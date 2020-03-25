 Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение приняла на своем очередном заседании городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы разработать проект решения исполнительного комитета с определением порядка ограничения движения транспорта на магистральных улицах города при въезде и выезде из Сумской городской ОТГ на период действия на ее территории карантинных мероприятий", - говорится в решении.

Также члены комиссии решили с 25 марта (с 14.00) и на период карантина запретить на территории Сумской городской ОТГ работу объектов торговли независимо от формы собственности и подчинения: всех типов рынков, в том числе продовольственных; объектов передвижной розничной торговли (подвижные транспортные средства торговли, емкости, бочки, лотки, столики и т.д.) по реализации молока и молочной продукции, безалкогольных напитков; временных сооружений по реализации сигарет, табака и табачных изделий, безалкогольных напитков (чай, кофе и т.д.).

Отделу торговли, быта и защиты прав потребителей поручено подготовить соответствующий проект решения исполнительного комитета.

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