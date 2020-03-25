 На утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:
Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);
Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
м. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)
Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);
Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
Черкасская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта 2020 в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.
Позже стало известно, что в Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.
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теперь держись крепче.
25.03.2020
В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса - вируса животного происхождения.
Об этом сообщила в своем Twitter телекомпания China Global Times. Сообщается, что инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте ему резко стало плохо.
Всех 32 пассажиров, которые находились с ним в транспорте, поместили на карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.
После внезапной смерти китайца медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус. Он переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.
По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.
В 43 странах мира COVID19 не зарегистрирован: в Туркменистане коронавирус даже запретили
По состоянию на 23 марта 2020 года есть ряд стран, в которых не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщают СМИ.
По состоянию на 23 марта текущего года ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в 43 государствах:
Северная Корея
Таджикистан
Остров Святой Елены
Мьянма
Йемен
Мали
Малави
Бурунди
Южный Судан
Сьерра-Леоне
Лаос
Ботсвана
Лесото
Гвинея-Бисау
Коморы
Соломоновы острова
Западная Сахара
Белиз
Вануату
Сан Томе и Принсипи
Самоа
Кирибати
Микронезия
Тонга
Маршалловы острова
Северные Марианские острова
Американское Самоа
Сент-Китс и Невис
Острова Теркс и Кайкос
Британские Виргинские острова
Карибские Нидерланды
Палау
острова Кука
Ангилья
Тувалу
Острова Уоллис и Футуна
Науру
Сен-Бертелеми
Сен-Пьер и Микелон
Фолклендские острова
Ниуэ
Токелау.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367753-v_43_stranah_mira_covid19_ne_zaregistrirovan_v_turkmenistane_koronavirus_dahe_zapretili
Людина, яка померла в понеділок в Китаї, як повідомляється, випробувала позитивний характер на гантавірус, але це не обов'язково означає, що ви повинні турбуватися про іншу пандемію.
Хантавіруси - це сімейство вірусів, що поширюються через гризунів, згідно з американськими Центрами контролю та профілактики захворювань.
Хантавіруси, що спричиняють хвороби людини в США, не можуть передаватися від однієї людини до іншої', - йдеться на веб-сайті CDC. Рідкісні випадки в Чилі та Аргентині спостерігали передачу від людини до людини, коли людина перебуває в тісному контакті з кимось хворим на тип хантавірусу, який називається вірусом Анди, повідомляє CDC.