлом 42-х летнего Янелоха писюаниста
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А розведення сил хіба в інтересах України? Судячи по статистиці загиблих - аж ніяк. То, виходить, українська так звана влада чинить дії всупереч інтересам України? Тоді ця влада чинить злочин проти держави і громадян. Це просто. Жаль, що для багатьох це так важко зрозуміти.
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разведение сил/ Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. У главнокомандующего с военной специальностью "уклонист" идей много: Зеленский предложил патрулировать границу с ОРДЛО/Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу "/ Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской ./Ну и , конечно, Не стрелять.
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т.н. разведение сил, это 100% развод ****** 42-х летнего Янелоха писюаниста
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Авжеж, ще й який "развод", вже 4 роки триває!

Украина настаивает на продолжение разведении войск на Донбассе, в частности, после разведения сил на трех определенных участках в Золотом, Петровском и Станице Луганской, эта работа должна продолжиться еще в четырех местах, в частности должна быть проведена демилитаризация Дебальцево.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
«Была в очередной подчеркнута необходимость всеобъемлющего и немедленного обеспечения режима прекращения огня. Мы договорились о том, что после завершения разведения войск на трех предыдущих участках (Золотое, Петровское и Станица Луганская), там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ, и после того мы начнем переговоры по следующим четырем местам разведения", - заявил он.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/1580857-poroshenko-nazval-esche-odin-uchastok-na-kotorom-ukraina-trebuet-razvedeniya-sil-na-donbasse.html
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зачем - они кричали , пУтлер введи - пусть "кушают"...
а оно вот - срерх гребаный...- дешевый пиар...
Трехсторонняя контактная группа по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО, - Резников - Цензор.НЕТ 5542
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минут 10 назад над двором который раз прогудел вертолет. Видать, раненных привез в харьковский госпиталь... учитывая, что по одному не возят, на фронте "стрелять перестали"...
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ублюдок кучьма счас єщьо шо нібудь подпішєт.
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разведение сил/ Мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. У главнокомандующего с военной специальностью "уклонист" идей много: Зеленский предложил патрулировать границу с ОРДЛО/Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу "/ Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской ./Ну и , конечно, Не стрелять.
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А розведення сил хіба в інтересах України? Судячи по статистиці загиблих - аж ніяк. То, виходить, українська так звана влада чинить дії всупереч інтересам України? Тоді ця влада чинить злочин проти держави і громадян. Це просто. Жаль, що для багатьох це так важко зрозуміти.
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А рашкованы уже освободили захваченные позиции после нашего первого отступления? Опять будете орать, что Порох подписал? Порох подписал двустороннее выполнение по пунктам, а не предоставление возможности оккупанту занимать наши оставленные позиции.
Предатели, ****** подлые.
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Заметил зависимость когда к проблеме ордло приступают чудаки с такими фейсами все продолжается
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Резников, не играйте в огнём
Потом как Ефремов будете объяснять все в тюрьме
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