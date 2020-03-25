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 Отложить, отменить или обменять: в МАУ объяснили, как украинцы могут вернуть деньги за отмененные рейсы

Пассажирам нужно обратиться по специальной форме обратной связи на сайте авиакомпании

Для решения вопроса с аннулированными билетами "Международных авиалиний Украины" (МАУ) есть несколько вариантов. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе авиакомпании, передает Цензор.НЕТ.

Пассажирам нужно обратиться по специальной форме обратной связи на сайте авиакомпании. В МАУ уточнили, что сейчас все опции, доступные пассажирам отмененных рейсов, есть на сайте компании.

Первый вариант - отложить путешествие после 4 апреля по тому же маршруту в том же классе.

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Второй - "отменить путешествие" и "вернуть деньги за билет или ту его часть, которая не была использована из-за отмены рейсов".

Третье решение - "обменять неиспользованный билет или его неиспользованную часть на именной промо-код с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета".

При этом заменить билет на полет спецрейсом для возвращения из-за границы невозможно, поскольку при отмене регулярного рейса "он выводится из системы бронирования, исчезает из нее".

"Спецрейс для вывоза украинцев домой заводится в систему по другому алгоритму. Система не видит связи между отмененным регулярным рейсом и спецрейсом, поэтому такое перебронирование технически невозможно", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Источник: https://censor.net.ua/n3184087
 
 
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Менее хитрожопых компании давно вернули деньги на карточки на второй день после заявки онлайн.
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Долги возвращают только трусы (с) Коломойский Отложить, отменить или обменять: в МАУ объяснили, как украинцы могут вернуть деньги за отмененные рейсы - Цензор.НЕТ 3858
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ага.. виродок ще той !! жадібна ненажерлива потвора.
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А после 4 апреля уже все зашибись во всем мире будет да?

Т.е. через недельку собираем чемоданы и летим в Венецию?
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Ну, хоч так.. А могли б взагалі нічого не повертати, а назвати те, що відбувається "обстоятельствами непреодолимой силы"..
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зараз бєня почне всій країні руки викручувати за те, що доводиться повертати гроші.. А він їх вже і витратити встиг ))
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