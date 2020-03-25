 Главы МИД стран G7 во время виртуальной встречи обсудят эпидемию COVID-19 и ситуацию в Украине

Об этом сообщили в офисе министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр и его коллеги обсудят коллективный ответ на эпидемию COVID-19, а также международные вопросы мира и безопасности, в частности связанные с Афганистаном, Ираком, Мьянмой, Северной Кореей, Сирией, Украиной и Россией", - рассказали в Шампаня.

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В ведомстве добавили, что встреча "станет возможностью обменяться взглядами относительно угроз демократии, в том числе иностранным вмешательством, а также поговорить об ущемлении прав человека, терроризме и защите основанного на правилах международного порядка".

Напомним, встреча министров иностранных дел пройдет 25 марта в формате видеоконференции.