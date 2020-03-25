 Мужчина, у которого подтвердили коронавирус, умер в тернопольской больнице скорой помощи, - горсовет

"Это житель села Ковалевка Монастыриского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"Пациент с COVID-19 заболел 13.03. Был госпитализирован в Чертковскую ЦКРБ, инфекционное отделение. Через десять дней переведен в инфекционное отделение Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. Предварительно установлено, что пациент был в контакте с первым случаем, с пациентом из г.. Залещики, на похоронах. Всего на Тернопольщине остается пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выражаем соболезнования родным и близким умершего жителя села Ковалевка Монастырского района 1952 г.р.", - сообщили в горсовете Тернополя.

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Таким образом, в Украине число жертв коронавирусной болезни увеличилось до четырех.