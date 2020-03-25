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 "Мы должны вернуться к нормальной жизни", - президент Бразилии Болсонару призвал отменить карантин и вернуться к работе

Он призвал губернаторов штатов и мэров отменить карантин.

Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Болсонару призвал к продолжению "нормальной жизни" и сохранению рабочих мест.

В обращении к нации президент Бразилии призвал мэров и губернаторов штатов отменить карантинные меры, которые привели к тому, что Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу почти остановились.

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"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Несколько штатов и мэрии должны отказаться от своей политики выжженной земли" - сказал он.

Он сказал, что ужасная ситуация в Италии не повторится в Бразилии из-за более молодого населения страны Латинской Америки и более теплого климата. Также президент Бразилии считает, что большинству людей нечего боятся, поскольку они переболеют в легкой форме.

Согласно данным правительства, число смертей от коронавируса в Бразилии во вторник выросло до 46 с 34, а число случаев заболевания возросло до 2201 с 1891.

Источник: https://censor.net.ua/n3184088
 
 
 Топ комментарии
 
Правильное решение. Развели панику.
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Вирусом каманде Осла легко прикрыть его безмозглое руководство. доведшее страну до кризиса. Это все короновирус, зетипиллы! И они будут верить!
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Єдиний адекватний президент у світі знайшовся. Інші повелися на цю аферу, як лошари.
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Как в анекдоте про двух пилотов и стюардессу на необитаемом острове...
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"Хватит разврата" и откопали стюардессу.
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ты бы по делу высказался. а то ни хрена не понятно, ты одобряешь призыв Президента, али нет
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Єдиний адекватний президент у світі знайшовся. Інші повелися на цю аферу, як лошари.
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Згідно з моделюванням дослідників Оксфордського університету, у Британії новим коронавірусом вже заразилось набагато більше людей, ніж раніше прогнозували вчені, можливо, навіть половина населення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
Якщо розрахунки вчених правильні, менше ніж одна людина з тисячі, інфікованих COVID-19, хворіє так сильно, щоб потребувати стаціонарного лікування. У переважної більшості з'являються дуже легкі симптоми або їх немає взагалі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/03/25/7107937/
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Британія теж починала з цього...

зараз там карантин-більше двох не збиратись,хоч і відкрили метро..
З НАСЛІДКАМИ.

До речі.
ЯКШО УКРАЇНА ПОГОДЖУЄТЬСЯ НА 750 000 померлих при смертності 3,4(у дєло -дєло цифри більші) -то ВСЕ У РУКАХ НАШОГО МОЗУ І РІШЕННЯ ЗЕ ПРО КАРАНТИН. "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 3696

ДУМАЙТЕ !
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Такий карантин зі зручностями, коли можна вийти на вулицю щонайменше тричі на день.
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выросло до 46 с 34, а число случаев заболевания возросло до 2201 с 1891.Источник: https://censor.net.ua/n3184088

А как это оно выросло в отрицательную сторону?
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з 34 до 46 і з 1891 до 2201 це в отрицательную сторону?
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У журналистов уже самих шиз, сколько дней писать об одном и том же
И вообще, умная власть должна внедрять план по отказу от китайских товаров , а объединившись с другими , можно получить рынок поболее китайского .
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та ты шо!тундро-таёжный шоле рынок? "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 1675и товары-лепешки материала якутского скульптора?
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Вы чьо там, чехнулись, шоле? А куда ж слуги одного мудрого нарида будут продавать маски и зерно? А как быть с перспективой экспорта внутренних органов мудрого нарида?
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Украину это ждет. У нас у 80% людей нет финансовой подушки, ну посидим еще 2-3 недели на карантине, а потом люди просто выйдут на улицу, ибо голодная смерть это более опасно, чем коронавирус.
У многих украинцев много кредитов, съемные квартиры и т.д. Карантин долго в Украине не продлиться это факт, невзирая на статистику заболеваемости.
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Та невже? Від відсутності фінансової подушки до смерті від голоду дуже далеко. Ви хоч уявляєте собі, що таке голод? Чи для вас просто відсутність звичного комфортного життя - то вже голод?

Україна - аграрна країна - їжа - то останнє, що в нас закінчиться. А от ліків і нормального медичного обслуговування в нас вже нема. Я краще на хлібі і воді посиджу, аніж до нашої лікарні в такий час потраплю.

І ви наївний, якщо думаєте, що якщо ви молодий - легкою формою обійдеться. Це лотерея. Ви, звісно, можете ризикнути. Але питання - в вас що, немає батьків. Ви спокійно почуваєтесь, якщо знаєте, що послужили причиною смертей, яких можна було уникнути?
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За шо ти купиш хліб? Чи ти на пенсію розраховуеш? А як бути тим у кого нема пенсії?
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можливо пересидите хворобу вдома..-це лотарея..

