EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  899  14
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8839) Донбасс (20990) операция Объединенных сил (2228)

 Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, СПГ и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб

24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрелы, а именно:

- рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Павлополя - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Новоалександровки - из 82-мм минометов - 4 мины;
- рядом с Крымским - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Травневе - две мины из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

"Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации. 

Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вчера, 24 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

Вместе с тем, поо анным штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, СПГ и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184066
 
 
 Топ комментарии
 
Як на ;дебатах; на стадіоні на них Зеленський казав?- ;Повстанцы;?
 показать весь комментарий
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!!
 показать весь комментарий
 
Члени Консультативної групи, яку створив Єрмак!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як на ;дебатах; на стадіоні на них Зеленський казав?- ;Повстанцы;?
 показать весь комментарий
 
 
Члени Консультативної групи, яку створив Єрмак!
 показать весь комментарий
 
 
Створив її не Єрмак, він тільки підписався.
 показать весь комментарий
 
 
Добре, але зараз він за це відповідає.
 показать весь комментарий
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Короновірус крім зла дав і хороше для України = мудрий правитель закрив би всі шпарини (щели) з ОРДЛО і спокійно рахував трупи ватніків у тому лепрозорії. Рашка зі свого боку через тиждень теж перекриє всі шпарини з ними. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
 показать весь комментарий
 
Всі переходи з лугандоном вже тиждень закриті.
 показать весь комментарий
 
Переходи це більш організаційні заходи, а шпарини (щели) мусять бути, вони навіть на держкордоні є. А контрабас як ганяюють ? Навіть деколи пишуть "поза офіційно встановленими пунктами пропуску"
 показать весь комментарий
 
Слава Українським воїнам Героям. Одужання хлопцям.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх