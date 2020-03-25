 За январь-февраль из Украины продали товаров для противодействия COVID-19 на $15,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает председатель экспертной организации Глеб Каневский со ссылкой на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на statewatch.org.ua.
Всего за сентябрь 2019 - февраль 2020 гг. из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.
"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительный роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долларов США за 246,3 тонн в январе до 9,1 млн долларов за 394 тонны в феврале", - объясняет Каневский.
Также в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:
- защитные очки, 1,8 тонны на сумму 54,9 тыс долл;
- респираторы, 2,2 тонны на сумму 154,5 тыс долл;
- медицинские одноразовые халаты 1,5 тонны на сумму 48,1 тыс долл;
- медицинские халаты 71,6 тонн в 959,3 тыс долл.
Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:
- нитриловые перчатки, 389 тыс пар
- медицинские перчатки, 216 тыс пар
- лабораторные костюмы, 30,2 тонны;
- антисептик, 46,3 тонны.
Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.
Стоит отметить, что некоторые суммы в данных таможни на Кабмин содержат математические неточности на уровне десятых.
Все данные с таможни без изменений приведены в инфографике StateWatch.
Напомним, ограничения на экспорт критических медицинских товаров правительство ввело с 12 марта 2020 года. Для того, чтобы заместить экспортные потери, общественность предлагает антикризисному штабу следующие шаги:
- Обнародовать в публичном доступе информацию о реальном уровне обеспечения медицинских учреждений, выбранных для госпитализации пациентов с коронавирусом, необходимыми товарами для противодействия вирусу.
- На основе опубликованных данных переместить из больниц медицинские товары, которые есть в избытке, в больницы, где указанных товаров наоборот не хватает.
- Создать региональные фонды помощи, или поддержать имеющиеся эффективные волонтерские фонды помощи для закупки за благотворительную помощь именно необходимых товаров в больницы, в которых их нет.
- Упростить тендерные процедуры на группу товаров, услуг и работ необходимых для противодействия распространению коронавируса на время карантина.
- Обеспечить условия бесперебойной работы частных и государственных (если остались) производителей медицинских товаров, необходимых для противодействия распространению коронавируса.
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
Одни не захотели терять бабло на путевках, другие зарплату европейскую большую, третьи прибыль от масок.
Отвечайте теперь вместе)))
Власти молодцы. Дадут прикурить дурачью
такая логика управления, никакого предвидения развития ситуации, после нас хоть потоп