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 Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки

В Сумах с 25 марта ограничивают движение транспорта на въезде и выезде из города и закрывают все рынки с целью противодействия занесению и распространению на территорию Сумской городской ОТГ коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующее решение приняла на своем очередном заседании городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Отделу по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы разработать проект решения исполнительного комитета с определением порядка ограничения движения транспорта на магистральных улицах города при въезде и выезде из Сумской городской ОТГ на период действия на ее территории карантинных мероприятий", - говорится в решении.

Также члены комиссии решили с 25 марта (с 14.00) и на период карантина запретить на территории Сумской городской ОТГ работу объектов торговли независимо от формы собственности и подчинения: всех типов рынков, в том числе продовольственных; объектов передвижной розничной торговли (подвижные транспортные средства торговли, емкости, бочки, лотки, столики и т.д.) по реализации молока и молочной продукции, безалкогольных напитков; временных сооружений по реализации сигарет, табака и табачных изделий, безалкогольных напитков (чай, кофе и т.д.).

Отделу торговли, быта и защиты прав потребителей поручено подготовить соответствующий проект решения исполнительного комитета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184110
 
 
 Топ комментарии
 
Они дебилы или местные власти специально это делают, чтобы довести народ до бунта и все свалить на идиота ЗЕ и его Слуг???
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Зелёная власть ни как почему то не хочет понять, что надо изолировать под охрану и наблюдение потенциально заражённых, а не здоровых которые не выезжали за пределы Украины.
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Что же вы, дебилы, закрываете рынки на свежем воздухе и всех загоняете в тесные магазины? Впрочем, в этом вопросе содержится и ответ.
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"А я хочу в Бразилию, Бразилию, Бразилию
А я хочу в Бразилию, где с мозгами Президент" (с, Р. Киплинг, ну почти) Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки - Цензор.НЕТ 8257
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Подойди в городскую администрацию, тебе вьідадут весла)
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Можете.
Физиков берут.
В Бразилии сильная физическая программа.
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Они дебилы или местные власти специально это делают, чтобы довести народ до бунта и все свалить на идиота ЗЕ и его Слуг???
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Зелёная власть ни как почему то не хочет понять, что надо изолировать под охрану и наблюдение потенциально заражённых, а не здоровых которые не выезжали за пределы Украины.
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Ну, все.
Илитка Сум будет лечиться в инфекционном отделении сумской районной больницы, а это лютый п*здец, граждане. Не каждый представитель илитки переживет коронавирус лечение в инфекционном отделении городской больницы.
Ну что, бл*ди продажные, олигархические сявки украинские, помогли вам ваши виллы и квартирки в Италии, Испании и прочих Европах? Как там у вас обстоят дела с выехать на лечение в Германию? Европа границы то закрыла.
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На наши инфекционки вьіделялись всегда самьіе лучшие и новьіе помещения)
Бугага)
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Да-да-да.
Со времен СССР именно так и было.
Как представлю украинскую илитку в инфекционных отделениях украинских рядовых больниц - так душа моя поет, улыбаюсь.
Одни туалеты чего стоят.

Аха-ха-ха.
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У меня знакомьій лежит, говорит, етить температура в помещении 12С, я и без всякого коронавируса заработаю пневмонию)
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Что же вы, дебилы, закрываете рынки на свежем воздухе и всех загоняете в тесные магазины? Впрочем, в этом вопросе содержится и ответ.
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Зе команда решили добить страну окончательно не только вирусом но ещё и голод устроить
https://mobile.twitter.com/tzeinform?lang=uk
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Сумы с сегодняшнего дня ограничили въезд и выезд из города и закрыли все рынки - Цензор.НЕТ 9054смертности от коронавируса в Италии.

Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится.

Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет.

С возрастом в организме снижается количество клеток, которые могут вырабатывать антитела к вирусам, в особенности это влияет на утерю способности иммунной системы реагировать на появление новых вирусов, которые требуют выработки новых антител. Простые украинцы больше защищены и коронавирус ом они болеют в лёгкой форме,а вот элита,(блатные) которые лечились по европейски антибиотиками,могут исчезнуть как вид и потому были приняты меры по распространению вируса,а это не очень удобно для всего украинского народа.
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Потому антибіотики нужно колоть, а не жрать.
Я антибіотики в таблетках даже не рассматриваю.
Хотя в данному случае они не помагают.
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при пневмонии, вызванной вирусом, очень быстро подключается бактериальная инфекция. Для этого антибиотик и нужен.
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Уже спорил на єто счет.
Если пнемония идет осложнением через обьічньім грипп или ОРВИ, то да.
Обьічная пневмонию вьізвана бактериальной инфекцией и можно лечить антибіотиками, а здесь вирусная.
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