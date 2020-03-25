 У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава биофармацевтической компании deCODEgenetics Кари Стефанссон, пишет Reykjavík Grapevine.
"Мужчина с положительным результатом на Covid-19 в Исландии был заражен двумя штаммами вируса одновременно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода.
Ученые считают, что мутировавший второй штамм может быть более опасным, потому что у людей, инфицированных пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм вируса. Если это так, коронавирус может мутировать и стать более заразным с течением времени. Однако Стефанссон не смог подтвердить эту теорию и предположил, что это может быть совпадением.
Стефанссон также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, найденная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.
По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.
Тут еще с первой версией не разобрались.
В Китае зафиксирован первый случай заражения человека хантавирусом - инфекцией, распространяемой грызунами. Для этого вируса нехарактерна передача от человека к человеку, однако ранее такие случаи были зафиксированы в Южной Америке.
Скончавшийся - житель провинции Юньнань. Смерть наступила в автобусе. Все 32 человека, находившиеся в салоне, были проверены на наличие вируса и помещены в карантин.
"Для каждого типа хантавируса носителем является отдельный биологический вид. Он передается через выделения: экскременты и слюну, реже - через укус", - сообщил Федеральный центр США по контролю и профилактике заболеваний.
Симптомы заболевания: усталость, жар, ломота в мышцах. На более позднем этапе появляются кашель и одышка. Начало исследований связано со смертями индейцев Навахо в штате Колорадо1993 году. Тогда жертвами вируса стали пять человек.
НІ..
то на..ір ця новина...
Почему один и тот же вирус даёт полный спектр симптомов: от лёгкого чиха до полного коллапса лёгких из-за поражения альвеол с пролиферацией эпителия ? Ни один вирус себя так не ведёт.
Різні імунітети, різні наслідки.
Кари Стефанссона с туром по всей Украине.
У Украины нет общих границ с Исландией (если, конечно, "бубочка" не отправится в турне за исландской селедкой).
(
Самолетами по всему миру развезут.
А если не, то почему граждане не самоизолируются, запаяв двери изнутри, непонятно мне.
Неужели жрать хотят и магазины ходят?
Какие несознательные.
Для прикладу, багато закарпатців залишилось "на Чехах" і сидять там без роботи, тільки тому, що чехи назад можуть не впустити... і таких десятки тисяч. Якби ще й тут, потрібно було 14 днів на якійсь військовій базі просидіти, повертались би виключно туристи.
Европа вон границы закрыла - и все, илитка украинская стоит в очереди в районные инфекционные больницы с початками кукурузы вместо туалетной бумаги (по примеру древних индейцев майа, они кукурузными початками, ободранными, зады подтирали).
А самоизоляции никакой не будет - людям и жрать нужно, и деньги нужны, а для этого работать нужно. Ипотеку платить нужно, долги по кредитным карточакм платить нужно, толко процентов по тем карточкам 26 миллиардов долларов в Австралии только (а долг по кредиткам аж 43 миллиарда.).
Для самоизоляции нужна либо российская либо Китайская Народно-Освободительная Армия. Обе готовы, выбор - за вами.
исландские?
так нас же уверяют, что даже Али-Экпресса заразы быть не может.
Вы там определитесь с медицинскими светилами.
На правах конспірології:
або там зараження відбулося кількома штаммами одночасно, або аварію при розробці біологічної зброї кітайози намагалися замаскувати заразивши людей іншим штаммом - більш легким
Дьішите глубже в ожидании нового штама)