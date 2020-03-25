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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:валюта (3037) доллар (1533) курс (2077) НБУ (4607)

 Официальный курс доллара упал на 34 копейки

НБУ на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацбанка.

Так, официальный курс гривни к доллару на 25 марта установлен на следующем уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,1057 грн за евро против 30,2463 грн за евро накануне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для поддержки курса гривни Нацбанк 23 марта продал $50 млн

Официальный курс доллара упал на 34 копейки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184076
 
   
 Топ комментарии
 
не упал, а установили для отчётности перед МВФ
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А де всі зебільні коментатори? Чому не волають про турборежимну перемогу вєлічайшего слугі мудрєйшего наріда над гривнею?
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гривня-це був ЗЛИВОК СРІБЛА. А рупь - відрубок від гривні Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 7090
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не упал, а установили для отчётности перед МВФ
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в обменниках $ подешевел рублей на 25
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Да неужели? MSN бы об этом трубил на всю ивановскую, но пока тишь да гладь.
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рубль это гривна (слиток серебра) нарубленная сокирою
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это уже при сэсэрии , импортозамес
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гривня-це був ЗЛИВОК СРІБЛА. А рупь - відрубок від гривні
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а може різали?...різати - cut - кац - кацап - обрізаний...ні...етимологія це не моє...
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Думаю так...дєньгі - таньга, рубль (рупь) - рупія. Капєйка - копа.
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ти Ж банальний ІДІЙОТ!!Україна не сересер Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 7372
на курс валюти можно лише ВПЛИВАТИ НацБанк, КУПУЮЧІ чі ПРОДАЮЧИ валюту на біржі.
Намалювати("усцанавіть"=як ти дурканув)курс в ДЕМОКРАТИЧІЙ ДЕРЖАВІ неможливо Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 7832
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он думаить чито гривна это у лошади в райони хвоста
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главный вопрос, сколько Радуцкий отстегнул Зеленскому ?
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Ага. Пойдите и купите его за эти деньги.
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Пойдут и купят, ибо не известно, что будет через неделю...
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Чего и следовало ожидать. Спекулянты доигрались, а не надо с государством в азартные игры играть.
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щось у тебе з макитрою... Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 3425
Спекуляція це не образа а ОДНА з ДВОХ форм торгівлі(друга-комісійна торгівля) Офіційний курс долара впав на 34 копійки - Цензор.НЕТ 1127
"гасудаства"в Україні до продавців валюти і до курсу валют НЕ МАЄ ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ-цим займається НацБанк та Уряд...
СПОДІВАЮСЬ що ти чим більше узнаєш тим більше усвідомлюєш що ти ПОВНИЙ ДЕБІЛ та ще й хуцпато пхаєшся до людей
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Все. У народа бабки для покупки зеленого закончились. Все деньги на продукты и медикаменты
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думаю милицыя могла бы пенсам возить жрачку по
фиксированым ценам, так бы аваковские бандиты пока-
зали бы, что они нужны хоть кому то
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А де всі зебільні коментатори? Чому не волають про турборежимну перемогу вєлічайшего слугі мудрєйшего наріда над гривнею?
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зеленский очень нехороший человек, похоже
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Все будет только дорожать#все пропало#коронавирус#капитуляция#зрада#зе#Порошенко бог
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Порошенко был директором, теперь он в политике,
зеленский был комиком, теперь у Авакова пристёгнутый к батарее
в подвале сидит, сдаёт тесты каждые пол часа,
обдумывает чиво в глазе у Путина из Омана увидел,
ждёт когда Сцывоко похмелиться принесёт
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АТБ, сильпо кишеня, экомаркет, билла, бегом переделывать ценники в магазинах на понижение или нет?это если не мародерство то как называется? в условиях когда часть людей оставили без денег отправили за свой счет домой а некоторых вообще уволили так как нечем платить
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если вы заметили, у нас дааааавно цены выше , чем в Польше
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выше это правда а зарплаты в Украине не польские то
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да, завод никак не развалится, уехал бы
на заработки
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крылатые "качели" летят летят ...ле-тят ...
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НБУ на 25 березня 2020 року встановив офіційний курсДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3184076

Чого не добавили скільки валюти викинули з рзерву для такога паніженія!
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