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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Россия манипулирует пандемией коронавируса ради снятия санкций, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции РФ пандемией коронавируса ради снятия санкций, и попросил донести это предостережение к другим коллегам в странах ЕС.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Кулебы и Йеппе Кофода во вторник вечером. передает Цензор.НЕТ.

Кулеба привлек внимание датского коллеги к попыткам России манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

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"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь Йеппе Кофод заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.

Кулеба также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничения путешествий остаются в Дании.

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"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3184090
 
   
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сгоняй к мавзолею трупу ленину-подделке цветы положи.
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Светлана Хоркина назвала перенос Олимпиады божьим наказанием за притеснение России: «Нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поётся, что нашу землю хранит бог. Это некое божье наказание»

Россия манипулирует пандемией коронавируса ради снятия санкций, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7752
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Ага... И мельдоний им Господь в рот пихал... Самое интересное, что, зная состояние медицины в России и, самое главное, "похеризм" как самих "рассеян" к своей жизни, так и власти - к ним, представляю, как это "божье наказание" пройдётся "асфальтным катком" по самой России...
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Очередная плакальщица. роССию бережет Бог, или Аллах, поскольку роССия уже больше мусульманская и буддистская страна, чем православная.
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Да эту ********* не только обижать надо ( и еще как ), а развалить и поскорее. Как только этой оркостраны не будет сразу все поменяется кардинально на планете. Кацапы учите китайский - очень пригодится
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Нефть упала: проявите гуманизм, снимите санкции. В России после обнуления сроков Путина предложили обнулить санкции. Совпадение? Удивительно, но в РФ хотят ради гуманизма отказаться от таких полезных и нужных санкций. Говорят, надо вместе бороться с коронавирусом, а все остальное - ерунда!