але без апарата ШВЛ дехто однозначно ні...
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"І ви наївний, якщо думаєте, що якщо ви молодий - легкою формою обійдеться. "
чувак, ты специалист в этом вопросе?
если нет - то зачем брэшэш? есди сам пэрэляканый, то сиди и дрожи под телевизором тихонько ...
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Если вы не понимаете смысл написанного, зачем тогда комментируете ? Или любите поумничать? Я написал, что это правильно - заканчивать карантин? Я написал, что Украину это ждет. И тут масса аргументов.
Для семьи которая арендует в Киеве квартиру, потому что в Киеве работает, так как в их селе просто ничего нет, остаться с детьми на улице равносильно голодной смерти. И таких примеров масса.
Отрицать, что в Украине бедное население это обманывать себя. Безусловно сидеть на карантине в своем загородном доме и умничать про карантин это очень круто смотрится, но возможность такая есть у немногих.
Еще раз, я не говорю что карантин это плохо, я говорю что в Украине он долго не продержится и если тупоголовая власть этого не понимает - будет хаос, на фоне которого короновирус покажется просто ерундой и тогда этот хаос зецепит и тех кто сидит в своих загородных домах и умничает.
А короновирусом рано или поздно переболеют большинство, это реальность, вакцина по прогнозом ВОЗ может быть через год.
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Ну нехай спробують.Не відмовляйте.А ми на практиці побачим.За дві неділі там буде інший президент.
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А чому "за дві неділі", а не за "дві п'ятниці"?
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Бо вірусу треба 14днів-дві неділі щоб розгулятись.Вірусу мало розмножуватись виключно по пятницях.
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Вирусом каманде Осла легко прикрыть его безмозглое руководство. доведшее страну до кризиса. Это все короновирус, зетипиллы! И они будут верить!
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Народ не простит закрытия метро.
Есть такой уровень *лядства, после которого судьба режима решена; вопрос лишь когда это состоится.
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теж дивуюсь.. це організаційно можливо...

зробіть штраф -тисяч 10 за недотримання "соціальної дистанції" -і відкривайте..

не допоможе -зробіть метро по спецперепустках(можна навіть ідентифікація через банк ID)

у вагонах метро -по 10 осіб..
штраф 5 000 за відсутність маски..
температурний контроль на вході...
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В метро прекрасная вентиляция. В маршрутках нет никакой вообще; идеальный способ перезаражать весь город корью, ветрянкой, массой гриппов и проч.

Ребята, вами правит сборище неизлечимых кретинов.
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Епідемія,війна,інші НП ,навпаки,не прикривають,а ВИЯВЛЯЮТЬ довбо..обство "керовників"..

Скалецька..Сивохо..Гончарук вже пішли на..уй..

"ВірусоОптиміст" Шахов теж у карантині...
а ще у страху купа "завсігдатаїв Куршавелю".. з нашої "иліти"..
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Трамп як бізнесмен його категорично підтримує..

можливо правильний підхід...

АЛЕ...
Newsru.co.il передає:
Відповідно до наказу командувача ВМФ ЦАХАЛа адмірала Елі Шарвіта протягом останнього тижня підводні човни і ракетні корвети були відправлені в море на тривалі терміни з метою карантину.
"Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернуться до роботи - Цензор.НЕТ 6973

