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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 На утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, - ГСЧС

По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая - 38 (1 умер), г. Киев - 31, Киевская - 22, Ивано-Франковская - 5 (1 умер), Тернопольская - 4, Днепропетровская - 2, Житомирская - 2 (1 умер), Запорожская - 2, Львовская - 2, Волынская - 1, Донецкая - 1, Луганская - 1, Одесская - 1 и Черкасская - 1. Выписан после лечения 1 человека (Черновицкая область)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2, Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3184070
 
 
 Топ комментарии
 
И не просто свозить, это только пол дела, главное померяв температурку на таможне сразу распускать их по домам, как любит ЗЕбильная власть..
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Це ще не всі цифри. Хворих набагато більше.
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Це ще не всі цифри. Хворих набагато більше.
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на одного хворого припадає по статистиці 800 носіїв
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Хрєнассє! Це хто ж і де опублікував таку статистику? Бабусі на лавочці?
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вчора ввечері передали в новинах статистику В00Зу
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Вік живи , вік учись!

Всесві́тня організа́ція охоро́ни здоро́в'я - ВООЗ
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На українській мові написано. Правильно.
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Не всі зможуть пережить цей вірус, точніше пережить зможуть не тільки лиш всі, мало хто зможе це зробить (с)
На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4507

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Я так понял сейчас начнется обсерание Кличко с помощью зеленый рыгоботов?
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Важливо що Кличко як господарник ділами зашкварів не робить.А те що слова путає і місцями переставляє ми зтерпим.Гірше коли Зе-команда декламує правильні речі а насправді робить навпаки або взагалі нічого не робить.Віталій-керівник.ЗЕ-руками водитель.
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це жарт на злобу дня. нічого особистого проти Віталія Володимировича На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3463
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Так він ще й добрий хоч і боксер.Жарти сприймає нормально.А от ЗЕ критику не переварює.Злий клоун.Як у фільмі-попередженні- ВОНО.
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Може спробувати повісити на кордоні України на дрючку обісцяні штани Сивохи і може вірус заверне в Європу? На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9669
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Можна, але Сивоху з штанів не витягати.
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Так надо еще сюда понавозить турыстов, онижевсетакинашижежлюди
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И не просто свозить, это только пол дела, главное померяв температурку на таможне сразу распускать их по домам, как любит ЗЕбильная власть..
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і бажано в громадському транспорті На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1469
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Стас, я с вами не согласен.
Вернулись в Украину граждане Украины. Большинство из них были на работе в других странах не потому, что они этого так хотели, а потому что у нас нет должных условий для работы. Но даже если кто-то возвращался из туристистических поездок, это не важно. Вернулись граждане Украины.
У меня больше вопросов к властям. Почему власти не обеспечили карантин прибывающим людям, которые приезжали буквально в эти дни. Почему им не провели экспресс тесты и при необходимости лечение.
Ответ напрашивается сам собой. Власти нам врали, что все есть и всем обеспечены и продолжает это делать.
Власти положили большой болт на граждан Украины. Яркий пример, Киевская больница №8, персонал которой по сей день не обеспечен средствами защиты.
Вот собственно и все. И неважно где вы заболели, за границей или в Украине, вас нас будут лечить враньем.
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ГСЧС сообщает. А где МОЗ? Насколько мне известно в ГСЧС( кроме аппаратов управления) даже масок нет,особенно на переферии. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ УМЫШЛЕННАЯ ДИВЕРСИЯ! Но тот кто должен ответить за это,обязательно ответит.
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Тут (https://www.youtube.com/watch?v=XzS-*******) про министра здравоохранения Украины, что он за мразь и как "борется" с эпидемией в стране
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Интересно кто сейчас держит гривневые депозиты ,, особенно в Привете. Премию Дарвина этим героям отрицательной селекции. Вы же понимаете что резко обнищавший люмпен, а то что он резко обнищает думаю даже не нужно доказывать - это очевидно, так вот вы же понимаете что этот люмпен который массово нагребал в кредиты под 0%, на свои ноутбуки,машины, айфоны, квартиры..полностью не платежеспособен. Представляете себе кассовые разрывы в банках??? 2014 покажеца ещё богатым и удачным а тогда засыпалась половина банков, в обворованный Привет закачали 150 лярдов просто что б не завалить крупнейший банк и экономику..думаю вы догадались что с этими ЗЕбилам сейчас в бюджете просто нет этих 150 лярдов...Дальше думайТЕ
