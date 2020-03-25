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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине

Главы МИД стран Большой семерки проведут виртуальную встречу для обсуждения эпидемии COVID-19 и других глобальных проблем, в том числе и о ситуации в Украине.

Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр и его коллеги обсудят коллективный ответ на эпидемию COVID-19, а также международные вопросы мира и безопасности, в частности связанные с Афганистаном, Ираком, Мьянмой, Северной Кореей, Сирией, Украиной и Россией", - рассказали в Шампаня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом

В ведомстве добавили, что встреча "станет возможностью обменяться взглядами относительно угроз демократии, в том числе иностранным вмешательством, а также поговорить об ущемлении прав человека, терроризме и защите основанного на правилах международного порядка".

Напомним, встреча министров иностранных дел пройдет 25 марта в формате видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3184067
 
 
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А тем временем в параллельной Галактике....

1)....в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России.
2) Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом


Пипец Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 6397
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Да ситуация в Украине G7 меньше всего интересует. Если украинцы все глубже и глубже роют себе яму, то это их проблемы.
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А тем временем в параллельной Галактике....

1)....в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России.
2) Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом


Пипец Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 6397
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A Сколько там тысяч зараженных и умерших?
...цифры и источник информации в студию.
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До 24 апреля никто не узнает сколько там инфицированных и умерших! А после принятия поправок в конституцию, радоваться уже будет поздно! Вы там держитесь!
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Я считаю: Москва как и Киев будут иметь жестокие проблемы. По аналогии с Мaдридом и Нью Йорком без жесткого карантина.
См график. Смерти удваиваются ежедневно.Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8441
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Поживем, увидим...у нас пока 500 заболевших....возможно будет больше...
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Треба обговорювати визнання ордло, яке фактично зробив Єрмак і відповідно вся зевлада.
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Да ситуация в Украине G7 меньше всего интересует. Если украинцы все глубже и глубже роют себе яму, то это их проблемы.
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"роют себе яму" - це за результатами останніх виборів?
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Президент США Дональд Трамп поддерживает Саудовскую Аравию в ее намерении качать больше нефти, чтобы вытеснить Россию с определенных рынков. Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом, рассказали Politicо два источника, знакомых с содержанием беседы, сообщает finanz.ru.
По их словам, Трамп заявил, что не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но попросил, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко, угрожая сланцевым добытчикам США.
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Сколько можно повторять, Трампа в первую очередь интересует выгода для собственной страны.
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А што Зєлєнскава в пєрвую очєрєдь інтєрєсуєт? І хто є, по твоєму, стратегічним союзником України?
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А другие так не думают

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