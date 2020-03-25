 Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине

Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр и его коллеги обсудят коллективный ответ на эпидемию COVID-19, а также международные вопросы мира и безопасности, в частности связанные с Афганистаном, Ираком, Мьянмой, Северной Кореей, Сирией, Украиной и Россией", - рассказали в Шампаня.
В ведомстве добавили, что встреча "станет возможностью обменяться взглядами относительно угроз демократии, в том числе иностранным вмешательством, а также поговорить об ущемлении прав человека, терроризме и защите основанного на правилах международного порядка".
Напомним, встреча министров иностранных дел пройдет 25 марта в формате видеоконференции.
1)....в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России.
2) Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом
Пипец
...цифры и источник информации в студию.
См график. Смерти удваиваются ежедневно.
Динамика смертей по городам и регионам. Нампример, в Нью Йорке смерти удваиваются ежедневно
По их словам, Трамп заявил, что не возражает против планов Эр-Рияда занять российские ниши, но попросил, чтобы цена нефти не опускалась слишком низко, угрожая сланцевым добытчикам США.
--------------------------
Moody's сочло Россию одной из самых устойчивых к внешним шокам стран среди экспортеров нефти, 25 марта 2020
Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам, заявили эксперты агентства Moody's.
переход к небольшому дефициту бюджета в размере менее 1% ВВП в 2020 году по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019 году - внешние финансы России очень устойчивы с учетом валютных резервов Центрального банка»