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 Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА

Зафиксирован первый случай коронавируса в Тернополе, заразился врач-стоматолог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в Telegram.

В ОГА отметили, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области: "1 случай у жителя города Залещики, 4 случая у жителей Монастырского района".

Напомним, по данным ГСЧС, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс.

Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184085
 
 
 Топ комментарии
 
А,скільки люду,він,прицьому інфікував Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА - Цензор.НЕТ 8074
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Кожен медпрацівник,це потенційний розповсюджувач Вірусу Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 8046 Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 3382 Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 3382
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А,скільки люду,він,прицьому інфікував Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА - Цензор.НЕТ 8074
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Підзаробив на заробітчанах??? Мудрий нарід за 1 євро вдавиться *****. До речі, точно знаю, ща італійські заробітчани на Буковині теж масово поперлися лікувати зуби... Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА - Цензор.НЕТ 8864
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Хто його зна. Може у когось просто зуб заболів - і був змушений лікувати.
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Кожен медпрацівник,це потенційний розповсюджувач Вірусу Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 3382 Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 3382
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Вопрос,почему вместо карантина нельзя просто носить всем маски и за это сделать большие штрафы? Но при этом маски сделать доступными в аптеке. Это ведь дешевле,чем весь этот цирк и потеря миллиардов в экономике????
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нескажіть - дисциплінують,допомагають тримати оточуючих навідстані
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Эффект от маски на здоровом человеке практически равен нулю А ковыряться в зубах через маску невозможно.
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Якщо обов"язкові то повинні видаватися ,оскільки податки сплачувалися.Аптека ,то сфера послуг(магазин)
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так и сейчас они обязательны много где. и бесплатно не выдаются.
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Працівникам водоканалу видали безкоштовно
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друзья зеленского всё продали, с наваром, пока его Аваков в подвале на привязи держал
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За проведеними 2 дні тому пробами в 7% ісландців, (острівна держава на краю світу) знайшли корону. Про що мова. тут.
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Чому потрібно носити маску.

Якщо в організм людини попадає мана кількість вірусу, то організм починає його переборювати і ця доза є ніби малою дозою щепленням від подальшої хвороби, і організм створює імунітет до хвороби. Людина є носієм, отримала "щеплення" від хвороби але не захворіла.
Коли ви отримуєте більшу кількість вірусів, коли на вас пчихнули чи розмовляєте впритул з інфікованим, то організм не справляється з такою кількістю вірусів, "щеплення" не відбувається, ваш організм послаблений через якусь хворобу, куріння, спиртне або вам понад 60-70 років, ви починаєте хворіти по повній програмі.

ТОМУ ДУЖЕ ВАЖЛИВО МІНІМАЛЬНИЙ КОНТАКТ З НОСІЯМИ, КАРАНТИН ВІД НОСІЇВ ВІРУСУ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ЯКЩО Є БАЖАННЯ ВИЖИТИ.

ПАНОВЕ, НОСІТЬ МАСКИ, НАМ ЩЕ НА ВИБОРИ ВОСЕНИ ПОТРІБНО ПРИЙТИ, ЩОБ ХАРАНТА ПЕРЕОБРАТИ. Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 1052
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похоже зеленского и радуцкого повесят рядом
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Чого Монастирського, коли Монастириського. Можна хоча б у назвах, в арифметичних рахунках не робити помилок. Ну є ж гугль!
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Працював без маски! Слина хворого полетіла!
Лікар-стоматолог заразився коронавірусом у Тернополі, - ОДА - Цензор.НЕТ 7154
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Идиотские комментарии - стоматологи работают по неотложньім случаям , рискуя заразиться . Но другого вьіхода нет . Честь и хвала медикам .
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