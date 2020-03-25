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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4998) Порошенко (18040) минские соглашения (2804)

 Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко публично обратился к президенту Зеленскому с требованием отказаться от создания так называемого "консультативного совета" с главарями террористов.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность как украинская государственническая оппозиция подставила плечо власти в противодействии коронавирусу. Поддержала ее инициативы и подала свои предложения. В том числе и об источниках наполнения резервного фонда для преодоления последствий пандемии. Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушной общественностью наметили еще в прошлом году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса

Согласиться на создание так называемого консультативного совета - значит переступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора - признать посредником и дать ей шанс избавиться от санкций.

Кто бы не поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании такого "совета", ответственность за это ляжет на Зеленского. Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание "консультативного совета".

Власти должны все силы концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное.

Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его". - заявил Порошенко.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184077
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко здесь прав на все 100% -- ермак гебнявый должен быть в сизо Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов - Цензор.НЕТ 3695
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Юрий Бутусов
14 хв ·

Карантин для "Минского вируса". Сегодня пройдет очередной раунд Трехсторонней контактной группы по Минским переговорам, и будет рассматриваться вопрос об утверждении протокола о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО. Надеюсь, Украина откажется от подписания проекта протокола. Это шаг к капитуляции, а не к миру. Любые дальнейшие шаги по сближению с РФ без принятия пошагового плана урегулирования, включающего передачу Украине контроля над границей, взорвут общество. Надеюсь, те, кто продвигает в ОП идею протокола, все взвесят и остановятся, иначе последствия будут тяжелыми.
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Вот именно, за медицинские маски придется ответить зелёному мародёру и его корешам.
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Порошенко - лучший Президент в истории Украины.
И не надо называть меня порохоботом.
У Пороха была провальная кадровая политика. Но он воин.
Уважаю Алексеевича.
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к доктору. Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 455
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Если он не мог подобрать нормальнЫе кадры ,какой он лучший . Двухстандартный ты мой.
Да и воин ,на поверку ,с него оказался не в *****. Просрал все что мог просрать. Если-бы не добровольцы ,которых он потом распихал по тюрьмам Украине как государству вообще бы был пиндец.
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Где сейчас добровольць
і, которьіх Порошенко "распихал по тюрьмам"?
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Телепень олейник захотів в бан?
Я не говорю, а пишу.

Так де зараз посаджені Порошенком добровольці?
Крім рига Єфремова при зелених поки ніхто не вийшов.
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У тюрмах,тупоголова ти моя .Я тобі не пенітенціарна служба,надавати довідки .А на твій бан я клав свій (наданний мені природою) товстий і довгий.
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Ще й збоченець...

Чому Зеля не звільняє тисячі добровольців, "посаджених Порошенко"?
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"...Но он воин " !!!!!!!

По сравнению с такими расстройствами мозга , коронавирус детская забава. Только изоляция в инфекционный бункер со стальными дверями , кормить соевым шоколадом категорически запрещено , только клизма .
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пэпа, Берлускони подарил на медицину Милана 10 млн. А ты? Только авкать умеешь?
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Кто-то видит здесь оффшорный "95-й квартал"?.....



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Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом

Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом



Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 2296
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завезуть до мінська коронавірус, усіх там заразять... а Лукашенко обісреться... Порох топи гнилого зейло-оманського!!!!!
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нє, після такого "заявлєнія" у Бубочки тільки розгорівся азарт. Прєдложенійє должно бить такім, шоп от нєго ніззя било отказацца
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В Украине (на подконтрольной территории) проживает более миллиона жителей Донбасса, оставивших свои дома, семьи, работающих на Украину и платящих ей налоги.
Почему до сих пор не создан "консультативный совет" с этими людьми? Или это уже не жители Донбасса?
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(на подконтрольной территории) проживает более миллиона жителей Донбасса, оставивших свои дома.
Ну не каждый месяц, но раз в три месяца ездим платить коммуналку в Донецк. Её же никто не отменял.
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а продать? ілі отключіть отоплєнійє? ето ж гєморрой нєвообразімий!
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Не говоря о низкой цене недвижимости, надо переводить квартиру в юрисдикцию ДНР (БТИ и все блудни с живыми очередями) это пол года присутствия. А отказаться от отопления, шо у нас шо у них. Я ждала от Порошенко (нет не денег за мою хату) заявления. Кто верит что мы вернёмся, рано или поздно, бросайте недвигу, пусть отбирают. Мы прийдём - всё вернём. Такого не было - ездим платим, благо не дорого.
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Консультативный совет Украины с гражданами Украины?
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Ну с твоим ****** советоваться никто не будет
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шо энти граждане ,уже поют гимн Украины и ходют с плакатами "рашист окупант Украины" и "бери шинель иди домой"???
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Його в Омані так злякали що він готовий не тільки усе здать а ще і "взять"
.
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моника - янык лайт, но цели те же
и к тому же семит
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Українці, я Вас дуже прошу - не годуйте тролів ! - СПАМ,СПАМ,СПАМ !
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Під час пандемії мудрий правитель закрив би всі шпарини (щели) з ОРДЛО і спокійно рахував трупи ватніків у тому лепрозорії. Рашка зі свого боку через тиждень теж перекриє всі шпарини з ними. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
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Всё по Вашему сделали. Закрыли, рахуемо, ждём референдум. Рашка наоборот открыла границы и пускает к себе. Никто не едет, но хайп стоит до неба. Хто в беде бросил. Кацап малой ценой большие дивиденды зарабатывает. Укр. загранпаспортов и так порядка 900 тысяч на руках имеется, кацапских - 300 тысяч, и очередь до октября. Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 3030 Уже 3 миллиарда надо шоб кацапские паспорта выкупить.
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Зараз час вимог...! Блазень повинен канути в Дупу Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 2878 Провалитися в Анальний отвір
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Пєтіні плакатики з ****** добряче попсували його і так убогий рейтинг. Ось це правда.
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Зоровий глузд завжди псує рейтинг у пересічних представників керованого стада.
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Рейтинг макаки зеленой все ниже плинтуса падает.Одна брехня и маиодерство,маски упер за кордон,ворует все,что видит
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Петя купи лучше аппарат искусственного дыхания для больницы. Не будь таким жадным. Ахметка и рыги расщедрились. Пора поделиться ,,нажитым непосильным трудом,, за 5 лет...
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Уже купил.Теперь пойди у клована попроси,чтоб маску смародереную из Украины тебе кинул,как собаке косточку)
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Ниже можно увидеть список оборудования и расходных материалов, которые безвозмездно передал больницам Украины оффшорный "95-й квартал" и миллионер преЗЕдент:

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6 Маленьке пісюнкове піаніно
Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 8493

