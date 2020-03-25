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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
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 Китай все еще утаивает от мира информацию о коронавирусе, - Помпео

Госсекретарь обвинил Пекин в сокрытии важной информации о вспышке заболевания, что поставило под угрозу "тысячи жизней" во всем мире

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", госсекретарь Майк Помпео во вторник раскритиковал то, как Китай справляется со вспышкой коронавируса, заявив, что правящая в КНР Коммунистическая партия по-прежнему утаивает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения.

В интервью радиопрограмме Washington Watch, Помпео в очередной раз заявил, что медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире, и сказал, что это "действительно поставило под угрозу тысячи жизней".

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Коммунистическая партия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", - добавил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, - ГСЧС

Как сообщалось ранее, по состоянию на 6:45 по времени среды, в мире насчитывается 422 тыс. 989 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 18 тыс. 916 человек, поправились почти 108 578.

Источник: https://censor.net.ua/n3184073
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно будут ли кетайозы выплачивать много триллионные иски, когда всплыввет правда, что коронавирус был выпущен в лаборатории в вухане? Китай все еще утаивает от мира информацию о коронавирусе, - Помпео - Цензор.НЕТ 9723
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Цього китайського монстра самі західні країни і створили. Чиї фірми виробляють товари в Китаї?
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я давно казав, що Китай - це загроза світової економіки..... скуповують тільки ресурси і завалюють весь світ хламом..... мабуть, немає жодної країни, в якої позитивне сальдо в торгівлі з Китаєм.... Крім, цього, ці кондоми засирають атмосферу і навколишнє середовище в небачених масштабах
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Китай все следы в Ухане уже зачистил. И тот злосчастный рынок, откуда все началось, сравняли с землей. Судится с компартией Китая бесполезно.
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Интересно будут ли кетайозы выплачивать много триллионные иски, когда всплыввет правда, что коронавирус был выпущен в лаборатории в вухане? Китай все еще утаивает от мира информацию о коронавирусе, - Помпео - Цензор.НЕТ 9723
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Шо ти мелеш? Якби то був вірус, наслідків таких не було б. Чи ми вірусів не бачили? А судити тре всіх учасників, не тільки Кітай.
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а що це тоді: біологічна збруя чи всесвітня змова?
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А ниче что COVID-19 проявился через 3 месяца после взрыва в центре вирусологии на РФ ?
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собак їдять корейці, а кетайці летючиш мишок і тарганів
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Китайці також їдять собак і котів. Не хочу вам псувати настрій про тим, як вони готовлять юшку з маленьких кошенят. Відносно поїдання ними собак пошукайте через Гугл "День собак в Китаї".
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они едят даже абортированный материал. суп варят из несостоявшихся младенцев. якобы полезно
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А ещё производят исскуственные куриные яйца. То ещё зрелище...
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."..Вам нравятся змеи? Нет, мне не нравятся змеи! Просто вы не умеете их готовить.." Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 8864 китайцы едят всё что шевелится - главное умение приготовить
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То чому тоді вони самі себе не їдять? думаю мастер-шеф і людину нормально приготував би додавши усіляких приправ та спецій. В людині більше м"яса ніж в чотирилапому Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 2945
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когда съедят всё что шевелится, тогда и начнут есть себе подобных
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Хах, наверное китайцы настолько и размножились. Весьма хитноумно.))
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Цього китайського монстра самі західні країни і створили. Чиї фірми виробляють товари в Китаї?
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Вам любой ученый скажет что цивилизация еще не доросла до создания вируса.
Сейчас создать вирус не возможно...точнее как создать можно, только что бы он подобрал ключ в клетку человека там размножился и подобрал ключ на выход .. это к сожалению не возможно. Природа ежедневно создает миллиарды вирусов ну только единицы чувствительны для человека. Так что не питайте себя иллюзиями никаких притензий Китаю никто не предьявит.
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Спросите меня, а почему к сожалению? А потому что когда человечество сможет создать такой вирус...то в этот день она сможет создать лекарства от всех болезней.....
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Целенаправленно создать вирус пока не может, а вот вклинить что нибудь в ДНК вируса не имея представления что получится в итоге, в состоянии.
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А його не треба створювати, а достатньо зробити лише мутацію. Це давно вміють робити. Тому відпочивайте.
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"Вы в каком полку (университете) служили?" (с)
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Вірно, тільки не створити мутацію, а відібрати потрібного віруса-мутунта. Сімейство короновірусів якраз і відзначається тим, що вони дуже швидко мутують. Короновірусів багато, але самою небезпечною формою виявився мутант КОВІД-19
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Любой "ученый" окончивший двухнедельные курсы Трускавецкого института молекулярной кибернетике так и скажет.
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Как вы относитесь к этой статье в Nature за 2015 о том, что слишком рискованно работать с вирусами летучих мышей? Engineered bat virus stirs debate over risky research
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тому створити вакцину для вірусів НАДЗВИЧАЙНО складно...
1,5 року тому для Covid-2019 - це оптимістично..