Всі екіпажі перед відправкою пройшли перевірку на наявність хворих і були визнані готовими до багатоденних завдань.Екіпажі кораблів, які ще не вийшли в море, знаходяться в повній ізоляції від особового складу баз ВМФ.
Кораблям,що знаходяться в морі заборонено повертатися в порт в разі поломок і наказано здійснювати ремонт власними силами.
Поповнення припасів буде тільки після закінчення плавання.
Наземні служби і командний ланцюжок флоту в повному складі поділені на дві групи, що діють окремо один від одного.
У разі виходу з ладу командувача ВМФ, його обов'язки виконуватиме начальник штабу ВМФ Давид Саар-Саламі.На поточний момент відомо тільки про одну військовослужбовця флоту, координатора по кадрам, що заразилася коронавірусом.
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Як в народа в одному мозку вміщаються Трамп, Цахал і Нью сру одночасно?
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для сайту "русскій єврєй" зовсім не характерні фейки...
сайт ізраїльський.
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Що в мавпи означає "вєрнуться к нормальной жізні" "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернуться до роботи - Цензор.НЕТ 2366 Трахнуте цебром поголові "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернуться до роботи - Цензор.НЕТ 7219 "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернуться до роботи - Цензор.НЕТ 7219 Шкідливість Охлократії!!! Що не ********** -,то Дебіл "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернуться до роботи - Цензор.НЕТ 7219
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Но, за такое выступление он может получить то же самое что и мэр Гданьска.
Рептилоиды шутить не любят.
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Ему нужна охрана, открывающая огонь на поражение без лишних вопросов.
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До речі, він уже коронавірусом перехворів... Оце тільки-тільки видужав
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Все правильно,все одевают маски и выходят на работу,на улицу! Пора прекращать этот цирк!
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почему? сейчас почти все работают в масках у нас,продуктовые,почта и так далее.
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мешают. может кое-где их ношение и оправдано, но в большинстве мест нет.
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мало ли что кому мешает. плохому танцору... скажите это врачам,работникам пищевой промышленности,почты,продавцам и так далее.
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на вулиці маски,звичайно без потреби...
якщо дотримуватись "соціальної дистанції"...
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Маски нужны только в двух случаях - хирургам в операционных и больным открытой формой туберкулёза. И это все. Ну ещё для развода лохов.
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они нужны для тех,кто болеет в первую очередь.
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в умовах коронавірусу,коли нікому невідомо,хто хворий -ВСІМ.
Досвід Китаю.
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Пока ЗЕ у власти толку не будет.
Зеленое стадо не понимает, что делает. Они только могут мародерствовать на масках и антисептиках.
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Також президент Бразилії вважає, що більшості людей нічого бояться, оскільки вони перехворіють у легкій формі.


По-моєму,Балсонару
теж в категорії ризику... "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 6816

Жаї́р Мессіа́с Болсона́ру (порт. Jair Messias Bolsonaro; 21 березня 1955)

60+
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Уже виздоровів, перехворів пару тижнів тому...
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тому такий "борзий" ?... і йому напевне невідомо про можливість повторної інфікації,смертність від якої вже більше 50 відсотків,в його віковій групі-майже певна...
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А тебе очевидно видома? Где таких неучей берут на работу?
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видома -це якою мовою,грамотій з Лахті ?
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Что там с повторными случаями заражения? Кому они известны кроме тебя?
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О! В Мире появился один политик вылечившийся от шизофрении. Он сказал правду. Шизофреник избегает думать о завтрашнем дне. Только один Трамп в Мире не заболел в этой эпидемии шизофрении. Вот появился второй. Обезумевшие от вируса шизухи политикам, включая нашего , будет все труднее и труднее держать людей без работы ссылаясь на то что "все умрут". Карантин - это шизофрения, он ничего не сможет остановить, вирус все равно пройдет через каждого, но разрушит социум и убьет тысячи в семейных и уличных разборках.
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Вирус стухнет так же как стухли SARS, эбола и прочие страшилки.

А вот Трамп - да. Но, он не подчиняется рептилоидам. За ним стоИт промышленный капитал, а не финансовые шулеры.
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ще один ольгінський..медом намазано вам...чи що... ((
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ольгінські чітко на ураїнських сайтах "розганяють тему" це не страшно,знімайте маски" !
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У нас в Мельбурне аптекари маски не носят.
Они профессионалы; их обмануть невозможно.
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у ніх "глаз -алмаз"..
как електронний микроскоп... "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 8438
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Запомни- шизофрения гораздо легче геморроя. Человек , как ты например, просто ее не замечает. Что тебе эта маска даёт?
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В журнале "Science" появилось интервью с человеком реально возглавляющим борьбу с коронавирусом в США. Легко догадаться, что это не президент Трамп и не вице-президент Пенс. Это д-р Энтони Фаучи, директор Национального Института аллергии и инфекционных болезней.
"Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 3593 Интересующиеся могут найти интервью здесь.
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Если честно , я и сам не понимаю , что даст этот тотальный карантин . ? По оценкам ВОЗ - половина планеты переболеет коронавирусом , при первой его волне , а в будущем будут ещё эпидемии . Тоесть спастись от него невозможно никак , хоть ест карантин , хоть его нет .Заболеют все ! Пока аж не изобретут вакцину , а когда это будет - Бог знает .

То какой смысл " ложить экономику " , когда распространение вируса всё равно не остановить ? "Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 222 .
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коли перехворіє 30-50 відсотків популяції - епідемія закінчена...
3,4 відсотки смертності(можливо і 1)
Але..
буть країни,де помре 15 відсотків населення,а буде ,де 3.


Зрозуміло,куди попадає Україна ПРИ ВІДСУТНОСТІ КАРАНТИНУ ?
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а не работает ли в Италии телеканал "звезда" с начала пандемии?
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