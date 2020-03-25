 Врач-стоматолог заразился коронавирусом в Тернополе, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в Telegram.
В ОГА отметили, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области: "1 случай у жителя города Залещики, 4 случая у жителей Монастырского района".
Напомним, по данным ГСЧС, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Якщо в організм людини попадає мана кількість вірусу, то організм починає його переборювати і ця доза є ніби малою дозою щепленням від подальшої хвороби, і організм створює імунітет до хвороби. Людина є носієм, отримала "щеплення" від хвороби але не захворіла.
Коли ви отримуєте більшу кількість вірусів, коли на вас пчихнули чи розмовляєте впритул з інфікованим, то організм не справляється з такою кількістю вірусів, "щеплення" не відбувається, ваш організм послаблений через якусь хворобу, куріння, спиртне або вам понад 60-70 років, ви починаєте хворіти по повній програмі.
ТОМУ ДУЖЕ ВАЖЛИВО МІНІМАЛЬНИЙ КОНТАКТ З НОСІЯМИ, КАРАНТИН ВІД НОСІЇВ ВІРУСУ І ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ЯКЩО Є БАЖАННЯ ВИЖИТИ.
ПАНОВЕ, НОСІТЬ МАСКИ, НАМ ЩЕ НА ВИБОРИ ВОСЕНИ ПОТРІБНО ПРИЙТИ, ЩОБ ХАРАНТА ПЕРЕОБРАТИ.