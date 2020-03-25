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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Мужчина, у которого подтвердили коронавирус, умер в тернопольской больнице скорой помощи, - горсовет

В Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.

"Это житель села Ковалевка Монастыриского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ

"Пациент с COVID-19 заболел 13.03. Был госпитализирован в Чертковскую ЦКРБ, инфекционное отделение. Через десять дней переведен в инфекционное отделение Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. Предварительно установлено, что пациент был в контакте с первым случаем, с пациентом из г.. Залещики, на похоронах. Всего на Тернопольщине остается пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выражаем соболезнования родным и близким умершего жителя села Ковалевка Монастырского района 1952 г.р.", - сообщили в горсовете Тернополя.

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Таким образом, в Украине число жертв коронавирусной болезни увеличилось до четырех.

Источник: https://censor.net.ua/n3184108
 
 
 Топ комментарии
 
Не скрывают, а не диагностируют.
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Да, дела неважные, украинская медицина не справляется, очень высокая смертность для такого мизерного количества зараженных в Украине. Наша медицина в канализации.
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Це дійсно небезпечна хвороба, тому науковці та лікарі повинні працювати над цією проблемою. А ми зараз не повинні створювати їм проблеми та необхідно відкрити фінансування для вивчення та прийняття рішень щодо боротьби з цією епідемією.
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Да, дела неважные, украинская медицина не справляется, очень высокая смертность для такого мизерного количества зараженных в Украине. Наша медицина в канализации.
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Тогда логичнее было бы скрывать причину смерти. Мужчина, у которого подтвердили коронавирус, умер в тернопольской больнице скорой помощи, - горсовет - Цензор.НЕТ 6300
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никто ничего в Украине не скрывает. Вот умрет человек в Хацапетовке - в медицинское свидетельство о смерти прямо так и напишут - "умер от кашля". А если главврач свидетельство писать будет, то напишет по-умному, "от воспаления легких".
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Космічний рівень невиявлення й маніпулювання стат даними, й звісно відсутність медицини,як такої Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, помер у тернопільській лікарні швидкої допомоги, - міськрада - Цензор.НЕТ 6504
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не скрывают...просто не знают.нечем мерять
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да тестувати нічим - тут і приховувати не треба
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надо супрун вернуть на место!(((все ускорится быстрее((
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Мало информации.Чем болел?Какие симптомы?Роль играет даже социальное положение и наличие денег.
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Уже пронесло.В легкой форме в ноябре-декабре.
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а тест проводил? Самовнушение вещь хорошая но не всегда помогает!
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Нет.Но за все время,это был самый тяжелый случай.Раньше такого не было.И,главное ,на ровном месте.Тянулось около двух месяцев.Но все уже в прошлом.
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Вы живете один? И никто из билзких не заразился?
Это было обычное ОРЗ!
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Заразился .Лежали вместе.Очень долго.Даже страшновато становилось.
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Это позор для медицины,провести 11 дней в больнице и умереть...Медики либо им не занимались либо не следовали рекомендациям МОЗ
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А як сприймати тих, хто хоче звільняти медиків з 1 квітня та платить їм зарплату 5 - 10 тис грн і не дає ********* обладнання?
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Али,у меня к медикам очень вопросов,очень много из них равнодушные мясники,но я как любой нормальный человек понимаю что Рыба гниёт с головы.Я никогда не был равнодушным человеком к проблемам в стране,в 14 году я потратил личных 50тыс гривен на помощь армии,сегодня я в Харькове участник группы #подвезимедика и несколько раз в неделю подвожу врачей и медсестёр к месту работы.
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Специфіеа медиків приймати на себе всі інфекційні загрози Звільняти,ніхто недозволить,відповідальність розстріл
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По твоей логике это позор и для медицины Италии, Испании, Франции, США и многих других...!
Позор для всех и только Зеленский ни УчОм не ВИНАУВАТ!!!
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Зачем обвинять медиков которые оказались голыми и босыми перед опаснейшей заразой???
Я только за что бы медики отказывались принимать больных без спецзащиты!!!
Пуцсть эти скоты раскошелятся,а "*уйвамвсракурадуцкий" должен получить лет 15 тюрьмы вместе с мудаком Гончаруком!!!
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Радуцкого треба в приймальне відділення в тому в чому він залишив медиків
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Медицина,нідочого!!! Біологічна проблема,якщо,й, ганьба,то для людства,як Виду!!! Розумнішайте...,докі живі Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, помер у тернопільській лікарні швидкої допомоги, - міськрада - Цензор.НЕТ 9230
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U nas 75 let no vidimo aktyvni celovek tak perebolel i skazal malo sto pocustvoval.Vydymo ot organizma mnogo zavysyt .A vot 3 babuski pomerli s odnoj derevni ,v bolnice zarozilis kak ponial
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Це дійсно небезпечна хвороба, тому науковці та лікарі повинні працювати над цією проблемою. А ми зараз не повинні створювати їм проблеми та необхідно відкрити фінансування для вивчення та прийняття рішень щодо боротьби з цією епідемією.
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Це відомо з фізики. Напишіть наукову статтю з формулами і текстом, але в спеціалізованому журналі. Всього вам доброго, капітан очевидність.
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я до того що ваші попередні слова прозвучали у вакуумі ...ви думаєте чиновники не знають що робити ...знають ...і вони то роблять ...задача у їх така ...знищити і розтоптати ...стараються ... для жменьки шахраїв ...
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Ну и как помог карантин. Заболел 13.03, а когда был госпитализирован? Изолирован? Когда поставили диагноз? Об этом ни слова. Теперь можно представить сколько человек было уже инфицировано
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После действий зелёной банды которая мародёрит Украину и обрекает граждан на смерть это все уже не важно!!!
То что организовали евреи в 1932-33год может показаться просто страшним сном по сравнению с тем что нас ждет!!!
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Вот это пукнул
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Голодомор организовал Сталин, а руководители НКВД среди которых было большинство евреев были послушными исполнителями.
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Вы не можете обвинять только сталина! В одиночку такое не провернуть и виноваты все в равной степени!!!
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все обвиняют сталина, но никто не задумывается о том, кто же именно писал анонимные доносы, например

