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 У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса

В Исландии обнаружили пациента сразу с двумя штаммами нового коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон, пишет Reykjavík Grapevine.

"Мужчина с положительным результатом на Covid-19 в Исландии был заражен двумя штаммами вируса одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода.

Ученые считают, что мутировавший второй штамм может быть более опасным, потому что у людей, инфицированных пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм вируса. Если это так, коронавирус может мутировать и стать более заразным с течением времени. Однако Стефанссон не смог подтвердить эту теорию и предположил, что это может быть совпадением.

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Стефанссон также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, найденная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.

Источник: https://censor.net.ua/n3184111
 
 
 Топ комментарии
 
Oго. У него уже штаммы появились. Какой прыткий вирус. Корь, ветрянка, оспа - никак не могут выработать другие штаммы. А этот не успел начать куролесить - и уже несколько штаммов есть.
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Та да.В Исландии вышло обновление вируса 2.0. У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 7965
Тут еще с первой версией не разобрались. У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1193
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Крутяк. Ей безвизовые, ану в исландию на экскурсию!!! В Украине ж неначто посмотреть....
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ты спелл чеком пользуешься? Как в слове "притрушеный" можно было пропустить буквы"з" и "д"???
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рузькэ, ВОДКИ НЕТ! Опехмеляйся у зебилов.
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Обычно вирусы мутируют в сторону увеличения заразности и уменьшения смертоносности (чтоб малозаметно распространяться). В таком варианте у них больше шансов распространиться и выжить.
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Oго. У него уже штаммы появились. Какой прыткий вирус. Корь, ветрянка, оспа - никак не могут выработать другие штаммы. А этот не успел начать куролесить - и уже несколько штаммов есть.
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так то старики. а этот молодой и шустрый мальчик.
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Та да.В Исландии вышло обновление вируса 2.0. У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 7965
Тут еще с первой версией не разобрались. У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1193
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об этом заявил глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон, Источник: https://censor.net.ua/n3184111
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Друже, а откуда вы знаете что он сказал правду ? Вирусология - крайне сложная наука. Ошибки в диагностике, в расшифровке РНК не являются чем-то необычным.
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Ну так в 2010 было расследование и ВОЗ обвинили в раздувании паники около "свинного грипа" - но никто не сел, раскажите теперь мне о ВОЗ и фармацевтах и коррупции ...
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и те скорее всего природного происхождения, а это - дело рук человеческих! вообще, судя по очищению экологии в Китае и Италии, человек - это опухоль на теле Земли!!!
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гаварішь,ольгінскій,шо ваша австралія далеко... ? ))))
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В Китае зафиксирована смерть от хантавируса, распространяемого грызунами

В Китае зафиксирован первый случай заражения человека хантавирусом - инфекцией, распространяемой грызунами. Для этого вируса нехарактерна передача от человека к человеку, однако ранее такие случаи были зафиксированы в Южной Америке.
Скончавшийся - житель провинции Юньнань. Смерть наступила в автобусе. Все 32 человека, находившиеся в салоне, были проверены на наличие вируса и помещены в карантин.
"Для каждого типа хантавируса носителем является отдельный биологический вид. Он передается через выделения: экскременты и слюну, реже - через укус", - сообщил Федеральный центр США по контролю и профилактике заболеваний.
Симптомы заболевания: усталость, жар, ломота в мышцах. На более позднем этапе появляются кашель и одышка. Начало исследований связано со смертями индейцев Навахо в штате Колорадо1993 году. Тогда жертвами вируса стали пять человек.
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Китай токсичен во всех отношениях. "Испанка", убдившая 5% населения планеты, тоже родом из Китая.
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контактом людина-людина не передається?
НІ..
то на..ір ця новина...
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Глобализация рулит? Или нет? Китайский вирус поражает самые отдаленные уголки планеты. Есть о чем серьезно задуматься.
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Есть только один вопрос, над которым нужно задуматься.
Почему один и тот же вирус даёт полный спектр симптомов: от лёгкого чиха до полного коллапса лёгких из-за поражения альвеол с пролиферацией эпителия ? Ни один вирус себя так не ведёт.
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тому що цей вірус є таким собі детонатором. Якщо його вставити до тротилу, буде один результат, до гексогену інший, ну а якщо до пластикової вибухівки - третій.
Різні імунітети, різні наслідки.
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ну або так. Робить важкими інші хвороби
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може там декілька штаммів гуляє - одні важкі зі смертями, а інші легкі - з соплями?
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Пока биооружием не уничтожат половину китайцев - третья мировая бактериологическая война не закончится.
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Теперь по логике вещей,Зеленский пригласит
Кари Стефанссона с туром по всей Украине.
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Н*срать.
У Украины нет общих границ с Исландией (если, конечно, "бубочка" не отправится в турне за исландской селедкой).
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Я знаю мінімум 3х чоловік з Мукачево, які зараз у Ісландії...
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Мукачевские исландцы или исландские мукачевцы?
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Усі громадяни України, правда двоє з них, мають подвійне громадянство.
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С Китаем, Италией, Испанией ооочень много общих границ.
Самолетами по всему миру развезут.
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Так въезд/выезд закрыли, или нет?

