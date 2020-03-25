 Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 6 820 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 69 176 больных.

В Испании зафиксировано 42 058 больных (скончались 2 991), Германии - 32 991 (159), Франции - 22 633 (1100), Великобритании - 8164 (422), Швейцарии - 9877 (122), Нидерландах - 5585 (276), Австрии - 5283 (28), Бельгии - 4269 (122), Норвегии - 2866 (12), Португалии - 2 363 (33), Швеции - 2299 (40), Турции - 1872 (44), Дании - 1718 (32), Чехия - 1394 (три), Ирландия - 1329 (семь).

В США зафиксировано 55 222 инфицированных, 703 смертных случаев.

В Бразилии коронавирус выявлен у 2247 человек, скончались 46, в Канаде - у 2792, 20 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81 591 случаев заболевания.

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В Иране число жертв достигло 1934 при 24811 заразившихся.

В Южной Корее зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9137.

В Украине по данным центра Джона Хопкинса 102 заболевших и трое скончавшихся от коронавируса.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.