С зебилами будет то же самое, вот увидите. Все будут хаять клована, но никто не признает свою ошибку
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Ну вот если бы он сам соблюдал карантин - то и случаев заражения было бы намного меньше.
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А вы уверены, что он, покойный, его не соблюдал? Об этом в статье ни слова. И откуда ему было знать, что он уже заразился и тем более от кого?. Напоминаю, что, по разным оценкам, инкубационный период от от двух до 6 недель. 25 марта минус 14 - 40 дней это 11 марта - 14 февраля. О каком карантине, в этот период, вы здесь рассказываете?
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Предварительно установлено, что пациент был в контакте с первым случаем, с пациентом из г.. Залещики, на похоронах
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А был ли первый пациент первым? Тесты на короновирус когда в Украину завезли? Поинтересуйтесь.
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Так это неважно, пациент может быть хоть сотым - но если он сидит на карантине с минимумов контактов - то заражает минимум человек, а если контактирует как раньше без всяких ограничений - то и заражает гораздо больше людей, а они в свою очередь других и т.д.
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Напротив, это важно. Если эпидемия уже запущена в Украине, то если ты не сидишь в одиночку в герметичном бункере с автономной системой жизнеобеспечения, ты все равно заболеешь. Рано или поздно тебе придется выйти в магазин. За продуктами, средствами гигиены. У вас есть скафандр "а ля NASA"?
Чоловік, у якого підтвердили коронавірус, помер у тернопільській лікарні швидкої допомоги, - міськрада - Цензор.НЕТ 6488
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Нічого конкретного ненавели, повідомлення невід медиків а від клерків влади! Це, не інформація а лише показова Дез"інформація
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Ну, что сказать...
Зебил открыл свой собственный счет смертям: уже 4
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Был госпитализирован в Чертковскую ЦКРБ, инфекционное отделение. Через десять дней переведен в инфекционное отделение... Сколько раз его куда-то переводили и сколько там инфекционных отделений?
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Шо не ясно? Сам же написал сразу к чертям его отправили!
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А там недалеко є: Жида́чів - місто районного значення Жидачівського району Львівської області, районний центр. Якщо відправлять в інфекційне відділення Жидачівської центральної лікарні?
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В мене пропозиція до Зеленського...... А чому б всю Верховну Раду, презіка, всяких Коболєвих під час карантину не перевести на мінімальну зарплату, а кошти що звільняться передати на потреби медецини... Також можна пустити на медецину всі депозити і нерухомість, що записана на них і їхніх сімях, коханках і коханцях за кордоном.
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Потому что пока в Украине 73% зебилоидов то они будут решать сколько ты будешь жрать, а не ты сколько у них будет зарплата!
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Я бы лучше зеленый тариф отменил - это десятки милиардов
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Зеленый тариф это альтернативная энергетика которая очень нужна Украине!
Но пока реально можно отменить!!!
Думаете Шмыгаль Ахметовский это сделает???
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Так если знали что у него вирус, какого хрена не вылечиили?...типа - чувак - хоть будешь знать от чего умрешь через 11 дней...
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