А если не, то почему граждане не самоизолируются, запаяв двери изнутри, непонятно мне.
Неужели жрать хотят и магазины ходят?
Какие несознательные.
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заборонити в'їзд громадянину неможливо. Це пряма норма Конституції. А ось чому не має ізоляції, це вже питання до тупого Зебіла.
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Ну попробуй изолируй пару-тройку сотен тысяч, тут 200 в Санжарах изолировали, чуть бунт не начался.
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Сам факт обов'язкової ізоляції зменшив би кількість бажаючих повернутись у десятки разів.
Для прикладу, багато закарпатців залишилось "на Чехах" і сидять там без роботи, тільки тому, що чехи назад можуть не впустити... і таких десятки тисяч. Якби ще й тут, потрібно було 14 днів на якійсь військовій базі просидіти, повертались би виключно туристи.
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Да что вы говорите.
Европа вон границы закрыла - и все, илитка украинская стоит в очереди в районные инфекционные больницы с початками кукурузы вместо туалетной бумаги (по примеру древних индейцев майа, они кукурузными початками, ободранными, зады подтирали).
А самоизоляции никакой не будет - людям и жрать нужно, и деньги нужны, а для этого работать нужно. Ипотеку платить нужно, долги по кредитным карточакм платить нужно, толко процентов по тем карточкам 26 миллиардов долларов в Австралии только (а долг по кредиткам аж 43 миллиарда.).

Для самоизоляции нужна либо российская либо Китайская Народно-Освободительная Армия. Обе готовы, выбор - за вами.
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Продукты могут НЕЗАРАЖЕННЫЕ родственники купить.
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Какие продукты?
исландские?
так нас же уверяют, что даже Али-Экпресса заразы быть не может.
Вы там определитесь с медицинскими светилами.
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Если человек приехал из-за границы он ДОЛЖЕН две недели просидеть дома на самокарантине, а не устраивать турне по всем друзьям и родственникам с обнимашками, и совместными пьянками-гульками.
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вдома ви не проконтролюєте ніколи. А ось під наглядом на закритій базі - так.
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очередной полугодовой апдейт от природы вызывает синий экран на некоторых устройствах...
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Мена з самого початку дивувало що в епіцентрі епідемії - одна смертність, а буквально в сусідніх провінціях - на порядки нижча.
На правах конспірології:
або там зараження відбулося кількома штаммами одночасно, або аварію при розробці біологічної зброї кітайози намагалися замаскувати заразивши людей іншим штаммом - більш легким
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либо они сделали специально это все и уже имели антидот! меня тоже удивило, 83 тыс. больных и все??? при их плотности и количестве населения???
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Кто там хотел переболеть и вьіработать имунитет?
Дьішите глубже в ожидании нового штама)
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Дело в том, что это только начало. Глобальное потепление дает о себе знать. Тают ледники, а с ними и бактерии, которые жили миллионы лет тому назад. Человечество ждут смутные времена (природные катаклизмы в т.ч.), но оно привыкнет и приспособится. Вирус под названием "человек" трудно уничтожить У пацієнта в Ісландії виявили відразу два штами коронавірусу - Цензор.НЕТ 3566
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