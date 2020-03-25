 Россия манипулирует пандемией коронавируса ради снятия санкций, - Кулеба

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь в телефонном разговоре Кулебы и Йеппе Кофода во вторник вечером. передает Цензор.НЕТ.
Кулеба привлек внимание датского коллеги к попыткам России манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.
"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма", - подчеркнул глава МИД.
В свою очередь Йеппе Кофод заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.
Кулеба также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые в настоящее время из-за ограничения путешествий остаются в Дании.
"Буду благодарен, если во время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании", - сказал Кулеба.
молица видно.
USD 78,06 ...
«нам надоело курить на казантипе, мы едем к вам бухать на селигер, готовьте бабло, кацапьё »
а меня забанили там, так что, деньги есть, русский ?
пиши номер карты, скину пару баксов) я серьезно)
кацапские «ученые», которые пробурили скважину и проникли в это озеро. Возможно благодаря безголовости кацапских «ученых», человечество теперь имеет проблемы.
Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам не проводити релігійні служби, обряди та заходи до 31 березня у межах боротьби з поширенням коронавірусу.
Епіфаній закликав обмежити служби, застостовувати одноразовий посуд для причастя, святині не виносити із сховку, а цілування ікон і святинь заінити поклонами!
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САТАНАТ
УПЦ МП та РПЦ, де фактично закликають ігнорувати карнатин. Наприклад, намісник монастиря Московського патріархату у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (Лебідь) закликає вірян приходити до церкви, причащатися і причащати дітей. Крім того, УПЦ МП проводить Хресні ходи, які б, на їхню думку, мали б захистити людей від коронавірусу, збираючи при цьому великі натовпи.
ми маємо РПЦ і УПЦ МП, які закликають приходити до церкви і збирають Хресні ходи начебто як захист від коронавірусу
В самій моковиї, служителі сатанату закликають не носити бісоські респіратори, причащатись (це процедура коли всім в рот з однієї ложки і одного корита) і головне збиратись в храмах, бо в них заразитись неможливо!
Обійматись і причащатися: митрополит Павло закликає вірян ігнорувати карантин.
Одна ложечка на всех!