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ну то йди купляй білу простирадло і накривайся ним На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1236 то що кінець світу? А може вже і ***** хворий
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Та шо вы как эти... номерной провокатор решил попаниковать... банки-шманки-всепомрут... знаю таких еще со времен советов (даю по буквам): Мазуров Устинов, Демичев, Андропов, Кириленко...
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Нахрена ти паніку розганяєш, хочеш мати спалахи хвороби по банкам?
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Какая трогательная забота. Ну ты прям мыслитель. Спиноза. О себе позаботься, а мы как-нибудь сами.
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Годовые гривнёвые депозиты выгодно держать если в этом году курс будет не выше 31,5 за 1 доллар. Так, что желающие есть.
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Времена квартир в кредит для люмпенов остались лет 12 назад.
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Ну мой прогноз что болеют ЗЕбилы и вата потверждается!
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О ВИРУСЕ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА И БАНДИТИЗМА
Недавно показали Янека
Теперь ЗЕ - не профессионал и клоун
БЛИН И КТО ИХ ВСЕХ ВЫБИРАЕТ? И кто после этого хочет жить как богатые немцы?
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На всю Украину столько же зараженных сколько у нас в городе (население 110тыс ) ??
Не верю!
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Так какое же все-таки распределение? Где формулы? Или у нас в лекарях малообразованные фершалы с коммерческими агентами, типа "Оставь надежду всяк сюда входящий".
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В мене є інфа від лікаря, що у Харкові, з лікарні зафіксував болячку цю, відпустили 9-х людей...??? ( можливо брехня... але інфу почув від надійної людини)
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Очень может быть... самолет еще неделю назад привез "египтян", которые бесконтрольно разъехались куда попало. Поймите правильно, коронавирус - не гоноккок и не спирахета. В том, шо чел заболел, нет ничего позорного, нет повода для нареканий. Грипп как грипп, но опасный осложнениями. Поэтому им следовало объяснить правила и порядок самоизоляции... но им ткнули в лоб цифровой термометр и сказали, мол, здоровы. Ну а раз здоровы, так шо ш...
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Еврейский мальчик с противным голосом,горе для Украины.
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Приколисты-эму??? Это новое определение для зебилов?
Круто!
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113 человек звучит как злая шутка.... из 113 человек 5-ть депутатов... что то тут не так
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ото скільки тестів - стільки і хворих
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здорових людєй нє биваєт - йєсть нєобслєдованнийє (С)
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Україну кинули в прірву уханьської зарази, а тепер кожний сам за себе, якщо виживеш - добре, а ні - ... але зате майже всіх повернули, просто нема слів...
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Воспой, разгневав нотный стан,
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.

С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?

А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!

Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
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Ну власть барых и затеяла эту кляту реформу в медицине , да и все 144+++++‰ реформ тоже . Да и сейчас власть барыг , только теперь ихний ставленник нелох Оманский . И рядом с Петей Мальдивским , он смотрится в не приглядном свете .
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просто чтобы никто не строил иллюзий. продолжительность течения болезни (пока коронавирус определятся в организме) - 2 месяца. поэтому если сразу в течении недели, после того как вам стало хреново, не умерли, скорее всего будете жить, а через полтора месяца будете здоровы. плохая новость - иммунитета нет, можно заболеть по второму разу, второй раз протекает в легкой форме.
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Слухай Гиббс,де це ми?
-Под Киевским стеклянным мостом в карантине

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А от завозити людей з-за кордону одразу в Київ - в найбільше місто України - це була погана ідея. Дуже погана. Дуже погана.
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Погана ідея була , голосувати за квартал-шапіто . А тепер вже коли розпочалося прєдставлєніє , то ми змушені сидіти і дивитись на невдалий виступ клоунів . Вони стараються , але зал вже не сміється .
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