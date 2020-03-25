 Около 30 человек, прибывших из стран Балтии, отправили на обсервацию в Днепре

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила одна из прибывших Елена Довбань.
По ее словам, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть из этих людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же, не проинформировав, решили отвезти на обсервацию.
"Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас развезут по домам, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже несколько документов подписали о согласии на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добираемся до Днепра с вечера 22 марта", - рассказала девушка.
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ...
........... Владимир Алексадрович - УХОДИ !!!
И чем вы опять не довольны ?
Все же возвращаются домой ..............................................
***
Боюсь представить себе как он выполнит обещание закончить войну !!!
Ходарковский пошел тоже
приготовиться Портнову...
Санжировка - редут.
БО то був пиар не спроможности власти осла зе управлять страной.
но виноваты бабушки с камнями
В стойло отправит ИА-ИА-ИА--....