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так пусть отменяют, скоко можно давить гусей ?
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После пандемии Европа потеряет десятки миллиардов, все санкции которые несут убытки будут постепенно снимать.
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а зачем снимать..если паРаше с санкциями хорошо..
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Пуговица нужна? На лоб пришить? А то раскатанная лахтинская губа по коленям шлёпать начнёт...Что, кроме нефти и газа, может дать Европе, Россия? Но на нефть саудиты цены сбросили так, что российская - не конкурент... (Тебе, на "Лахте", кстати, не говорили, что нефть марки"Уралс" более трудна в переработке, потому что требует очистки от парафинов и сернистых соединений? А это требует дополнительных затрат... А Европа "деньги считать умеет...".)... А с газом тоже "жопа" назревает - он к цене нефти привязан. Да и европейские государства терминалы под сжиженый газ, строить стали - задолбали вы уже своим "газовым шантажом"... Так что подумай о "пуговице" - у меня, где-то, валяются, старые, с шинели, ещё со звездой... Красиво смотреться на лбу, будет, если начистить...
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Можливо і без гудзика- "пугвицы". Просто у писок...
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***** и гуманизм, вещи несовместимые, добавьте ещё
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цікаво, скільки тис. кацапів вже гигикнулось від короновірусу на росісі?
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В Росії нема коронавірусу... І грипу - теж... Просто "ОРВІ" та "ОРЗ" стали агресивніші... (Прийдеться Путіну видать указ про засекречування не тільки цифр смертей в ЗС Росії, але і даних міністерства охорони здоров"я...).
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Еще и крысм признают руским, когда кацапы пачьками умирать начнут и санкции снимут с козломордых, ведь все люди братья...
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Смешно. Им же от санкций только лучше! сам людоед Путлер уже сколько лет трындит.
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Санкции снимут) не беспокойтесь. Мир уже не будет прежним. Каждый сам за себя.
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сгоняй к мавзолею трупу ленину-подделке цветы положи.
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причем тут мавзолей? когда ответить нечем, переходят на личности)
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лишнехромосомные и их вожди кумиры не Личности. Можешь икону стали, убийцы миллионов сограждан, поцеловать.
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Ватник санции уйдут, когда вы вернёте Крим, Донбасс и возместите нам ущерб.... и привезёте в Гаагагу х@йло !!!
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Халва, халва) думкою богатеешь) никто ничего не вернет вам)
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зато у вас есть чего забрать, готовьтесь
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ржавая бензоколонка уймись. вот что тебе лично от Крыма???
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Кацап(ы), с одной стороны, мне тебя (вас) искренне и по-человечески жаль... с другой стороны, вы - такие счастливые. Ведь вы не знаете, насколько вы несчастны. Вы счастливо живете в яранге, укрываетесь пихтой, кормитесь ягелем и блинами с лопаты, подтираете жопу лопухом, а из экскрементов коровьих и рускава говна лепите петухов, вы не "кохаетесь", а ипьотесь и рассматриваете это как покарание... в этом ваше счастье, кацап... вы - несчастные больные приматы с широкими мордами и узкими глазами, кацап. Короче говоря, кацап, хотелось бы послать тебя, мразь рускаю, нафуй, но админ не позволяет, кацап...
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Генрих, пощади... редкий кацап залетит сюда... дай людям палочкой его потыкать...
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Когда вас уже от интернета отключат - д@билы мира !!!
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ну пока ваша страна клянчит по всему миру деньги) а по поводу интернета, глупость пишешь...
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Чушь ты пишешь, нам весь мир помогает, а вас весь мир ненавидит !!! ты путаешь понятия, когда вы уже развалитесь..... По чём Рубель к Доллару ??? как там нефть ???
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вы гордитесь, что вам весь мир помогает?)))) а сами себе, помочь не хотите? или не можете?))) а зачем вам наш курс доллара?
USD 78,06 ...
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курс не ваш, вас попускают, чтоб ваша выгребная россия не бурлила сильно
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А вы значит можете? А чего тогда клянчите- снимите санкции?!
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vy za svojiu stranu bolse perezyvajte cem za drugix so svojimi komentarami.Na svojiu bednost posmotryte ,kak tam pensionery vasi,zarplati,koronovirus kak povlijajet na vasu i tak ************* ekonomiku vo siom plane
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написал прибалт) чья бы корова мычала) как у вас прирост населения?
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прибалты вам сракачей дали в 90м, вот зеленского выгоним к вам со Сцывохой, будете ещё двоих кормить
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да-да...выгоните)))) вот серьезно, вы реально настолько наивные, что считаете что кого то выгоните? вас уже меньшинство) а в демократии, правит большинство)))
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Винторогий, становись в очередь за украинским паспортом... в наших планах наливать винторогим пиво Рогань в мавзолее илича только по украинским паспортам... а как ты хотел, касаб? Шоб и рыбку и на бутылку? Нееет, козлорылый, тока по украинским...
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Это "большинство", сегодня - только "во влажных мечтах" твоих... Вам не раз говорили - "Украина - не Россия...". Ты заметил, что украинцы, в восстаниях, не прикрывались, как вы, "царскими особами" и не мечтали о "добром царе"? У вас Болотников прикрывался "царевичем Димитрием", Разин - опальным патриархом Никоном, Пугачёв вообще себя "Петром Третьим" именовал... А у нас были Богуны, Хмельницкие, Зализняки, Гонты... У нас правитель - не "священная корова"... Как поставили, так и скидывают... Был такой кошевой атаман, в Сечи, Сулима... Герой был, но, когда стал своевольничать, остался без головы...
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Ja vam ecio raz pisu cego vi za nas perezyvajete?Eto vy golodarnci po sravneniju s nami,a nenaooborot.U nas netu nefti,gaza no u nas jest ekonomika zarplati tut na 5 raz minimum bolse cem v rosiji.Vi na svojiu statistiku posmotryte skolko ruskix ostalos po sravneniju s 1990 godom v rosiji.U nas uze polozutelnaja statistika bolse prijedut cem naooborot
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rosijani na 3 meste kotoryje imejet rabocyje vizy tut i zyviot zdes.Vot pocemu vy tut jedyte jesli tak rosije vsio xoroso?
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Видасик, напрасны твои эпистолы. Кацап не в состоянии осилить латиницу. Он сейчас в процессе запоминания китайского иероглифа... у него и без того в голове сумбур... а тут еще латиница... ему б брюхо набить, отрыгнуть и на рускую самку вскарабкаться... не нагружай кацапа...
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зачем им своя страна, если есть стекломой ?
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когда то , в 14м, я вам на срамблере писал
«нам надоело курить на казантипе, мы едем к вам бухать на селигер, готовьте бабло, кацапьё »
а меня забанили там, так что, деньги есть, русский ?
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что, деньги нужны?
пиши номер карты, скину пару баксов) я серьезно)
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нет, не брешу...пиши...
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? поклянись путином и членином, скину
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я вообще-то серьезно...жду цифры...я сказал что пару баксов переведу, значит переведу..на сигареты...
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а говорили, дорого будет , теперь и на бряру не хватает ?
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Сніму...снімут...і ху*м по губам паводют....сказачнік блд Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7213
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Luceje sankciji dlia fasistkoj rosiji eto ceni po nefti , teper zerno doroze stojit cem neft.Zerno 157 evro za tonu,a neft 153 evro za tonu.
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Там еще дети Порошенко.)
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Епта.)
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Це, таким чином вони, підривають могутність Британської імперії.
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Все-таки откуда взялся этот вирус. Пишут, что он не искусственно выведен в лаборатории, тогда он имеет природное происхождение. Но почему он так долго не проявлял себя, почему он спал или он был где-то, откуда он не мог попасть к нам. Например, он дремал в водах подлёднекого озера в Антарктиде Восток, которое было закрыто миллионы лет. Многие ученые мира в свое время писали, что нельзя проникать в это озеро, так как там могут быть бактерии, вирусы, которые могут повредить человечеству. Но куда там, нашлись
кацапские «ученые», которые пробурили скважину и проникли в это озеро. Возможно благодаря безголовости кацапских «ученых», человечество теперь имеет проблемы.
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Вже не довго залишилось. Сатанат робить все можливе для вимирання московитіів і любітелей усского міра.
Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам не проводити релігійні служби, обряди та заходи до 31 березня у межах боротьби з поширенням коронавірусу.

Епіфаній закликав обмежити служби, застостовувати одноразовий посуд для причастя, святині не виносити із сховку, а цілування ікон і святинь заінити поклонами!
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САТАНАТ
УПЦ МП та РПЦ, де фактично закликають ігнорувати карнатин. Наприклад, намісник монастиря Московського патріархату у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (Лебідь) закликає вірян приходити до церкви, причащатися і причащати дітей. Крім того, УПЦ МП проводить Хресні ходи, які б, на їхню думку, мали б захистити людей від коронавірусу, збираючи при цьому великі натовпи.

ми маємо РПЦ і УПЦ МП, які закликають приходити до церкви і збирають Хресні ходи начебто як захист від коронавірусу
В самій моковиї, служителі сатанату закликають не носити бісоські респіратори, причащатись (це процедура коли всім в рот з однієї ложки і одного корита) і головне збиратись в храмах, бо в них заразитись неможливо!
Обійматись і причащатися: митрополит Павло закликає вірян ігнорувати карантин.

Одна ложечка на всех!
Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4766

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роССийская пропаганда на всех перекрестках трубит, что роССия самодостаточная страна. Зачем тогда санкции снимать? Они ей только в пользу.
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