7 Мастєрку Кошового.
Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 2817
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Ти,зелена мавпочка, або не в курсі, або спеціально брешеш. Владімір Ссанич збирав олігархів, з якими він обіцяв боротися, і просив грошей. Його друг Бєня сказав : Вова, будешь должен". Як ти думаєш, чим доведеться розплачуватися ЯНелоху оманському?
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Порошенко подписал с террористами Минские соглашения, согласился на их помилование и амнистию, получал денежные средства из ОРДЛО за поставку туда водоснабжения, а теперь что-то требует от Зеленского.
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Порошенко підписав Мінські домовленості з РФ, Франція, Німеччина про зупинення вогню і мирне врегулювання. Це були вимушені кроки, щоб зупинити бійню, коли РФ вдарила в тил ЗСУ під Іловайськом зі своєї території (заблудівшієся дєсантнікі, отпускнікі і добровольци і танкі із шахт з навченими шахтарями)
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Под Минскими соглашениями стоят подписи террористов Захарченко и Плотницкого. Какие нах вынужденные шаги?
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Чому кацапські тварі завжди брешуть як дихають? можеш пояснити цей феномен?
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Набери в поисковике Гугл "минские соглашения подписали Захарченко и Плотницкий" и убедишься в феномене своей глупости.
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под Будапештским, тоже подписи стояли ,на подписи сии рашист болт положил ,о передаче Крыма подписи совка стояли ,на них ведь тоже он н,,асрал ,хоть обобрался быть правоприемником совка...
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Ви в одній черзі стояли за дєнєжними срєдствами з ОРДЛО ?
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Злобного мстивого клоуна це не зупинить, а навпаки- буде робити прямо протилежне. Зарадити скочування України в прірву може тільки термінова відставка Янелоха і дострокові вибори. Тільки хто буде наступним? не впевнений в мудрості українського народу.
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Це не боротьба персоналій, а війна цінностей. Порохобот - придумане відомо ким прізвисько, щоб замилити війну саме цінностей. Зараз запустили із РФ ще один мем "соросята" - щось погане і продажне в їхній трактовці.
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Интересно,что завтра прикупит себе ермак...
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А в масках можно будет Бубочку под зад ногой гнать в Ростов? Это не будет нарушением карантина?
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Эк как полыхают пуканы у мокшан одичалых,они ведь самые ярые фанаты зеленой макаки))
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Удивительно , пока осел оманский душит коронавирусом бобиков Порох пытается их спастиПорошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 3285
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3 дні тому голова УГКЦ Святослав : «Ви (влада - ред.) мусите приймати непрості, часом непопулярні рішення, створюєте кризові штаби, аби швидко реагувати на нові виклики, знайте, що наша Церква є разом з вами. Але водночас закликаю вас, оголосіть політичний карантин в Україні. Не приймайте в момент болю й страждання людей рішень, які потребують всенародного обговорення, загальної суспільної дискусії. Не приймайте таких рішень, які можуть створити соціальну напругу, а ще більше - не піддавайтеся спокусі при помочі карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії по відношенню до ваших політичних опонентів»
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На диво молодий але мудрий провідник, достойний наступник Гузара.
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петро, ты говоришь в пустоту. зеля слышит только кремль и беню))
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Дваждынесудимый тоже так делал, только зе в Ростов сбежать не успеет.
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ПОЧЕМУ Мародер еще на свободе..... Зеленский ты слабак!
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може тому, що толя зєба волає з засратова??
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Ты волаешь сидя у мародера на коленях
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на більше в кацапотроля фантазії не вистачає)). Даремно тобі таварісч прапорсчик гроші плате. Ти їх погано відпрацьовуєш.
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Не відповідай торолю. Не дай йому заробити. Тільки СПАМ.
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приєднуюсь до вимог Президента клоуну !!!
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Приеднуюсь Мародера на нары
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Жизнь Зетроля не Цензоре 10-15 секунд. Вот бы так и с коронавирусом.
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Долбень я тролю сдесь 2004 года
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толя, тебе вже підчистили. ? Таких метеликів-ододнівок як ти вже вираховують на раз-два-три.
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Нет никакого парашенка нет ни сивочелого нет петра ляксееча... А есть как в росии Ху ..й..ло. Как и у нас Мародер!
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Советский народ Украины может не продать, а сдать Украину,у этого народа нет Родины, у них Родина была и есть совдепия со столицей Москва, я одного не пойму как представители советского народа Украины оказались у власти и это тогда, .когда Украинский народ шестой год на фронте защищает свою землю? Что то не так в нашем государстве вместо звучания БАНДУРЫ слышны звуки балалайки и одесские анекдоты Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів - Цензор.НЕТ 844
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И это всё на фоне Отечественной(не украинцы это называют боязно и "дипломатично" гибридной войной) войны Украины с оккупантом Россией..
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Лучше б потребовал свежего забористого нафталина в шкаф для хранения Порохатой кодлы «отставной козы барабанщиков»©️, в котором Сьівочолому Гетьману сидеть до скончания века.
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Порошенко обратился к Зеленскому с требованием

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Я другой такой страны не знаю, где кондитер требует от президента.
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Если не ошибаюсь есть же какое-то Министерство по делам окупированных территорий или интеграции Донбасса ( что-то в этом роде). Вот пусть оно и занимается разными платформами, советами и т.п. и ведут различные диалоги. Нечего лезть в те Минские соглашения разным штаймайерам. козакам и ермакам.
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ПРИЙДЕТЬСЯ ПОВТОРИТИ ЯК В КІНЦІ 2013 РОКУ ПОЧАТОК 2014 РОКУ. АЛЕ ВЖЕ ВОРОГІВ І ЗРАДНИКІВ НЕ ШАДИТИ А ЗНЕШКОДЖУВАТИ.
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