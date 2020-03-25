EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  540  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (1169) Минобороны (6381) военнослужащие (4472) ВСУ (483) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Часть отделений медучреждений ВСУ перепрофилирована в инфекционные, - Минобороны

Все медицинские учреждения Вооруженных сил Украины работают в режиме предоставления только неотложной помощи, а львиная доля их терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию заместителя командующего Медицинских сил ВСУ Андрея Галушко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас все медицинские учреждения Вооруженных сил работают в режиме предоставления только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства приостановлены. Загрузка госпитального звена составляет менее 50 процентов. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные. А в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом: 130 военнослужащих находятся на самоизоляции, - Медицинские силы

В пресс-службе также напомнили, что медицинским учреждением для обсервации военных предусмотрен Центральный военный санаторий "Приморский".

Источник: https://censor.net.ua/n3184083
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А если станет выбор: лечить нашего воина или хорошковского, то кому отдадут приоритет? Часть отделений медучреждений ВСУ перепрофилирована в инфекционные, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4309
 показать весь комментарий
 
Не можеш не висратися? Частину відділень медзакладів ЗСУ перепрофільовано в інфекційні, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8552Ти не в курсі ДЕ Хорошковського лікують?
 показать весь комментарий
 
А Феофания? Конечно, не "Больница будущего" Ющенко и его Катруси, но всё таки больница.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх