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 За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн. ИНФОГРАФИКА

В течение января-февраля 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на $15,2 млн. При этом за сентябрь-декабрь 2019 почти столько же как за два месяца этого года - на 17 млн долларов.

Об этом сообщает председатель экспертной организации Глеб Каневский со ссылкой на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на statewatch.org.ua.

Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительный роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов США за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - объясняет Каневский.

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Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

  • защитные очки, 1,8 тонны на сумму 54,9 тыс долл;
  • респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс долл;
  • медицинские одноразовые халаты 1,5 тонны на сумму 48,1 тыс долл;
  • медицинские халаты 71,6 тонн в 959,3 тыс долл.

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

  • нитриловые перчатки, 389 тыс пар
  • медицинские перчатки, 216 тыс пар
  • лабораторные костюмы, 30,2 тонны;
  • антисептик, 46,3 тонны.

Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

Стоит отметить, что некоторые суммы в данных таможни на Кабмин содержат математические неточности на уровне десятых.

За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн 01

Все данные с таможни без изменений приведены в инфографике StateWatch.

Напомним, ограничения на экспорт критических медицинских товаров правительство ввело с 12 марта 2020 года. Для того, чтобы заместить экспортные потери, общественность предлагает антикризисному штабу следующие шаги:

  1. Обнародовать в публичном доступе информацию о реальном уровне обеспечения медицинских учреждений, выбранных для госпитализации пациентов с коронавирусом, необходимыми товарами для противодействия вирусу.
  2. На основе опубликованных данных переместить из больниц медицинские товары, которые есть в избытке, в больницы, где указанных товаров наоборот не хватает.
  3. Создать региональные фонды помощи, или поддержать имеющиеся эффективные волонтерские фонды помощи для закупки за благотворительную помощь именно необходимых товаров в больницы, в которых их нет.
  4. Упростить тендерные процедуры на группу товаров, услуг и работ необходимых для противодействия распространению коронавируса на время карантина.
  5. Обеспечить условия бесперебойной работы частных и государственных (если остались) производителей медицинских товаров, необходимых для противодействия распространению коронавируса.
Источник: https://censor.net.ua/n3184105
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко, что ты сделал?....Остановись!.... В течение января-февраля из Украины продали товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 900
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Короновирусные барыги - мародеры. ну что 73 %-е, выбрали парня из нарида???
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Короновирусные барыги - мародеры. ну что 73 %-е, выбрали парня из нарида???
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Если тупые украинские туристы едут на отдых и рабы на зарвботки в начале марта, значит коронавируса в стране и в мире нет!!!! А если продать маски в начале того же марта в испанию значит коронавирус есть)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
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Зебіл, ти хоть зрозумів своє порівняння???
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Для этого нужно хотя-бы иметь мозги. У них теперь во всем виноват Порох со своим безвизом.
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такое впечатление, что знали наперед что будет в марте
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В ***** була торгівля на крові , а в бубочки торгівля смертю.
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Зєбіли, ви, як все це скінчиться, не знімайте маски, шоб ми бачили, кому дякувати. Бо наліпки вже поздирали, ссикуни...
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А ще краще для вас: залишайтесь вдома.
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ну правильно..... Украинцы бессмертные, поэтому лекарства им не нужны......
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Браво зелені блазні, браво! Хоча онукам може й не вистачить.
В течение января-февраля из Украины продали товаров для противодействия коронавирусу на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 4630
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Барыги и мародеры у власти...то чего пять лет просило зебилье всех мастей...
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я удивлен,ну как можно не любить шоколад? ну зебилье, еште тогда зеленое гауно
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За это зебиленского, вместе с кодлой и радуцким нужно привязать к двум березам, как когда-то в свое время князя Игоря!!!
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Если тупые украинские туристы едут на отдых и рабы на зарвботки в начале марта, значит коронавируса в стране и в мире нет!!!! А если продать маски в начале того же марта в испанию значит коронавирус есть)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
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У меня в борисполе уже тоже коронавирус подтвердили. Какая то шмара завезла. Аэропорт то рядом
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Для начала я дакую этой избалованной подруге которая мир посмотреть хотела. Украина ей же не любима
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Получается 5952$ за тонну, или около 160 грн за килограмм. Интересно, а "кто это сделал вместе"?
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Хе. Если тупые украинские туристы едут на отдых и рабы на зарвботки в начале марта, значит коронавируса в стране и в мире нет!!!! А если продать маски в начале того же марта в испанию значит коронавирус есть)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
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поступление валюты - это же хорошо для государства, да? нбу, минфин, миндерибан - отзовитесь...
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ЗЕЛЕшобло, а шо тепер?... Порох ? НЮ-ню...
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Если запрета не было ( а его не было( имели полное право. Бизнес есть бизнес. в добавок карантин был объявлен с 12 марта. Поэтому вопрос только к власти. Почему не предусмотрели . почему при уже понятном развитии ситуации не остановили. Ответов может быть два. Из за глупости ( которая как говорят хуже предательства) или же чья то материальная заинтересованность. В любом случае нужно отвечать. Цена исчисляется не в гривнах и не в долларах а в человеческих жизнях.
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А почему дятлы ехали в европу цеплять вирус? Вам нянька нужна? Своих мозгов нет?
Власти молодцы. Дадут прикурить дурачью
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Їхали відпочивати та відвантажували маски тому що було дозволено невігласами , з трускавецькою освітою , які при владі . Невігласи які не мають ніякого уявлення про управління Державою , але все знають про осідлання грошових потоків . Бєня диригент .
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а теперь возьмут кредит и будут покупать все это где-то в Китае, по ценам намного выше
такая логика управления, никакого предвидения развития ситуации, после нас хоть потоп
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Где это вонючий бигус со своими раследованиями? Или име портнов с бакановым паяльник в очко засадили? В течение января-февраля из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн - Цензор.НЕТ 2803
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"СКІЛЬКИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНА ПРОДАЛА ЗА КОРДОН" - не Украина продала, а Радуцкие продали.
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Бобики, выходите на улицы с наклейками ЗЕ хотим видеть вас вместе
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***** ОФФШОРНЫЙ активно продолжал дело преидущих Кучмовозов и прочей мрази! Зеля его последователь. При всех презиках страна грабилась, МЕДИЦИНА деградировала. Так что везь про*****ВСКИЙ вой ПОРОХОБОТОВ - ГАЛИМАЯ ЗАКАЗУХА!!! МОЖНО СРАТЬ НА ЗЕЛЕНСКОГО И ПРОЧИХ, ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ БРЕХЛОМ И ВОРОМ,МРАЗЬ ОФШОРНАЯ!
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