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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Днепр_город (2976) Балтия (217) обсервация (13)

 Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Около 30 человек, прибывших из стран Балтии в Днепр во вторник, 24 марта, отправили на обсервацию. В течение нескольких часов люди отказывались выходить из автобуса и селиться в одном из заведений на территории Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила одна из прибывших Елена Довбань.

По ее словам, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть из этих людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же, не проинформировав, решили отвезти на обсервацию.

"Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас развезут по домам, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже несколько документов подписали о согласии на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добираемся до Днепра с вечера 22 марта", - рассказала девушка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184098
 
 
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Все правильно, нефиг шастать. Сидите теперь на жестком карантине. А то дома они буду лазить по улицам и заражать здоровых!!!
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они не нарушили ни одного закона. "праведность" Вашего гнева неуместна.
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я тоже не нарушал, так какого хрена я должен дома сидеть?
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о! это уже серьёзный разговор. начинать нужно с законов. потому что сам по себе баланс интересов не выстроится. Кто виноват, что Вы сидите?
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между прочим, это называется "под пыткой".... филатыч колобродит?
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..... Господин Президент Украины !
Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре - Цензор.НЕТ 4583Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре - Цензор.НЕТ 4036
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ...

........... Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
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Да, пусть уходит. Радуцкие, если что, поддержат страну в трудные минуты.
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Не в то, чуваки балишко краденное вкладывали, ох не в то. Раньше у каждого внезапно разбогатевшего, должна была быть какая то пафосно-статусная вещь. Сейчас это будет комната с кроватью и аппаратом ИВЛ с полным фаршем. Особым шиком будет считаться штат врачей на содержании.
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Бубочка обещал вернуть украинцев домой ?
И чем вы опять не довольны ?
Все же возвращаются домой ..............................................
***
Боюсь представить себе как он выполнит обещание закончить войну !!! Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі - Цензор.НЕТ 383
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Еще один депутат пошел в гости Шахову.....
Ходарковский пошел тоже
приготовиться Портнову...
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Щось вже всі забули про Н-Санжари... тоді обсервацію підтримувало більше народу...
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Пошла показуха, после того, как завезли десятки тысяч, без всякой обсервации.
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Вы что охренели, как это уйди. Что же 95 квартал два года за зря два года обливал всех грязью. А транш от МВФ для кого просят. Да и Игорь Валериевич не поймет.
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Дивна логіка узеленських. Перший раз, коли з Китаю забрали здорових людей, їх посадили в обсервацію на 14 днів, а зараз коли починають зїжджатися до України хворі з усього світу, їх просто відпускають, а ізолювали 48 млн. громадян.

Санжировка - редут.
БО то був пиар не спроможности власти осла зе управлять страной.
но виноваты бабушки с камнями
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До Львова прибув потяг з українцями з Перемишля. Пасажирським потягом прибуло 623 українці. 170 з них вийдуть на станції Львів, інші прямують до Києва. Усі пасажири отримають пам'ятку про коронавірус та правила самоізоляцію.
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Ладно Шмыгаль мягко отшил главного осла государства с его хотелками…

В стойло отправит ИА-ИА-ИА--.... Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8200
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