 Китай все еще утаивает от мира информацию о коронавирусе, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", госсекретарь Майк Помпео во вторник раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему утаивает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения.
В интервью радиопрограмме Washington Watch, Помпео в очередной раз заявил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней".
"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", - добавил Помпео.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 6:45 по времени среды, в мире насчитывается 422 тыс. 989 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 18 тыс. 916 человек, поправились почти 108 578.
Сейчас создать вирус не возможно...точнее как создать можно, только что бы он подобрал ключ в клетку человека там размножился и подобрал ключ на выход .. это к сожалению не возможно. Природа ежедневно создает миллиарды вирусов ну только единицы чувствительны для человека. Так что не питайте себя иллюзиями никаких притензий Китаю никто не предьявит.
1,5 року тому для Covid-2019 - це оптимістично..
як і карантин 2 тижні..
і навіть 2 місяці..
В 2017 г. этот сайт был обвинен НАТО в ведении информационной войны в пользу России и распространении лживой пророссийской пропаганды.
Голубовская(***Котрою давно повинно було зайнятись СБУ) ссылается также на некие "исследования", в которых, якобы, проанализирован геном вируса из разных стран и показано, что он возник не в Китае. Во-первых эти исследования нигде не опубликованы - это, в лучшем случае, препринты, не прошедшие рецензирование, а во-вторых раз за них так активно топят пророссийские пропагандистские помойки, то это "жжжж" явно неспроста.
Свернуть
Голубовская также заявляет, что вариант вируса из Ирана, дескать, совсем другой, чем из Китая или Италии и он, якобы, намного более смертоносный. Доказательств этого, естественно, нет (наука не умеет определять вирулентность и уровень смертности по разнице геномов без лабораторных опытов и клинической статистики), но это заявление уж очень хорошо ложится на общею пропагандистскую канву о том, что "США запустили биологическое оружие", ведь основной враг США - именно Иран.
В то же время в самом престижном научном журнале в мире - Nature - уже опубликовано исследование генома вируса, где убедительно показано его природное происхождение. Где именно происходила эволюция вируса в агрессивную форму - еще у животных или уже у людей - пока непонятно, но никаких принаков искусственного происхождения вируса нет и близко, а возник он таки да в Китае.
Совсем недавно, 16 марта, дипломатическая служба Европейского Союза опубликовал официальное предупреждение о проведении Россией масштабной кампании дезинформации о коронавирусе:
…российские прокремлевские СМИ организовали «масштабную кампанию дезинформации», с целью обострения пандемического кризиса в западных странах, путем разрушения доверия к принятым мерам экстренного реагирования…
Целью этой кампании является разжигание «растерянности, паники и страха» и блокирование получения людьми достоверной информации об инфекции в рамках более широкой стратегии «подрыва европейского общества изнутри»
1) Китай в основному припинив розвиток епідемії..
2) смертність від вірусу лише 3,4(4.5) -цивілізації особливої загрози немає..Вимруть лише країни популістів -Італія,Україна...Країни ,де популісти управляють епідеміологією...
Сша врятує їх печатний станок...
ТОбто СТАТИСТИЧНО неможливо,що в Україні половина областей "чисті"...
навіть офіційно,Судячи із 3(4) сметей в Україні мала би бути цифра під 400..
думаю -причина у малочутливих "українських" тестах на російських реагентах...
Шило в мішку не сховаєш...
пас от борта используют хоккеисты . такой же приём пользуют мошенники .
пандемия вируса COVID-19 как раз является многохY%ловочкой "от-борта-в-лузу" .
Представим на секунду, что вирус covid-19 появился например в Нидерландах .
сразу возникнет вопрос "откуда ?" .лять .
невольно и логично будет рассмотрена аналогия с "новичком" ...
сегодня в Netherlands-х больше 130 умерших от вируса COVID-19 ,
карантин , практически заблокирована деятельность международного суда ,
и ни у кого не возникает никаких аналогий с "новичком" !
патамушта ...
потому что через сми , тырнет и соцсети
была вброшена упреждающая дезинформация сначала
про "летучих мышей" , потом про "броненосцев" ...
А теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .
необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,
это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .
необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,
это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло
і що дали йому його мільярди -все одно попав в "захудалу" київську інфекційку..
У Дніпрі найбільша синагога Європи..
Бєня Своє нікому не віддав і не віддасть
поставит за голову москаля десятку и сразу кацапы друг друга перережут
по странам (регионам) за пределами Китая
скільки тобі пояснювати,що смертність рахують не від кількості вилікуваних/померлих на певний момент розвитку епідемії ...
от общего числа заболевших . если сами они канечно живы останутся .
и к стати, у меня написано про соотношение (умершие) / (умершие +выздоровевшие)
для адекватных людей, а не для Dudra'бецалов
для 21 века это уже один из видов войнушки .
пандемия ещё далека от завершения и 15600 смертей не конечная цифра.
поэтому уместно ставить вопрос и
проводить расследование насколько "случайно" возник вирус на рынке Уханя (Китай).
по заявлениям Китая страна уже преодолела эпидемию на своей территории .
Следовательно по отношению к другим странам ЕС и НАТО
Китай оказался в очень выгодном экономическом положении .
Логично в этой ситуации ,
что бизнес и производство будут в ближайшее время
будут "уходить" из Европы и Америки в Китай .
А по завершению пандемии все развитые страны столкнутся с нехваткой трудовых ресурсов.
Чем и кем страны будут восполнять нехватку трудовых ресурсов ? .
Логично что начнёт происходить миграция китайцев по всему миру .
Как в современных условиях назвать такой процесс ? .
Гибридная оккупация территорий китайцами .
а какую цену заплатит за такую гибридную операцию Китай ? всего 3500 китайцев !!!
Есть цель ослабить ЕС и США, вот и прутся все от вируса, количество смертей от которого в мизере от настоящих болячек .
https://www.youtube.com/watch?v=U3pYIg6LRso