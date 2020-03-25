 "Мы должны вернуться к нормальной жизни", - президент Бразилии Болсонару призвал отменить карантин и вернуться к работе

Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Болсонару призвал к продолжению "нормальной жизни" и сохранению рабочих мест.
В обращении к нации президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.
"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Несколько штатов и мэрии должны отказаться от своей политики выжженной земли" - сказал он.
Он сказал, что ужасная ситуация в Италии не повторится в Бразилии из-за более молодого населения страны Латинской Америки и более теплого климата. Также президент Бразилии считает, что большинству людей нечего боятся, поскольку они переболеют в легкой форме.
Согласно данным правительства, число смертей от коронавируса в Бразилии во вторник выросло до 46 с 34, а число случаев заболевания возросло до 2201 с 1891.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
Якщо розрахунки вчених правильні, менше ніж одна людина з тисячі, інфікованих COVID-19, хворіє так сильно, щоб потребувати стаціонарного лікування. У переважної більшості з'являються дуже легкі симптоми або їх немає взагалі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/25/7107937/
зараз там карантин-більше двох не збиратись,хоч і відкрили метро..
З НАСЛІДКАМИ.
До речі.
ЯКШО УКРАЇНА ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА 750 000 померлих при смертності 3,4(у дєло -дєло цифри більші) -то ВСЕ У РУКАХ НАШОГО МОЗУ І РІШЕННЯ ЗЕ ПРО КАРАНТИН.
ДУМАЙТЕ !
А как это оно выросло в отрицательную сторону?
И вообще, умная власть должна внедрять план по отказу от китайских товаров , а объединившись с другими , можно получить рынок поболее китайского .
krutoe_pike
У многих украинцев много кредитов, съемные квартиры и т.д. Карантин долго в Украине не продлиться это факт, невзирая на статистику заболеваемости.
Україна - аграрна країна - їжа - то останнє, що в нас закінчиться. А от ліків і нормального медичного обслуговування в нас вже нема. Я краще на хлібі і воді посиджу, аніж до нашої лікарні в такий час потраплю.
І ви наївний, якщо думаєте, що якщо ви молодий - легкою формою обійдеться. Це лотерея. Ви, звісно, можете ризикнути. Але питання - в вас що, немає батьків. Ви спокійно почуваєтесь, якщо знаєте, що послужили причиною смертей, яких можна було уникнути?
але без апарата ШВЛ дехто однозначно ні...
чувак, ты специалист в этом вопросе?
если нет - то зачем брэшэш? есди сам пэрэляканый, то сиди и дрожи под телевизором тихонько ...
Для семьи которая арендует в Киеве квартиру, потому что в Киеве работает, так как в их селе просто ничего нет, остаться с детьми на улице равносильно голодной смерти. И таких примеров масса.
Отрицать, что в Украине бедное население это обманывать себя. Безусловно сидеть на карантине в своем загородном доме и умничать про карантин это очень круто смотрится, но возможность такая есть у немногих.
Еще раз, я не говорю что карантин это плохо, я говорю что в Украине он долго не продержится и если тупоголовая власть этого не понимает - будет хаос, на фоне которого короновирус покажется просто ерундой и тогда этот хаос зецепит и тех кто сидит в своих загородных домах и умничает.
А короновирусом рано или поздно переболеют большинство, это реальность, вакцина по прогнозом ВОЗ может быть через год.
Есть такой уровень *лядства, после которого судьба режима решена; вопрос лишь когда это состоится.
зробіть штраф -тисяч 10 за недотримання "соціальної дистанції" -і відкривайте..
не допоможе -зробіть метро по спецперепустках(можна навіть ідентифікація через банк ID)
у вагонах метро -по 10 осіб..
штраф 5 000 за відсутність маски..
температурний контроль на вході...
Ребята, вами правит сборище неизлечимых кретинов.
Скалецька..Сивохо..Гончарук вже пішли на..уй..
"ВірусоОптиміст" Шахов теж у карантині...
а ще у страху купа "завсігдатаїв Куршавелю".. з нашої "иліти"..
можливо правильний підхід...
АЛЕ...
Newsru.co.il передає:
Відповідно до наказу командувача ВМФ ЦАХАЛа адмірала Елі Шарвіта протягом останнього тижня підводні човни і ракетні корвети були відправлені в море на тривалі терміни з метою карантину.
Всі екіпажі перед відправкою пройшли перевірку на наявність хворих і були визнані готовими до багатоденних завдань.Екіпажі кораблів, які ще не вийшли в море, знаходяться в повній ізоляції від особового складу баз ВМФ.
Кораблям,що знаходяться в морі заборонено повертатися в порт в разі поломок і наказано здійснювати ремонт власними силами.
Поповнення припасів буде тільки після закінчення плавання.
Наземні служби і командний ланцюжок флоту в повному складі поділені на дві групи, що діють окремо один від одного.
У разі виходу з ладу командувача ВМФ, його обов'язки виконуватиме начальник штабу ВМФ Давид Саар-Саламі.На поточний момент відомо тільки про одну військовослужбовця флоту, координатора по кадрам, що заразилася коронавірусом.
сайт ізраїльський.
Рептилоиды шутить не любят.
якщо дотримуватись "соціальної дистанції"...
Досвід Китаю.
Зеленое стадо не понимает, что делает. Они только могут мародерствовать на масках и антисептиках.
По-моєму,Балсонару
теж в категорії ризику...
Жаї́р Мессіа́с Болсона́ру (порт. Jair Messias Bolsonaro; 21 березня 1955)
60+
А вот Трамп - да. Но, он не подчиняется рептилоидам. За ним стоИт промышленный капитал, а не финансовые шулеры.
Они профессионалы; их обмануть невозможно.
как електронний микроскоп...
Интересующиеся могут найти интервью здесь.
То какой смысл " ложить экономику " , когда распространение вируса всё равно не остановить ? .
3,4 відсотки смертності(можливо і 1)
Але..
буть країни,де помре 15 відсотків населення,а буде ,де 3.
Зрозуміло,куди попадає Україна ПРИ ВІДСУТНОСТІ КАРАНТИНУ ?