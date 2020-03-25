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 44 человека с подозрением на коронавирус находятся во Львовской инфекционной больнице, - ОГА

Всего на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 96 человек.

Об этом сообщает пресс-службу Львовской ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За вечер 24 и ночь 25 марта в области с подозрением на коронавирус обратились еще 7 человек… Пациенты из города Львова, Золочев и Хмельницкой области. Всего на лечении в областной клинической больнице находятся 44 человека, еще 46 людей - на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближенное к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 127 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результата тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 96 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3184092
 
 
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Советы от Миши из Китая - как уберечь себя от короновируса - делится своим опытом и советами врачей:
https://www.youtube.com/watch?v=U3pYIg6LRso
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Люди не имели права заработать себе на жизнь?
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Simeon Kukushkin 189be33b - ну он наверное масками с держ.резерва барыжит... 44 людини з підозрою на коронавірус перебувають у Львівській інфекційній лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 4338

а кто зарабатывает честно своим нелегким трудом, для него дебилы...
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Почему же не имеют, имеют. Но нужно быть полным идиотом чтобы возвращаться к своим родным зная что в Европе разгар вируса и ты возможно инфицирован. Если зарабатывали там, значит там и оставайтесь.
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лежат в одном здании и в совместных помещениях. там все заболеют если болеет хоть один
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Возмущайтесь - не возмущайтесь, а это факт- заробчане и туристы завезли вирус, а суки их впустили, без карантина. А тут вопросы: Кто ликвидировал СЭС, кто ликвидировал МЧС, как отдельное министерство?
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