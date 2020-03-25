 Официальный курс доллара упал на 34 копейки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацбанка.

Так, официальный курс гривни к доллару на 25 марта установлен на следующем уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро накануне.

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