 Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность как украинская государственническая оппозиция подставила плечо власти в противодействии коронавирусу. Поддержала ее инициативы и подала свои предложения. В том числе и об источниках наполнения резервного фонда для преодоления последствий пандемии. Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушной общественностью наметили еще в прошлом году.

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Согласиться на создание так называемого консультативного совета - значит переступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора - признать посредником и дать ей шанс избавиться от санкций.

Кто бы не поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании такого "совета", ответственность за это ляжет на Зеленского. Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание "консультативного совета".

Власти должны все силы концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, а не предавать Украину, безразлично как, сознательно или просто из-за неспособности осознать очевидное.

Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его". - заявил Порошенко.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.