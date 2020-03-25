 Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение приняла на своем очередном заседании городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы разработать проект решения исполнительного комитета с определением порядка ограничения движения транспорта на магистральных улицах города при въезде и выезде из Сумской городской ОТГ на период действия на ее территории карантинных мероприятий", - говорится в решении.
Также члены комиссии решили с 25 марта (с 14.00) и на период карантина запретить на территории Сумской городской ОТГ работу объектов торговли независимо от формы собственности и подчинения: всех типов рынков, в том числе продовольственных; объектов передвижной розничной торговли (подвижные транспортные средства торговли, емкости, бочки, лотки, столики и т.д.) по реализации молока и молочной продукции, безалкогольных напитков; временных сооружений по реализации сигарет, табака и табачных изделий, безалкогольных напитков (чай, кофе и т.д.).
Отделу торговли, быта и защиты прав потребителей поручено подготовить соответствующий проект решения исполнительного комитета.
А я хочу в Бразилию, где с мозгами Президент" (с, Р. Киплинг, ну почти)
Физиков берут.
В Бразилии сильная физическая программа.
Илитка Сум будет лечиться в инфекционном отделении сумской районной больницы, а это лютый п*здец, граждане. Не каждый представитель илитки переживет
коронавируслечение в инфекционном отделении городской больницы.
Ну что, бл*ди продажные, олигархические сявки украинские, помогли вам ваши виллы и квартирки в Италии, Испании и прочих Европах? Как там у вас обстоят дела с выехать на лечение в Германию? Европа границы то закрыла.
Бугага)
Со времен СССР именно так и было.
Как представлю украинскую илитку в инфекционных отделениях украинских рядовых больниц - так душа моя поет, улыбаюсь.
Одни туалеты чего стоят.
Аха-ха-ха.
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Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится.
Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет.
С возрастом в организме снижается количество клеток, которые могут вырабатывать антитела к вирусам, в особенности это влияет на утерю способности иммунной системы реагировать на появление новых вирусов, которые требуют выработки новых антител. Простые украинцы больше защищены и коронавирус ом они болеют в лёгкой форме,а вот элита,(блатные) которые лечились по европейски антибиотиками,могут исчезнуть как вид и потому были приняты меры по распространению вируса,а это не очень удобно для всего украинского народа.
Я антибіотики в таблетках даже не рассматриваю.
Хотя в данному случае они не помагают.
Если пнемония идет осложнением через обьічньім грипп или ОРВИ, то да.
Обьічная пневмонию вьізвана бактериальной инфекцией и можно лечить антибіотиками, а здесь вирусная.