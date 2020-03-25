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 На утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений, - Минздрав

Обнаружены первые случаи инфицирования коронавирусом в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:

Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);
Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
м. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)
Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);
Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта 2020 в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.

Позже стало известно, что в Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все зависит от соблюдения карантина: речь может идти о 200 тыс. и о миллионах, - Ляшко рассказал, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом

На утро 25 марта в Украине зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 113 случаев, за сутки поступило 185 подозрений, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184103
 
 
 Топ комментарии
 
У меня вопрос, почему агент Кремля Хорошковский лечиться не в госпитале ФСБ, а в Александровской больнице города Киева? Почему все эти депутаты и их родственники и семьи лечатся в Александровской больнице, а не в брендовых клиниках типа Борис, Обериг или Добрубут где они раньше постоянно обследовались и плевали на государственные мед учреждения? Почему они занимают места обыкновенных граждан ? Наверняка ещё у каждого отдельная палата, в которую можно было бы положить нескольких обыкновенных граждан, а не одну эту тушу
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Такими темпами завозить никакой карантин не поможет.
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Совет форумчанПравила форума
 
в международном отчёте с апдейтом в 8 утра стоит 102, а в украинском на 08.38 уже 113 ))
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Мізерна кількість хворих на коронавірус показуж що карантин не потрібен! Україна втрачає мільярди через невиправдані карантинні заходи влади! З сезонними вірусами потрібно боротись з розумом а не з розмахом!
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"...будет тебе белка, будет и свисток." уже на днях. только массово тесты пойдут в нарід, а не только среди депутутов и депутуток.
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У меня вопрос, почему агент Кремля Хорошковский лечиться не в госпитале ФСБ, а в Александровской больнице города Киева? Почему все эти депутаты и их родственники и семьи лечатся в Александровской больнице, а не в брендовых клиниках типа Борис, Обериг или Добрубут где они раньше постоянно обследовались и плевали на государственные мед учреждения? Почему они занимают места обыкновенных граждан ? Наверняка ещё у каждого отдельная палата, в которую можно было бы положить нескольких обыкновенных граждан, а не одну эту тушу
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наших звезд надо отправлять на принудительное лечение в лучшие клиники италии, испании и реабилитацию пусть проходят на своих средиземноморских дачах
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да...это и есть алгоритм действий зеленой плесени вместо власти.
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Такими темпами завозить никакой карантин не поможет.
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интересно было бы посмотреть статистику, сколько в Украине умерло от пневмонии за последний месяц, и сколько переболело ОРВИ. Тесты на коронавирус - они же только для депутатов
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так тесты для депов и привезли чтобы коммунизм продвигать.. а этих в утиль...
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все, разбрелись повсюду приехавшие из европ и азий.
теперь держись крепче.
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Не изучен, лекарств нет: В Китае умер первый человек от нового хантавируса
25.03.2020

В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса - вируса животного происхождения.
Об этом сообщила в своем Twitter телекомпания China Global Times. Сообщается, что инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте ему резко стало плохо.
Всех 32 пассажиров, которые находились с ним в транспорте, поместили на карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.
После внезапной смерти китайца медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус. Он переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.
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В 43 странах мира COVID19 не зарегистрирован: в Туркменистане коронавирус даже запретили

В 43 странах мира COVID19 не зарегистрирован: в Туркменистане коронавирус даже запретили
По состоянию на 23 марта 2020 года есть ряд стран, в которых не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщают СМИ.

По состоянию на 23 марта текущего года ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в 43 государствах:

Северная Корея

Таджикистан

Остров Святой Елены

Мьянма

Йемен

Мали

Малави

Бурунди

Южный Судан

Сьерра-Леоне

Лаос

Ботсвана

Лесото

Гвинея-Бисау

Коморы

Соломоновы острова

Западная Сахара

Белиз

Вануату

Сан Томе и Принсипи

Самоа

Кирибати

Микронезия

Тонга

Маршалловы острова

Северные Марианские острова

Американское Самоа

Сент-Китс и Невис

Острова Теркс и Кайкос

Британские Виргинские острова

Карибские Нидерланды

Палау

острова Кука

Ангилья

Тувалу

Острова Уоллис и Футуна

Науру

Сен-Бертелеми

Сен-Пьер и Микелон

Фолклендские острова

Ниуэ

Токелау.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367753-v_43_stranah_mira_covid19_ne_zaregistrirovan_v_turkmenistane_koronavirus_dahe_zapretili
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Как минимум, Фолкленды не являются отдельным государством, это Великобритания.
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там почти все не являются государствами. просто в международной статистике применяется терминология "страны и территории"
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A case of hantavirus has been reported in China. Here's why you shouldn't worry.

Людина, яка померла в понеділок в Китаї, як повідомляється, випробувала позитивний характер на гантавірус, але це не обов'язково означає, що ви повинні турбуватися про іншу пандемію.
Хантавіруси - це сімейство вірусів, що поширюються через гризунів, згідно з американськими Центрами контролю та профілактики захворювань.

Хантавіруси, що спричиняють хвороби людини в США, не можуть передаватися від однієї людини до іншої', - йдеться на веб-сайті CDC. Рідкісні випадки в Чилі та Аргентині спостерігали передачу від людини до людини, коли людина перебуває в тісному контакті з кимось хворим на тип хантавірусу, який називається вірусом Анди, повідомляє CDC.

На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8740
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