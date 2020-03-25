 Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в Telegram.

В ОГА отметили, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области: "1 случай у жителя города Залещики, 4 случая у жителей Монастырского района".

Напомним, по данным ГСЧС, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс.