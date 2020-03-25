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 Политика Украины, Общество
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Все про:переговоры (3763) Трехсторонняя контактная группа (203) Резников (19)

 Сегодня не будут принимать решение о создании "консультативного совета" с ОРДЛО в рамках ТКГ, - Резников

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, запланированном на 25 марта, не будут принимать решение о создании в рамках ТКГ так называемого консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются", - сказал Резников, отвечая на вопрос, будет ли принято решение о создании такого консультативного совета на заседании ТКГ в среду.

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Напомним, 11 марта на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было договорено на встрече 25 марта подписать решение о создании так называемой консультативного совета. Официально документы встречи не были обнародованы. В опубликованном СМИ документе говорится о том, что в упомянутой консультативном совете должны вести переговоры полномочные представители Украины, с одной стороны, и ее отдельных районов в Донецкой и Луганской областей, с другой, а Россия становится только наблюдателем, вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184107
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня не будут принимать решения о том лизать Путину зад или нет, идти на уступки агрессору или нет. Идиоты.
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Предатели должны помнить, что их верёвочка всегда заканчивается справедливой петлей на шее, возможно даже вниз головой, как и муссолини в Италии. А есть и вариант четы Чаушеску.
Обязательно!
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Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ

а с украинцами вы не хотите проконсультироваться, дегенераты??? ох доиграетесь....
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Сегодня не будут принимать решения о том лизать Путину зад или нет, идти на уступки агрессору или нет. Идиоты.
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РЕЗНИКОВ ,ПОСЛЕ ТАКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ ВАС ВСЕХ ПОСАДЯТ по ст.111---ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Опять украинцы мешают казламордым интергрировать дамбас в Украину .Таки короновирус на стороне Украинцев.
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не трохи не так они хотят интегрировать Украину в Донбас
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а иначе Primarius Zebobicus отправится на фарш......
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нафиг ты фейки постишь? причём гнилые...
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Предатели должны помнить, что их верёвочка всегда заканчивается справедливой петлей на шее, возможно даже вниз головой, как и муссолини в Италии. А есть и вариант четы Чаушеску.
Обязательно!
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Зеленых макак нагибать надо постоянно,пока не привыкнут под шконкой сидеть пожизненно
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Придурки зелені. Не правильна відповідь. Не сьогодні не буде підписана - а НІКОЛИ. Якщо хочете лишитися в живих. У народу терпець закінчується.
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перед продажей земли Украины кодлан Коломойского демонстрирует лояльность к украинцам: вначале создаёт проблему а затем её "героически" преодолевает.
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мерседес уже есть, а як-же хатинка в Монако, Путлер передумає і не дасть черговий раз бабла, адже єрмаківців тільки це і хвилює.
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Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ

а с украинцами вы не хотите проконсультироваться, дегенераты??? ох доиграетесь....
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Чтоб ваша вся комисия ТГК короновирусом заболела вместе с тем Минском
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ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР ‒ МІНІСТР З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Олексій Юрійович Резніков Вот
и занимайтесь разными платформами, советами и т.п. и ведите различные диалоги. Нечего лезть в те Минские соглашения разным штаймайерам. козакам и ермакам.
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Чимось схожий на Геноха Гершлєвича Ягоду , тільки чаплінських вусів немає .
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Сегодня не будут, значит завтра или послезавтра таки будут? Так надо понимать?
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Не лише сьогодні не будуть, а ніколи не будуть... Інакше українські патріоти, вам російські шльондри, покажуть кузькіну мать....
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"....Мы примем это решение через неделю.А перед этим введем ЧП. Ничто нам не помешает сдаться х.уйлу".
Да, зебанутые???
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Не сдаться а выгодно продать. Ермак уже аванс получил.
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