як і карантин 2 тижні..
і навіть 2 місяці..
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я давно казав, що Китай - це загроза світової економіки..... скуповують тільки ресурси і завалюють весь світ хламом..... мабуть, немає жодної країни, в якої позитивне сальдо в торгівлі з Китаєм.... Крім, цього, ці кондоми засирають атмосферу і навколишнє середовище в небачених масштабах
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У погоні за надприбутками світові "иліти" дали доступ до технологій, які колись таки вб'ють своїх творців.
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любителям "конспірології"Есть ли основания считать коронавирус SARS-CoV-2 искусственно созданным?:

В 2017 г. этот сайт был обвинен НАТО в ведении информационной войны в пользу России и распространении лживой пророссийской пропаганды.

Голубовская(***Котрою давно повинно було зайнятись СБУ) ссылается также на некие "исследования", в которых, якобы, проанализирован геном вируса из разных стран и показано, что он возник не в Китае. Во-первых эти исследования нигде не опубликованы - это, в лучшем случае, препринты, не прошедшие рецензирование, а во-вторых раз за них так активно топят пророссийские пропагандистские помойки, то это "жжжж" явно неспроста.

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Голубовская также заявляет, что вариант вируса из Ирана, дескать, совсем другой, чем из Китая или Италии и он, якобы, намного более смертоносный. Доказательств этого, естественно, нет (наука не умеет определять вирулентность и уровень смертности по разнице геномов без лабораторных опытов и клинической статистики), но это заявление уж очень хорошо ложится на общею пропагандистскую канву о том, что "США запустили биологическое оружие", ведь основной враг США - именно Иран.
В то же время в самом престижном научном журнале в мире - Nature - уже опубликовано исследование генома вируса, где убедительно показано его природное происхождение. Где именно происходила эволюция вируса в агрессивную форму - еще у животных или уже у людей - пока непонятно, но никаких принаков искусственного происхождения вируса нет и близко, а возник он таки да в Китае.
Совсем недавно, 16 марта, дипломатическая служба Европейского Союза опубликовал официальное предупреждение о проведении Россией масштабной кампании дезинформации о коронавирусе:
…российские прокремлевские СМИ организовали «масштабную кампанию дезинформации», с целью обострения пандемического кризиса в западных странах, путем разрушения доверия к принятым мерам экстренного реагирования…
Целью этой кампании является разжигание «растерянности, паники и страха» и блокирование получения людьми достоверной информации об инфекции в рамках более широкой стратегии «подрыва европейского общества изнутри»
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Твари китайские доигрались со своими биологическими иследованиями. Надеюсь когда все уладится их завалят исками!
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Вже подали іск на 20 мільярдів, чи навіть трільйон - в США.
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В Мілані є великий виставочно-ярмарковий комплекс, в якому проводиться багато різних галузевих міжнародних ярмарок. На одну таку я регулярно їздив до виходу на пенсію. Так от! На тій ярмарці, на якій я бував, китайців було більше, ніж людей.
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Світова глобалізація- великий Вавилон який рухне внаслідок вірусу.Майбутня економіка світу-максимальна автономність держав які продукують довговічні речі.Щоб у випадку схожих ситуацій безболісно перекрити шлюзи.І норми навантаження на гектар природи треба зменшити до рівня 1900року.Символічно що вірус поширився з Китаю з його одноразовим ширпотребом.
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повернення неможливо.
1) Китай в основному припинив розвиток епідемії..
2) смертність від вірусу лише 3,4(4.5) -цивілізації особливої загрози немає..Вимруть лише країни популістів -Італія,Україна...Країни ,де популісти управляють епідеміологією...
Сша врятує їх печатний станок...
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А якщо Китай не розповідає правди? А якщо світ почне повертати зелені фантики в США в обмін на будь-що більш цінне і американці обнуляться?.Якби доллар був тим островом де можна перебути всесвітній потоп я б був спокійний.Боюсь ми станем з вами свідками його обезцінення. Смертність 3-5% після першої хвилі.А скільки їх буде до винадення вакцини?
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Так надо ж провести же ж знатную дезинфекцию - накрутить Трампа, шоб тот открыл «ядерный чемоданчик» и понажимал все красные кнопки с надписью "China".
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Сьогодні прийшла новина про те,що вірус вже на острові Паски...

