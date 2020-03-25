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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Температурный скрининг на границе прошли 12,8 тыс. человек за прошедшие сутки, обнаружен один случай коронавируса, - Госпогранслужба

Пограничники за прошедшие сутки провели температурный скрининг 12 800 человек, обнаружен один человек с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Температурный скрининг проводился 12 800 лицам. Вчера во время оформления на прилет пассажиров рейса из одного из городов страны Среднего Востока у гражданина Украины после осуществления тестов врачами санитарно-карантинных подразделений подтвержден положительный результат заболевания коронавирусом. Он доставлен в клиническую больницу города Киева" , - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3184112
 
 
 Топ комментарии
 
Заробитчане и туристы продолжают ездить туда сюда, а мы должны на карантине сидеть.
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Этот температурный скрининг...это как мертвому припарка...абсолютно бесполезен...
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Temperatura ona pojavitsia tolko za 7-10 dnej posle togo kak zarozilsia,tak sto eto nicego nedajiot.Testi nado delat na granice te pokazet i bez temperaturi on virusa nositel ili net
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Этот температурный скрининг...это как мертвому припарка...абсолютно бесполезен...
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А других вариантов нет. 12 000 тестов для безсимптомных нет, или не хватит в будущем для больных, 12 000 койкомест в Санжарах тоже нет, а если и были - там опять начались бы бунты.
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Температурный скрининг в очке у осла оманского проводите.
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ЗЕчмо проводит скрининг кокаиновых дорожек
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Заробитчане и туристы продолжают ездить туда сюда, а мы должны на карантине сидеть.
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Один случай на 12000, это хорошо или плохо?
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Temperatura ona pojavitsia tolko za 7-10 dnej posle togo kak zarozilsia,tak sto eto nicego nedajiot.Testi nado delat na granice te pokazet i bez temperaturi on virusa nositel ili net
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Не допоможе експрес тести показують антитіла тільки на 5 день коли вже є симптоми, тільки самоізоляція на 14-17 днів рішає цю проблему
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Это как морскую мину по отклонению стрелки компаса искать.
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давайте еще шире открывать ворота Украины для всех заболевших со всего мира. пускай возвращаются. антисептиков, средств защиты, аппаратов ивл все равно на всех не хватит.
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ва скрининг не выявляет носителей вируса. а если человек уже болен то по нему и так видно
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