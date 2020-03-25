 Часть отделений медучреждений ВСУ перепрофилирована в инфекционные, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию заместителя командующего Медицинских сил ВСУ Андрея Галушко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас все медицинские учреждения Вооруженных сил работают в режиме предоставления только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства приостановлены. Загрузка госпитального звена составляет менее 50 процентов. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные. А в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что медицинским учреждением для обсервации военных предусмотрен Центральный военный санаторий "Приморский".