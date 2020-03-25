 Официальный курс доллара упал на 34 копейки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацбанка.
Так, официальный курс гривни к доллару на 25 марта установлен на следующем уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро накануне.
на курс валюти можно лише ВПЛИВАТИ НацБанк, КУПУЮЧІ чі ПРОДАЮЧИ валюту на біржі.
Намалювати("усцанавіть"=як ти дурканув)курс в ДЕМОКРАТИЧІЙ ДЕРЖАВІ неможливо
Спекуляція це не образа а ОДНА з ДВОХ форм торгівлі(друга-комісійна торгівля)
"гасудаства"в Україні до продавців валюти і до курсу валют НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ-цим займається НацБанк та Уряд...
СПОДІВАЮСЬ що ти чим більше узнаєш тим більше усвідомлюєш що ти ПОВНИЙ ДЕБІЛ та ще й хуцпато пхаєшся до людей
фиксированым ценам, так бы аваковские бандиты пока-
зали бы, что они нужны хоть кому то
зеленский был комиком, теперь у Авакова пристёгнутый к батарее
в подвале сидит, сдаёт тесты каждые пол часа,
обдумывает чиво в глазе у Путина из Омана увидел,
ждёт когда Сцывоко похмелиться принесёт
на заработки
Чого не добавили скільки валюти викинули з рзерву для такога паніженія!