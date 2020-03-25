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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс.

По состоянию на 6:45 по времени среды, в мире насчитывается 422 тыс. 989 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 18 тыс. 916 человек, поправились почти 108 578.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. Так, в стране зафиксировано 6 820 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 69 176  больных.

В Испании зафиксировано 42 058 больных (скончались 2 991), Германии - 32 991 (159), Франции - 22 633 (1100), Великобритании - 8164 (422), Швейцарии - 9877 (122), Нидерландах - 5585 (276), Австрии - 5283 (28), Бельгии - 4269 (122), Норвегии - 2866 (12), Португалии - 2 363 (33), Швеции - 2299 (40), Турции - 1872 (44), Дании - 1718 (32), Чехия - 1394 (три), Ирландия - 1329 (семь).

Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. 01

В США зафиксировано 55 222 инфицированных, 703 смертных случаев. 

В Бразилии коронавирус выявлен у 2247 человек, скончались 46, в Канаде - у 2792, 20 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81 591 случаев заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве подтверждены 3 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших COVID-19 - 31 человек, - Кличко

В Иране число жертв достигло 1934 при 24811 заразившихся.

В Южной Корее зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9137.

В Украине по данным центра Джона Хопкинса 102 заболевших и трое скончавшихся от коронавируса.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3184069
 
 
 Топ комментарии
 
Ну навіщо нагнітати паніку?
Хантавирус - вирус животного происхождения. Его выявили еще в 50 -х годах прошлого века. Переносится он грызунами, сейчас , вполне возможно, что он передался и человеку.
К счастью, хантавирус не передаётся по воздуху: для того, чтобы заразиться, нужен прямой контакт с животным. Так что такого же распространения, как коронавирус, эта болезнь не получит.
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Ага, одни воюют с врагом и умудряются ещё и оружие производить и продавать в третьи страны. А другой, которы тоже как-бы человек продаёт свою страну, сдаёт армию и отгребает взятки в офшорах за предательство
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ось тобі наприклад лише частина тогго, що Україна продала за кордон лише за 2016 рік
лише частина, в розпал війни, як і положено мародерам
Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. - Цензор.НЕТ 3518
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самогонка 60+ прекрасний антисептик, шукайте по селам, а вптеках ніх нема
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Пробий по точкам і купи контрабандного спирту. Я п'ятилітрову каністру прикупив. Відразу ж на кочегарові перевірив. Нормас! Тепер ходе за мною і жалібно зітхає. Розводити тільки до 70% треба.
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у мене є, дякую. ну не 5 л, а пару літрів спирту. це просто я тут раджу тим, у кого нема.
піроксид водню є. жахлива річ. треба розбавити до 3%, в принципі телоретично повинен бути антисептиком, головне щоб не капнуло на тіло при розбавлянні
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О, то крута штука. Студентом на практиці перед перевіркою СЕС руки добре собі вграв ним.
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а, плін. забув. ти жз медик. то ти в курсі
а я ним колись басейн дезінфектував. замість хлору. вода була 2-3 тижні чиста як сльоза прокурора
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зеленые, мародеристые клоуны все продали
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ось тобі наприклад лише частина тогго, що Україна продала за кордон лише за 2016 рік
лише частина, в розпал війни, як і положено мародерам
Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. - Цензор.НЕТ 3518
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Ага, одни воюют с врагом и умудряются ещё и оружие производить и продавать в третьи страны. А другой, которы тоже как-бы человек продаёт свою страну, сдаёт армию и отгребает взятки в офшорах за предательство
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А контракти на поставку по цих товарах коли були підписані? Ви вважаєте за краще було б розірвати ті контракти, виплатити неустойку у валюті і залишитися без закордонних клієнтів для оборонпрома? На гроші від тих продажів Оборонпром і випускав зброю для ЗСУ.
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в Кривом Рогу в аптеках ещё есть спиртовая настойка боярышника 70% спирта по цене от 10 до 15 грн. за флакон 100 мл.
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а, прекрасно підійде, у Києві ніхріна нема. вчора заходив у пару аптек. лише якийсь борний спирт та ще щось там, по 9 грн за 20мл
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И ещё немного хроники:
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((
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Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс. человек, инфицированных - 422,9 тыс., выздоровевших - 108,5 тыс. - Цензор.НЕТ 3545

Хантавирус: в Китае обнаружен новый смертельный вирус, есть первая жертва
В Китае умер первый человек от нового, ранее неизвестного вируса - хантавируса. Как пишут китайские СМИ, он более опасный, чем разбушевавшийся в настоящее время коронавирус. Как сообщают журналисты, его первая жертва - это мужчина, из провинции Юньнань, ехавший в автобусе. Там его постигла внезапная смерть. После того, как диагноз был определён, всех его попутчиков подвергли тестированию. Результаты пока неизвестны.
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Ну навіщо нагнітати паніку?
Хантавирус - вирус животного происхождения. Его выявили еще в 50 -х годах прошлого века. Переносится он грызунами, сейчас , вполне возможно, что он передался и человеку.
К счастью, хантавирус не передаётся по воздуху: для того, чтобы заразиться, нужен прямой контакт с животным. Так что такого же распространения, как коронавирус, эта болезнь не получит.
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курва, китайці, ще й сирих щурів жруть? Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис. - Цензор.НЕТ 670 треба оголосити їх біотерористами
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Вірус ще пришвидшився.Четверта сотня чи то доба чи то дві.Якби не половинчастий карантин то була б геометрична прогрессія.
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Вчені підозрюють, що мало не половина населення Великобританії заражена коронавірусом
Набагато більше людей у Великобританії, ніж оцінювалося раніше, можуть бути інфіковані коронавірусом нового типу. Про це пише Financial Times.
Відомо, що на даний момент в Великобританії коронавірусом заражені 8136 осіб і 422 людини загинули від інфекції.
Згідно побудованої фахівцями в Оксфордському університеті моделі, дані якої наводить газета, зараженими можуть бути до половини всіх жителів країни.
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Вірус пирує в тих країнах які легковажили з карантином.Цікаво скільки росіян проголосує за нього до коронування Путіна.Від них приховують можливі наслідки до 22квітня.Бо 22ге -день народження двох Володь.Леніна і Путіна-монарха-верховного смотрящего.Вірус до речі коронувався раніше і тепер йому поклоняється весь світ.
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Перша афера століття світового уряду та фармацевтичної мафії: читайте на сайті "Народного оглядача" статті :"Короновірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припинити залякування - Д. Рауль, інфекціоніст №1 у світі" та "професора М. Філатова Комусьзнадобилося налякати людство, або чи треба захищатись від коронаровірусу". Досить нас дурити !!!
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А що, видатний французький спеціаліст дурніший за тебе? чи чукча не чітатель?
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Цього видатного французького спеціаліста позавчора турнули з французського комітету з ліквідації епідемії... Як думаєш - чому? Маразм нікого не щадить.
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Езжай в Ломбардию утешь обманутых
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Китай, раша та Іран приховують реальні показники.
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Даже если предположить что от общего числа заболевших 423 тыс. Смертность составила только 19 тыс. Остальные все выздоровили то % смертности составит 18:423*100=4,5%. К сожалению не всем зараженым суждено побороть вирус, а значит % смертности будет только рости.
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