 Россия манипулирует пандемией коронавируса ради снятия санкций, - Кулеба

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Кулебы и Йеппе Кофода во вторник вечером. передает Цензор.НЕТ.

Кулеба привлек внимание датского коллеги к попыткам России манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш призвал снять санкции с России и других преступных режимов

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь Йеппе Кофод заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.

Кулеба также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничения путешествий остаются в Дании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции ЕС против России помогли предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе, - Боррель

"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал Кулеба.