ТОбто СТАТИСТИЧНО неможливо,що в Україні половина областей "чисті"...
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Это не статистика распространения вируса, а данные про его выявление.Прачут пока можно прятать. Через дней пять попрет
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100 відсотків.

навіть офіційно,Судячи із 3(4) сметей в Україні мала би бути цифра під 400..

думаю -причина у малочутливих "українських" тестах на російських реагентах...
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Никаких сомнений. Если бы не тот китайский врач, в КНР бы до сих пор молчали про эпидемию
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http://ОТ-БОРТА-В-ЛУЗУ -есть такой приёмчик в бильярде .
пас от борта используют хоккеисты . такой же приём пользуют мошенники .
пандемия вируса COVID-19 как раз является многохY%ловочкой "от-борта-в-лузу" .

Представим на секунду, что вирус covid-19 появился например в Нидерландах .
сразу возникнет вопрос "откуда ?" .лять .
невольно и логично будет рассмотрена аналогия с "новичком" ...
сегодня в Netherlandsбольше 130 умерших от вируса COVID-19 ,
карантин , практически заблокирована деятельность международного суда ,
и ни у кого не возникает никаких аналогий с "новичком" !
патамушта ...
потому что через сми , тырнет и соцсети
была вброшена упреждающая дезинформация сначала
про "летучих мышей" , потом про "броненосцев" ...

А теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .

необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,

это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло

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теперь , когда Европа не успевает считать трупы ,
выясняется "В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных" ,
но уже ни-у-кого не возникает вопрос "откуда .лять вирус ?" .

необходимо осознать , что вирус COVID-19
это ассиметричный ответ НАТО`е за явный проигрыш хY%ла в военной сфере ,
за позор хY%ла с гиперзвуковой ядрёной ракетой и "авианосицем Кузей" ,

это ассиметричный ответ США за явный пригрыш хY%ла с добычей сланцевой нефти ...
окурок вофик просто обиделся,
замутил многохY%ловочку и доказал всем , что оно настоящее хY%ло

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конспірологічна маячня...(з статистичною маячнею про смертність 19 відсотків дєло-дєло закінчив ))) )
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Перша афера століття світового уряду та фармацевтичної мафії: читайте на сайті "Народного оглядача" статті :"Короновірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припинити залякування - Д. Рауль, інфекціоніст №1 у світі" та "професора М. Філатова Комусьзнадобилося налякати людство, або чи треба захищатись від коронаровірусу". Досить нас дурити !!!
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ну, шахов тоже говорил, что вируса не существует. в болтьнице лежит с двусторонней пневмонией
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Хорошковський підключений до апарату ШВЛ в Александрівській лікарні (!!!)..
і що дали йому його мільярди -все одно попав в "захудалу" київську інфекційку..
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Перша афера століття світового уряду та фармацевтичної мафії: читайте на сайті "Народного оглядача" статті :"Короновірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припинити залякування - Д. Рауль, інфекціоніст №1 у світі" та "професора М. Філатова Комусьзнадобилося налякати людство, або чи треба захищатись від коронаровірусу". Досить нас дурити !!!
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********* и Пу.. Непосредственные участники этого замеса. А Китай,это для отвода глаз,да РАСЧЕТ НА ТО,что КИТАЮ НИКТО НЕ ПРЕДЬЯВИТ, ПРОСТ,как велосипед!( во первых Китай ядерная страна,во вторых их до х..я и они везде,да и на санкции они ЛОЖИЛИ,ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ О *********).А уж после СОЛСБЕРИ и НОВИЧКА,Ху..лу пришла в голову замечательная идея с КОРОНАВИРУСОМ
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Китай там не для отвода глаз, каждый из участников имеет с этого свой профит. Чего Китаю не хватает с таким кол-вом населения? Правильно - жратвы. Что нужно Китаю для получения жратвы? Так и с остальными участниками.
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Да, кстати НИКТО НЕ ЗАБЫЛ,ЧТО 2015 года ВОЙСКА ХИМ.ЗАЩИТЫ РЮССКИХ СТОЯТ У границ Украины! А никто не понимал ЗАЧЕМ ОНИ ТАМ РАСПОЛОЖЕНЫ?
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на всякий случай .. но я думаю что беня и так кацапам всё отдаст ..
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не пи..ди.
У Дніпрі найбільша синагога Європи..

