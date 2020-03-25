 На утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), г. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровская - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецкая - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписан после лечения 1 человека (Черновицкая область)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс.
Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я - ВООЗ
Вернулись в Украину граждане Украины. Большинство из них были на работе в других странах не потому, что они этого так хотели, а потому что у нас нет должных условий для работы. Но даже если кто-то возвращался из туристистических поездок, это не важно. Вернулись граждане Украины.
У меня больше вопросов к властям. Почему власти не обеспечили карантин прибывающим людям, которые приезжали буквально в эти дни. Почему им не провели экспресс тесты и при необходимости лечение.
Ответ напрашивается сам собой. Власти нам врали, что все есть и всем обеспечены и продолжает это делать.
Власти положили большой болт на граждан Украины. Яркий пример, Киевская больница №8, персонал которой по сей день не обеспечен средствами защиты.
Вот собственно и все. И неважно где вы заболели, за границей или в Украине, вас нас будут лечить враньем.
Недавно показали Янека
Теперь ЗЕ - не профессионал и клоун
БЛИН И КТО ИХ ВСЕХ ВЫБИРАЕТ? И кто после этого хочет жить как богатые немцы?
Не верю!
Круто!
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.
С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?
А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!
Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
-Под Киевским стеклянным мостом в карантине