Бєня Своє нікому не віддав і не віддасть Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 4216
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Беня порвал кацапов раз, порвёт и два, если деньги не отберут,
поставит за голову москаля десятку и сразу кацапы друг друга перережут
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эти паразиты в начале два месяца всё тупо скрывали ...
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инфа о соотношении (умершие) / (умершие +выздоровевшие)
по странам (регионам) за пределами Китая
Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 2281
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дєло!? ти ..обнутий ? Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 7263

скільки тобі пояснювати,що смертність рахують не від кількості вилікуваних/померлих на певний момент розвитку епідемії ...
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когда ты помрёшь от вируса , пусть твои мама-папа вот так вот и считают твою смертность
от общего числа заболевших . если сами они канечно живы останутся .

и к стати, у меня написано про соотношение (умершие) / (умершие +выздоровевшие)
для адекватных людей, а не для Dudra'бецалов

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15626 летальных случаев связанных с вирусом за пределами Китая
для 21 века это уже один из видов войнушки .

пандемия ещё далека от завершения и 15600 смертей не конечная цифра.
поэтому уместно ставить вопрос и
проводить расследование насколько "случайно" возник вирус на рынке Уханя (Китай).

по заявлениям Китая страна уже преодолела эпидемию на своей территории .
Следовательно по отношению к другим странам ЕС и НАТО
Китай оказался в очень выгодном экономическом положении .
Логично в этой ситуации ,
что бизнес и производство будут в ближайшее время
будут "уходить" из Европы и Америки в Китай .
А по завершению пандемии все развитые страны столкнутся с нехваткой трудовых ресурсов.
Чем и кем страны будут восполнять нехватку трудовых ресурсов ? .

Логично что начнёт происходить миграция китайцев по всему миру .
Как в современных условиях назвать такой процесс ? .
Гибридная оккупация территорий китайцами .

а какую цену заплатит за такую гибридную операцию Китай ? всего 3500 китайцев !!!

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Если бы Китайцы сразу закрыли Ухань, вирус там бы и остался. Но они сделали это далеко не сразу. 5 000 000 китайцев убежали из Уханя и разнесли вирус по всему миру. Человека, который отвечал в Ухане за карантинные мероприятия на начальной стадии судили, но не расстреляли, что как бы странно. Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео - Цензор.НЕТ 3321
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А как так получилось, что по всему миру разнесли, а по Китаю нет!?
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Он пешком ходит, не успел из Уханя выйти.
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Откуда данные что нет по Китаю,что всех китайцев проверили на наличие вируса ?

Есть цель ослабить ЕС и США, вот и прутся все от вируса, количество смертей от которого в мизере от настоящих болячек .
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Советы из Китая. Как не заболеть короновирусом.
https://www.youtube.com/watch?v=U3pYIg6LRso
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китайцы как тараканы, какие советы они могут дать ?
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простите немного с подклом напишу(( КОРОНОВИРУС уже не в моде ..не в тренде как сейчас модно говорить! вот такая новость уже свежая сосвежей болячкой в китае ХАНТАВИРУС! китай уже затрахал весь мир своими болячками... жрать нужно меньше всё что ползает и летает.гадость всякую живьім и сьірьім..((https://patrioty.org.ua/society/khantavirus-u-kytai-pomer-cholovik-vid-novoi-khvoroby--zmi-321072.html
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Штаты предложили Китаю сотрудничать со следствием.
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ЦРУ работает, может что уже на Китай нарыли...
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Главная тайна Китая - куда они дели стариков.
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И вообще, умная власть должна внедрять план по отказу от китайских товаров , а объединившись с другими , можно получить рынок поболее китайского .
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Мышку летучую говорите съели? Ну ну.
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У Китаї 2млрд населення, померло 5000 інфікованих. Італія 60млн населення померло вже 7000. Так не буває, що на території з більшою щільністю населення, жахливою гігієною та культурою харчування, смертність та інфікування практично на межі похибки, порівняно із кількістю населення.
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Какую информацию? Вокруг Трампа слишком много идиотов.
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Теперь Китай озолотится на масках и тестах. Все стали перед ним на коленях(и слезно умоляют).
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